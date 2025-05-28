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Двое из пяти чехов уже успели поработать с искусственным интеллектом
28 мая 2025
18:00
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Работу с искусственным интеллектом (ИИ) попробовали менее двух пятых (38%) людей. Две трети (67%) опрошенных используют его в свободное время для развлечения, для решения рабочих вопросов или в рамках школы, а менее половины из них (46%) обращаются к нему в рамках школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства STEM, из которого также следует, что люди разделились в своем отношении к ИИ.
Регулярно задействуют инструменты ИИ, такие как ChatGPT, Copilot или Gemini, 12% чехов. Еще 16% респондентов указали на периодическое обращение к ИИ, а десятая часть людей только попробовали. Треть респондентов (30%) заявили, что не заинтересованы, а остальные (24%) по их собственным словам ничего не знают про него.
Среди пользователей преобладают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. В этой группе опыт использования ИИ имеют 78% респондентов. В группе от 30 до 44 лет это 47% опрошенных, а среди людей от 45 до 59 лет — 39%. Среди людей старше 60 лет такой опыт имеют 14% респондентов.
Примерно половина (52%) людей — с высшим образованием, только 27% людей с базовым или средним образованием без аттестата зрелости.
Различается и характер пользования. В целом преобладают (67%) развлечения, опережая профессиональное (46%) и личное образование (39%). Молодые люди чаще всего (69%) используют ИИ в качестве помощника при подготовке к учебе. На втором месте (66%) они снова указали досуг.
Чаще всего к искусственному интеллекту люди обращаются для объяснения проблемы или понимания задания (66%), затем следует создание и обработка текста (63%) и переводы (57%). Для создания изображений и видео искусственный интеллект подключают 45% пользователей, 42% он помогает с вычислениями, а 23% — при программировании.
Выбранными видами деятельности, за исключением перевода, чаще занимаются молодые люди в возрасте 18–29 лет, которые одновременно имеют более богатый опыт работы с ИИ.
Оценивая потенциал ИИ как возможность, которая будет помогать людям, и как угрозу, которая будет иметь негативные последствия для отдельных лиц и общества, чехи разделились.
Более двух пятых (43%) граждан склоняются к позитивному видению, то есть считают, что он представляет собой возможность, в то время как 39% считают его потенциальным риском. Неполная пятая часть людей (18%) занимает нейтральную позицию. Положительные стороны подчеркивают молодые люди и люди с более высоким уровнем образования, в то время как люди старше 60 лет чаще заявляют о своих опасениях.
Опрос проводился с 8 по 17 апреля, в нем приняли участие 1 031 респондент.
Среди пользователей преобладают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. В этой группе опыт использования ИИ имеют 78% респондентов. В группе от 30 до 44 лет это 47% опрошенных, а среди людей от 45 до 59 лет — 39%. Среди людей старше 60 лет такой опыт имеют 14% респондентов.
Примерно половина (52%) людей — с высшим образованием, только 27% людей с базовым или средним образованием без аттестата зрелости.
Различается и характер пользования. В целом преобладают (67%) развлечения, опережая профессиональное (46%) и личное образование (39%). Молодые люди чаще всего (69%) используют ИИ в качестве помощника при подготовке к учебе. На втором месте (66%) они снова указали досуг.
Чаще всего к искусственному интеллекту люди обращаются для объяснения проблемы или понимания задания (66%), затем следует создание и обработка текста (63%) и переводы (57%). Для создания изображений и видео искусственный интеллект подключают 45% пользователей, 42% он помогает с вычислениями, а 23% — при программировании.
Выбранными видами деятельности, за исключением перевода, чаще занимаются молодые люди в возрасте 18–29 лет, которые одновременно имеют более богатый опыт работы с ИИ.
Оценивая потенциал ИИ как возможность, которая будет помогать людям, и как угрозу, которая будет иметь негативные последствия для отдельных лиц и общества, чехи разделились.
Более двух пятых (43%) граждан склоняются к позитивному видению, то есть считают, что он представляет собой возможность, в то время как 39% считают его потенциальным риском. Неполная пятая часть людей (18%) занимает нейтральную позицию. Положительные стороны подчеркивают молодые люди и люди с более высоким уровнем образования, в то время как люди старше 60 лет чаще заявляют о своих опасениях.
Опрос проводился с 8 по 17 апреля, в нем приняли участие 1 031 респондент.