Самые популярные имена в Чехии в 2019 году

Чешское статистическое управление (ČSÚ) в честь Европейского дня статистики представило список имен, которыми сейчас чаще всего называют родившихся в республике младенцев. Чехи в очередной раз показали себя консерваторами, тем не менее некоторые молодые родители смогли удивить.

Как готовится список самых популярных чешских имен

Традицию рассказывать в октябре о популярных в данный момент именах ČSÚ заложило в 1999 году. С тех пор в расчетах участвуют имена, которые получают дети, родившиеся в январе текущего года. Данные берутся из свидетельств о рождении.

В январе 2019 года чешские родители дали детям 582 уникальных мужских имени и 678 женских. Для сравнения, годом ранее для мальчиков использовалось 553 разных имени, для девочек — 680.

Стабильность — признак мастерства

Как и годом ранее, в этом январе в Чехии родилось больше всего Элишек и Якубов. У девочек в тройку самых популярных имен также вошли Анна и Адела, у мальчиков — Ян и Томаш. Элишка становится самым популярным девичьим именем в пятый раз подряд, а Якуб лишь раз за восемь лет уступал пальму первенства Яну.

Первая двадцатка наиболее распространенных имен в Чехии за 20 лет практически не изменилась. У мальчиков в первой тройке все это время ротируется пять имен, у девочек — десять, а через двадцатку за время наблюдений прошло 28 мужских и 37 женских имен.

Дебютанты и потенциальные лидеры

Впервые в список самых популярных имен попала Розалия. Рекордные для себя результаты за историю исследований показали Амалия и Юлия (10-е и 11-е места соответственно), у мальчиков — Антонин (15-е), а появление Мартина на девятом месте можно назвать возвращением года: это имя было популярно в начале тысячелетия и шесть раз занимало четвертое место, но в 2006 году надолго покинуло первую десятку.

Географические особенности

В некоторых краях на первые места вышли имена, которые в целом по республике не попали и в топ-10. Например, в Пардубицком и Карловарском краях первое место занял Давид (13-й в общем списке), а в Оломоуцком крае выиграла Вероника (26-я).

Самые необычные имена

Хотя в целом чехи не склонны экспериментировать в этом отношении, в январе все-таки удалось зафиксировать несколько редких, даже уникальных имен. Например, на свет появились девочки Хата, Лорелай, Сиси и Мадонна Мия и мальчики Гелиодор, Атрей, Лайонел и Локи. Годом ранее были зарегистрированы младенцы с необычными женскими именами Шанель, Кейтлин, Ясмин, Салома, Алоисия, Луиза, Сибила, Анделина, Войтешка, Златуше, Марцелина и Дорка, а из мужских исследователей удивили Албин, Гастон, Рагнар, Арвис и Каит.

Семейные традиции

Статистика показывает, что мальчиков гораздо часто называют в честь какого-либо старшего члена семьи, чем девочек. Имя мальчиков совпадает с именем отца в 16% случаев, а девочку называют как маму лишь в 4% случаев. В этом, опять же, отражается большее разнообразие женских имен и более креативный подход к их выбору.

Кстати, в январе 2019 года отцами чаще всего становились мужчины по имени Ян, Петр и Томаш, а среди молодых мам было больше всего Луций, Катержин и Ян. Первые два женских имени сейчас находятся в третьей десятке по популярности, а Яна вообще занимает 66-е место.