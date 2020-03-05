Когда и почему фрукты могут навредить, или Как продлить жизнь букету

1. Подрежьте стебли
Об этом правиле, пожалуй, слышали все. Но мало кто в курсе, почему рекомендуется укорачивать стебли цветов ножницами на два-три сантиметра. Пока вы несете букет домой, концы стеблей подсыхают. Это защитный механизм растений, позволяющий им как можно дольше удерживать в себе воду. Если поставить в вазу необрезанные цветы, они не смогут «пить». Вот почему так важно обрезать стебли, причем регулярно. Сделайте это в первый раз, как только принесете букет домой, а затем старайтесь повторять процедуру через день.
2. Вода имеет значение
Цветы, как и люди, ежедневно нуждаются в свежей воде. Обращайте внимание на ее температуру. Розы предпочитают теплую воду, и шок от холодной не пойдет им на пользу. Тюльпаны, как и другие луковичные, напротив, любят холод. Добавьте в воду пару кубиков льда — они это оценят и дольше сохранят свежесть.
3. Цветам нужно питание
В хороших цветочных магазинах к каждому букету прилагается пакетик с питательными веществами. Его содержимое нужно высыпать в воду, чтобы срезанные цветы получили необходимое питание. Впрочем, такая добавка идет на пользу не всем цветам. Так, тюльпаны из-за нее быстрее опадают.
4. Держите цветы подальше от фруктов
Свежий букет и ваза с фруктами на столе — классическое сочетание. Но знаете ли вы, что такое соседство сокращает жизнь цветам? Созревая, фрукты выделяют гормон под названием этилен. Он сигнализирует цветам, что настало время урожая и им пора опадать.
5. Главное выбрать правильный цветочный магазин
Магазинов, торгующих цветами, в вашем городе и в интернете великое множество. Но не все они предлагают свежую продукцию. Сделайте ставку на качество: посетите один из четырех цветочных магазинов Belles Fleurs в Праге. Это одна из немногих компаний, которая самостоятельно привозит цветы с аукциона в Голландии. Поставки осуществляются дважды в неделю, что гарантирует свежесть без компромиссов! Не менее важно, кто составляет букет. В Belles Fleurs работают профессиональные флористы с многолетним опытом. Они с удовольствием подскажут, как продлить жизнь выбранных вами цветов. Если у вас нет времени на посещение магазина или вы живете не в Праге, можете воспользоваться интернет-магазином. Он осуществляет доставку цветов по всей Чехии.
Совет
Не забывайте, что в мире есть не только розы. Загляните в цветочный магазин с хорошим выбором. Например, в пражском Belles Fleurs вы найдете 250 видов срезанных цветов. Флористы предложат вам множество креативных сочетаний. Они постоянно отслеживают новые тренды и два раза в год проходят повышение квалификации со специалисткой, которая приезжает из главной цветочной державы — Голландии.
К 8 Марта Belles Fleurs проводит конкурс!
Как принять в нем участие?
· Закажите букет на сайте или купите в одном из магазинов Belles Fleurs
· Сделайте интересное фото, не ограничивайте фантазию :)
· Подпишитесь на страничку @BellesFleurs в Facebook, опубликуйте там фото с букетом и отметьте @BellesFleurs
· Закажите букет на сайте или купите в одном из магазинов Belles Fleurs
· Сделайте интересное фото, не ограничивайте фантазию :)
· Подпишитесь на страничку @BellesFleurs в Facebook, опубликуйте там фото с букетом и отметьте @BellesFleurs
ИЛИ
· Подпишитесь на страничку @ bellesfleurs.cz в Instagram, поделитесь фотографией с цветами, отметьте @ bellesfleurs.cz на фото и добавьте в описании хештег #kytkuhned
Авторы пяти фото на Facebook и пяти фото в Instagram с самым большим количеством лайков получат ваучер на сумму 1000 крон!
· Подпишитесь на страничку @ bellesfleurs.cz в Instagram, поделитесь фотографией с цветами, отметьте @ bellesfleurs.cz на фото и добавьте в описании хештег #kytkuhned
Авторы пяти фото на Facebook и пяти фото в Instagram с самым большим количеством лайков получат ваучер на сумму 1000 крон!
Фотографии можно публиковать до 12 МАРТА. Помните: чем раньше вы запостите фото, тем больше лайков сможете получить!
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