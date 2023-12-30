Как провести праздник в семейном кругу весело? Конкурсы и игры на Новый год

Во что поиграть в новогоднюю ночь?

Если Вы никогда не играли в компании в «Алиас», то Новый год – прекрасный повод наверстать упущенное. Суть игры заключается в том, что ее участники должны иносказательно объяснять смысл слов, которые им попадаются на специальных карточках. Интереснее всего играть в «Алиас» парами или командами: Вы поочередно объясняете своим напарникам значения слов, которые Вам достались, чтобы они могли как можно быстрее их разгадать, ведь это игра на время. Команда, которая наберет больше всего баллов, будет победителем. Хотя главное здесь не победа: очень смешно наблюдать, как люди пытаются на скорость разными способами объяснять сложные и банальные вещи, нервничая из-за того, что истекает время.

Увлекательная игра «Скрэббл», или «Эрудит» в русской версии подойдет для маленьких компаний от 2 до 4 человек. Ее правила заключаются в следующем: игроки должны выкладывать буквы на игровое поле с 225 квадратами так, чтобы получились слова. Перед началом игры каждый из участников получает по 7 случайных букв (всего в наборе 104). На середине поля должно быть выложено первое слово, к которому по принципу кроссворда первый по очереди игрок должен добавить свое слово из букв, которые у него есть. Выкладывать слова можно только в одной плоскости: слева направо или сверху вниз. Побеждает тот игрок, который создал больше всех слов. Заранее позаботьтесь о том, чтобы кто-нибудь прислал вам эту настольную игру в Чехию на русском языке. Ну, или можно попробовать свои силы в английском или чешском.





Почему бы не устроить на Новый год вечеринку в стиле казино и не сыграть в покер. Покер – самая известная на планете игра, в которой игроки пытаются собрать наиболее выигрышную комбинацию карт. Если это не получается, то нужно заставить всех остальных участников добровольно выйти из игры. Разновидностей покера несколько, поэтому правила могут отличаться. В этой игре важны не только карты и везение, но и умение блефовать и казаться уверенным в себе. Лучше заранее предупредить гостей о Ваших планах играть в покер. Возможно, кто-то захочет серьезно подготовиться к праздничному турниру и потренируется дома.

Еще один вариант удивить своих друзей или семью на Новый год – предложить им сыграть в «живые» Angry Birds. Принцип игры такой же, как и у ее электронного первоисточника: с помощью рогатки необходимо стрелять по мишеням (строительным конструкциям) птицами, чтобы ликвидировать поросенка и заполучить яйцо. В стандартный комплект игры входит 3 angry birds, 4 зеленых поросенка, 1 бонусная звезда, 1 бонусное яйцо, 16 кирпичей размером 4-12 см, 1 рогатка и 40 карт с различными заданиями. Купить игру можно, например, в чешских онлайн-магазинах, предлагающих различные společenské hry. Там же, кстати, можно подобрать для себя и своей компании и другие развлечения.

Конкурсы на Новый год

Если компания на Новый год подобралась разношерстная, то сплотить и развеселить всех могут конкурсы. Какие из них будут наиболее уместны именно на новогодней вечеринке?

Забавный конкурс «Алфавит»: гости должны придумать поздравление, которое начиналось бы с доставшейся им по алфавиту букве. Так, всем собравшимся за столом представится возможность высказаться самым оригинальным образом. Поздравление может состоять только из одного слова на заданную букву. Особенно забавно слушать поздравительную речь от тех, кто будет говорить слова на самые редкие в алфавите буквы.

Новогодняя игра «Записки» предполагает, что каждый гость напишет на небольшом листе бумаги продолжение фразы «В Новом году я...». Дальше можно действительно поделиться своими реальными планами, а можно выдумать что-нибудь оригинальное. Записки у всех гостей собираются в коробку, где все перемешивается. Потом ее передают поочередно каждому участнику застолья, чтобы тот вытянул одну и прочитал ее содержание вслух. Очень смешно получается, когда парень зачитывает текст, в котором говорится, что он как будто мечтает о покупке новых туфелек от известного дорогого бренда.

Конкурсов и игр, которые сделают ваш Новый год веселым, очень много. Главное, позаботьтесь заранее о сценарии вашего праздника. Вот увидите, у вас все получится!