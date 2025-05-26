Грозит ли нам блэкаут? США и Европа обсуждают, можно ли дистанционно отключить китайские компоненты в фотоэлектрических системах

Подозрения касаются инверторов, то есть устройств, которые преобразуют постоянный ток в переменный и используются в фотоэлектрических и ветровых электростанциях, батареях, тепловых насосах или зарядных устройствах для электромобилей.





Тремя крупнейшими производителями в мире являются китайские компании Huawei, Sungrow и Ginlong Solis. В отношении оборудования Huawei в Чехии уже много лет действуют предупреждения.









США также обнаружили недокументированные устройства для мобильной связи в китайских батареях. Они позволяют обойти программную защиту, что может иметь опасные последствия. Инверторы можно удаленно отключить или изменить их настройки, что способно привести к повреждению энергетической инфраструктуры и вызвать отключения электроэнергии.





«Это означает, что эти продукты уже имеют встроенную возможность физически уничтожить передающую сеть», — сказал анонимный источник. Он отказался назвать китайских производителей, которых касаются подобные подозрения.

В США усиливаются призывы к принятию решительных мер. В феврале два сенатора предложили Министерству внутренней безопасности с 2027 года запретить закупку батарей у шести китайских компаний. Энергетики сейчас готовятся к аналогичному запрету в отношении китайских производителей.









Однако в Европе подобные меры не обошлись бы без последствий. «Если бы вы отключили китайские инверторы еще десять лет назад, это не имело бы никаких драматических последствий для европейских сетей электропередачи. Но сейчас их количество уже слишком велико», — заявил директор немецкой компании 1Komma5 Филипп Шредер.

Контроль над тремя-четырьмя гигаваттами установленной мощности при скоординированном отключении может привести к масштабным отключениям электроэнергии по всей Европе. По данным Европейского совета производителей солнечного оборудования, на континенте с китайскими устройствами связано более 200 гигаватт мощности.





Эксперты в Чехии также считают китайские компоненты в фотоэлектрических системах возможным источником неприятностей.





«Проблема касается в первую очередь домашних фотоэлектрических станций, к которым производители имеют потенциальный доступ. Мы анализируем ситуацию, и как только у нас будет проверенная информация и возможные решения, мы их опубликуем», — сообщил представитель Палаты возобновляемых источников энергии Мартин Микеска.





Компания Huawei, которая производит почти треть инверторов в мире, отказалась комментировать эту информацию. Однако Huawei уже шесть лет назад ушла с американского рынка фотоэлектрических систем.





Полугосударственная компания ČEZ также считает китайские устройства потенциально опасными. «Однако мы эксплуатируем их в отключенном от серверов производителей режиме, поэтому они полностью находятся под нашим контролем, на нашей инфраструктуре и под наблюдением наших специалистов», — заявил представитель ČEZ Роман Газдик.





В фотоэлектрических системах для домашнего использования от ČEZ батареи обмениваются данными в рамках интеллектуальной системы управления в Чехии и не подключены к серверам производителя. Это означает, что данные никуда не отправляются.









Некоторые европейские страны уже начали ограничивать использование оборудования из-за рубежа. Литва запретила отправку данных с инверторов в страны, относящиеся к группе риска, в число которых она включила и Китай . Пока это касается крупных фотоэлектрических установок мощностью более 100 киловатт, но министерство энергетики объявило, что запрет может быть распространен и на частные дома.





Использование китайских технологий в энергетике также пересматривает британское правительство , и, по данным газеты The Times, открыто говорится о возможном контроле импорта.

Директор эстонской внешней разведки Каупо Росин заявил, что, если его страна не запретит китайские инверторы, ей грозит шантаж со стороны Китая.





Чешское Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности еще в декабре 2018 года выпустило предупреждение не только о продуктах Huawei, но и о китайской ZTE. Оно назвало их угрозой безопасности, что обе компании отрицают.