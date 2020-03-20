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Идеальная сковородка: выбираем чугунную и антипригарную посуду для кухни

Идеальная сковородка: выбираем чугунную и антипригарную посуду для кухни

Info Portal 309 0
Те, кто любит готовить, знают, насколько и процесс, и результат зависят от используемой посуды. Неважно, какие сковороды вы предпочитаете — современные антипригарные или классические чугунные, они должны быть качественными, а главное — безопасными. Но как выбрать правильную посуду и где ее приобрести в Чехии? И что такое здоровая посуда? Разберемся в этой статье.
Идеальная сковородка: выбираем чугунную и антипригарную посуду для кухни

Посуда, заслуживающая доверия

Начнем с того, что качественная посуда должна быть литой, а не прессованной. Это делает ее надежной и долговечной. Хорошая сковорода не может стоить дешево, но при правильном уходе она будет служить вам годами.

Антипригарная посуда, которую можно назвать здоровой, не содержит PFOA — перфтороктановой кислоты, использующейся в производстве сковородок с некачественным тефлоновым покрытием. Это вещество опасно для окружающей среды и обладает канцерогенными свойствами, а также негативно влияет на репродуктивные органы, вызывает проблемы с иммунной системой, щитовидной и поджелудочной железами. К счастью, в наше время широко распространены антипригарные покрытия без содержания PFOA. Например, его производит немецкая компания Weilburger Coatings под маркой Greblon. Такая антипригарная посуда, как и чугунная, позволяет сохранить вкус пищи и содержащиеся в ней витамины.

Наконец, важный показатель качества и безопасности посуды — наличие сертификатов по стандарту ISO 9001.

Где в Чехии купить здоровую и надежную посуду 

Качественную и безопасную посуду с антипригарным покрытием и посуду из чугуна предлагает интернет-магазин napanvi.cz. Он торгует исключительно сертифицированной продукцией, и ее ассортимент поражает разнообразием. Подходящую посуду здесь найдут и увлеченные кулинары, и те, кто встает к плите от случая к случаю и хочет купить одну универсальную сковороду, на которой можно будет приготовить любое блюдо.

Ассортимент магазина napanvi.cz

Антипригарные сковородки с покрытием Greblon C2+ и C3+ обладают особой устойчивостью к истиранию, высокими антипригарными свойствами. И, что немаловажно, их можно мыть в посудомоечной машине.

В интернет-магазине napanvi.cz вы найдете большой выбор сковород для стейков, глубоких сковород и сковородок WOK. 

Ассортимент магазина napanvi.cz

Если вы ищете сковороды для индукции, рекомендуем вам сделать выбор в пользу чугунных сковород. Обратите внимание на чугунные сковороды для блинов (впрочем, на современных антипригарных сковородках блины тоже выходят не комом).

Ассортимент магазина napanvi.cz

Завтрак — ваш любимый прием пищи? Возможно, вам стоит подумать о специальной сковороде для яичницы или остановить выбор на сковородке для блинчиков и оладий.

Ассортимент магазина napanvi.cz

Котелки и казаны

Напоследок мы припасли для вас самое интересное: ответ на популярный вопрос, где купить казан в Чехии. Да, в napanvi.cz. Кроме сковородок, вы можете заказать здесь казаны для плова и чугунные котелки различных объемов. Они подходят для готовки на открытом огне, а также могут использоваться в духовке и подходят для индукционных плит.

Ассортимент магазина napanvi.cz

Если такое разнообразие вводит вас в замешательство и вы не знаете, какую сковороду купить или как ухаживать за разными видами посуды, рекомендуем ознакомиться с рекомендациями магазина или обратиться к его консультантам (в т.ч. на русском) по телефону +420 776 644 290 или на e-mail napanvi@seznam.cz.

Возможно, сейчас вы готовите чаще, чем обычно. Самое время купить новую посуду, которая будет вас радовать и после окончания карантина. Сделайте заказ на napanvi.cz, и сковороду доставят вам прямо домой! Обновления ассортимента и специальные предложения интернет-магазина можно отслеживать в Facebook и Instagram на русском или на чешском — на ваш выбор.


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