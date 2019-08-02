89,2 литра в день: что мешает жителям Чехии экономить воду

Душ вместо ванны
Согласно резальтатам исследования, проведенного по заказу компании Provident Financial, две трети чехов, чтобы экономить воду, предпочитают душ принятию ванны. Однако 44% не знают, что это помогает сэкономить только при выключении воды на время намыливания и непродолжительном мытье: если принимать душ в течение 15 минут, в канализацию утекает 120 литров. При более длительном релаксе ванна становится экномичнее.
Посудомоечная машина
Этот агрегат есть у 40% респондентов. Многие слышали, что при использовании посудомоечной машины тратится меньше воды, чем при мытье тарелок и стаканов под краном. Действительно, каждый цикл позволяет сэкономить 10 литров — получается, что в год при ежедневном запуске посудомойки и отказе от ручного мытья каждое домохозяйство тратит на 3650 литров меньше. Однако это работает, только если запускается заполненный агрегат, а 48% чехов регулярно включают полупустую посудомоечную машину (и стиральную тоже).
Чистка зубов
Половина опрошенных не закрывают кран, пока чистят зубы, и напрасно льют воду до 10 минут ежедневно, просто потому что не задумываются об этом.
Питьевая вода в бутылках
Наконец, 12% респондентов пытаются экономить воду из-под крана таким странным способом, как покупка бутилированной столовой воды, которая мало чем отличается от водопроводной, кроме сопутствующих пластиковых отходов. Среди людей, чей доход не превышает 20 тысяч крон в месяц, таким образом «берегут» воду 20%.
Результаты опроса показывают, что в условиях, когда страна несколько лет подряд страдает от засухи, жителям Чехии на бытовом уровне не хватает знаний о том, как эффективно экономить воду и контролировать свои коммунальные расходы.
По материалам novinky.cz