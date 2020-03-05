Когда и почему фрукты могут навредить, или Как продлить жизнь букету

Вы обращали внимание, что цветы добавляют дому уюта? Не говоря уж об аромате. Чтобы букет радовал вас дольше, стоит соблюдать пару несложных правил.

1. Подрежьте стебли

Об этом правиле, пожалуй, слышали все. Но мало кто в курсе, почему рекомендуется укорачивать стебли цветов ножницами на два-три сантиметра. Пока вы несете букет домой, концы стеблей подсыхают. Это защитный механизм растений, позволяющий им как можно дольше удерживать в себе воду. Если поставить в вазу необрезанные цветы, они не смогут «пить». Вот почему так важно обрезать стебли, причем регулярно. Сделайте это в первый раз, как только принесете букет домой, а затем старайтесь повторять процедуру через день.

2. Вода имеет значение

Цветы, как и люди, ежедневно нуждаются в свежей воде. Обращайте внимание на ее температуру. Розы предпочитают теплую воду, и шок от холодной не пойдет им на пользу. Тюльпаны, как и другие луковичные, напротив, любят холод. Добавьте в воду пару кубиков льда — они это оценят и дольше сохранят свежесть.

3. Цветам нужно питание

В хороших цветочных магазинах к каждому букету прилагается пакетик с питательными веществами. Его содержимое нужно высыпать в воду, чтобы срезанные цветы получили необходимое питание. Впрочем, такая добавка идет на пользу не всем цветам. Так, тюльпаны из-за нее быстрее опадают.

4. Держите цветы подальше от фруктов

Свежий букет и ваза с фруктами на столе — классическое сочетание. Но знаете ли вы, что такое соседство сокращает жизнь цветам? Созревая, фрукты выделяют гормон под названием этилен. Он сигнализирует цветам, что настало время урожая и им пора опадать.

5. Главное выбрать правильный цветочный магазин

Магазинов, торгующих цветами, в вашем городе и в интернете великое множество. Но не все они предлагают свежую продукцию. Сделайте ставку на качество: посетите один из четырех цветочных магазинов Belles Fleurs в Праге. Это одна из немногих компаний, которая самостоятельно привозит цветы с аукциона в Голландии. Поставки осуществляются дважды в неделю, что гарантирует свежесть без компромиссов! Не менее важно, кто составляет букет. В Belles Fleurs работают профессиональные флористы с многолетним опытом. Они с удовольствием подскажут, как продлить жизнь выбранных вами цветов. Если у вас нет времени на посещение магазина или вы живете не в Праге, можете воспользоваться интернет-магазином . Он осуществляет доставку цветов по всей Чехии.

Совет

Не забывайте, что в мире есть не только розы. Загляните в цветочный магазин с хорошим выбором. Например, в пражском Belles Fleurs вы найдете 250 видов срезанных цветов. Флористы предложат вам множество креативных сочетаний. Они постоянно отслеживают новые тренды и два раза в год проходят повышение квалификации со специалисткой, которая приезжает из главной цветочной державы — Голландии.

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