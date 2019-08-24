Выбираем домашнего питомца: чешские породы собак и кошек

Знаете ли вы, что в относительно небольшой Чехии было выведено несколько пород собак? Встречали ли вы на улицах их представителей и слышали ли о чешских кошках, которые очень похожи на персидских за исключением одной важной детали?

Чешские породы собак

Пражский крысарик

Самая миниатюрная собака в Европе — гордость Чехии. Крысариков, вес которых не превышает 2,5 кг, а высота в холке — 23 см, называют маленькой собакой с большим сердцем благодаря отважному нраву. Пражский крысарик, или ратлик, — это веселая, шумная собачка с крепким здоровьем, напоминающая добермана в миниатюре пропорциями и окрасом: самый распространенный — черный с рыжими подпалинами.

История породы восходит к Средневековью. Например, известно, что Карл IV во время визита во Францию в 1377 году подарил трех крысариков французскому королю Карлу V. Во времена отсутствия кошек в Европе такие собаки ловили крыс, благодаря чему получили свое название, и отвлекали на себя внимание блох. С веками порода была утрачена, и за ее восстановление чехословацкие кинологи активно взялись в 70-х годах прошлого века. Особую роль в этом сыграли Ян Финдейс и Рудольф Шиллер.

В XXI веке крысарики стали известны и за пределами Чехии, а в 2019-м Международная кинологическая ассоциация предварительно признала породу.

Чешская пастушья собака, или богемская овчарка

Овчарки средних размеров с густой черно-рыжей шерстью известны с XIV века. В свое время они охраняли юго-западные границы страны, и их увековечил в своих произведениях Алоис Йирасек. Однако нынешняя программа по разведению породы была запущена лишь в 1984 году. К 2019 году было зарегистрировано около 3500 щенков, и Международная кинологическая ассоциация внесла богемскую овчарку в список предварительно признанных пород — в один день с пражским крысариком.

Krosandra [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Собак высотой в холке 50-55 см и весом от 18 до 25 кг отличает уравновешенный характер, легкая обучаемость, ловкость и хорошее обоняние. Отличительная особенность — легкая и неторопливая походка.

Чехословацкая волчья собака

Чехословацкий влчак был выведен в Чехословакии во второй половине XX века путем скрещивания немецких овчарок с карпатскими волками. Целью было создание собак для военных операций, но впоследствии они использовались в основном в поисково-спасательных работах и для охраны.

В 1982 года влчаки получили статус национальной породы, а после распада страны официально перешли к Словакии, так что официально это не чешская порода. На международном уровне она была признана в 1999 году.

Tesori di Carli [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Такие собаки внешне напоминают волков. Вес у сук начинается от 20 кг, у кобелей — от 26 кг, высота в холке – от 60 и 65 см соответственно, верхний предел не ограничен. Влчаки темпераментны, при их дрессировке и социализации нужно прилагать определенные усилия, однако они хорошо ладят с людьми и могут ужиться с другими домашними животными.

Чешский фоусек

Охотничья порода, получившая название благодаря своим «усам». История таких собак восходит к эпохе Карла IV, а организованно их начали разводить в Австро-Венгрии в конце XIX века под названием «богемская легавая». Нынешний стандарт сформировался к 1963 году. Высота в холке у сук составляет 58-62 см, у кобелей — 60-66 см, вес — 22-28 и 28-34 кг соответственно.

Flickr user Srinayan Puppala (TigerPuppala) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

Чешский фоусек — очень активная собака, любящая движение и общение. Из-за охотничьего инстинкта, как правило, стремится преследовать все быстро движущиеся объекты, например велосипедистов, и приветствует звонким высоким лаем всех проходящих мимо. Серо-коричневая шерсть фоусека не нуждается в особом уходе, достаточно периодически расчесывать ее жесткой щеткой.

Чешская горская собака

Чешская горская, или горная собака возникла в результате скрещивания словацкого чувача с черно-белой ездовой собакой, привезенной в Чехословакию из Канады. Первый помет появился на свет в 1977 году, а в 1984 году порода была признана на национальном уровне.

DeinaAjax [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Крупные, крепкие собаки используются для ездового спорта и в поисково-спасательных операциях. Они дружелюбны, неагрессивны и хорошо поддаются дрессировке. Длинная и густая белая шерсть с неравномерно распределенными рыжими пятнами не дает им замерзнуть даже самой суровой зимой.

Высота самых крупных особей достигает 70 см, вес — 40 кг.

Чешская пестрая собака

Выведением этой породы ради медицинских и генетических исследований занимался в 50-х годах прошлого века знаменитый кинолог Франтишек Горак, поэтому изначально ее называли лабораторной собакой Горака. Сотрудник института физиологии Чехословацкой академии наук взял за основу двух собак неизвестного происхождения, оказавшихся в ведении института – крупную суку по имени Рига и мелкого кобеля Мишу. Их трехцветных потомков он позже скрещивал с различными породами, и к 1960 году был выработан стандарт чешской пестрой собаки. Не исключено, что в ее жилах течет кровь фокстерьера и немецкой овчарки, но проверить это невозможно.

Sroubek [Public domain]

Позже порода фактически исчезла, но была возрождена в 90-х годах прошлого века на основе всего шести чистокровных особей. Сейчас существуют краткошерстные и длинношерстные варианты чешской пестрой собаки, а также две типа окраса — черно-желто-белый и коричнево-желто-белый. Эти собаки среднего размера благодаря подвижности и ловкости нашли применение в кинологическом спорте, а чуткость и добрый характер позволяют использовать их для канистерапии.

Чешский терьер

Мелкую породу собак (вес взрослой особи — 6-10 кг, высота в холке — до 30 см) вывел в 1948 году путем скрещивания скотч-терьера и силихэм-терьера все тот же Франтишек Горак. Целью было создать собак для охоты в лесу и норной работы.

Чешских терьеров отличает мягкая волнистая шерсть, которая может быть серо-голубого или светло-кофейного оттенка. Тримминговать ее нельзя, но нужно регулярно стричь и расчесывать.

Чешская порода кошек

Богемский рекс, или чешская кудрявая кошка

Наличием всего одной местной породы, еще и не признанной на международном уровне, чехи подтверждают стереотип о том, что их скорее можно назвать нацией собачников, а не кошатников. Богемский рекс — это коренастая кошка среднего размера с короткими ногами. Предками богемского рекса были персидские кошки, и от них он прежде всего отличается кудрявой шерстью. Средний вес представителя этой породы составляет 3-6 кг, допустимы все те же окрасы, что и у «персов»: дымчатый, черепаховый, кремовый, красный, голубой, камео, биколор, белый, характер — миролюбивый.

Первые такие животные появились на свет в 1981 году в Либерце у пары обычных персидских кошек. Заводчики попытались продолжить линию, но не слишком успешно. Позже кудрявые котята стали рождаться и у других владельцев персидских кошек в Чехии, и таким образом сформировался узкий круг заводчиков богемских рексов.

Порода с 1994 года внесена Международной федерацией кошек (FIFe) в список пока не признанных и до сих пор там остается. Изредка кудрявых «персов» можно встретить на выставках.