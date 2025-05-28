Двое из пяти чехов уже успели поработать с искусственным интеллектом

Новости и статьи 28 мая 2025 18:00 184

Работу с искусственным интеллектом (ИИ) попробовали менее двух пятых (38%) людей. Две трети (67%) опрошенных используют его в свободное время для развлечения, для решения рабочих вопросов или в рамках школы, а менее половины из них (46%) обращаются к нему в рамках школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства STEM, из которого также следует, что люди разделились в своем отношении к ИИ.