Адвент: традиции и символы

​Адвент открывает новый литургический год. Если для наших предков это был в первую очередь период радостного ожидания пришествия Спасителя, духовной подготовки к Рождеству, созерцания и милосердия, то у нынешнего поколения это время в первую очередь ассоциируется с рождественскими украшениями и праздниками. Поэтому, прежде чем зажечь первую свечу на рождественском венке, давайте попробуем вспомнить историю его создания.

История рождественских венков восходит к глубокой древности. В холодные и темные декабрьские дни германские народы использовали венок из зажженных свечей, чтобы выразить надежду на долгожданные более длинные и теплые весенние дни. То же самое было и в Скандинавии, когда при зажженных по кругу свечах люди молились богу света, чтобы он повернул землю обратно к солнцу, продлил дни и вернул земле тепло.

Сегодняшний вид рождественских венков начал формироваться в средние века, когда христиане начали использовать их как часть своей духовной подготовки к Рождеству. Ведь Христос — это «Свет, пришедший в мир», чтобы рассеять тьму греха и излучать истину и любовь Бога.

Однако традиция зажигать отдельные свечи на рождественском венке возникла много лет спустя — в XIX веке, в гамбургской школе Rauhes Haus, основанной протестантским пастором Йоганом Вихерном. Дети постоянно спрашивали учителей, когда же наступит Рождество.

В 1839 году Вихерн построил большой деревянный круг и поместил на нем 19 маленьких красных и 4 больших белых свечи. Он постепенно зажигал маленькую красную свечку каждый будний день во время Адвента, а в воскресенье — белую свечу.

Впоследствии протестантская церковь в Германии стала соблюдать эту традицию. Поскольку свечи в те времена были дорогими, люди постепенно стали использовать венки меньшего размера, оставив только 4 большие белые свечи. Именно так классический рождественский венок выглядит сейчас.

Символика Адвентского венка прекрасна. Венок изготовлен из различных хвойных веток, что означает вечную жизнь. Хвойные деревья также имеют своё значение: например, сосна означает бессмертие, а кедр дарит силы и исцеление. Круглая форма венка символизирует вечность Бога, бессмертие души и вечную жизнь, обретенную во Христе.

Шишки, орехи или семена, украшающие венок — это символы жизни и воскресения. Все вместе это выражает бессмертие наших душ и новую, вечную жизнь, обретенную во Христе.

Четыре свечи представляют четыре недели Адвента. В настоящее время используются рождественские венки со свечами разных цветов, но по правилам они должны быть пурпурными или темно-синими, кроме третьей свечи. Она должна быть розовой, эта свеча символизирует дружбу. Свечи нужно зажигать против часовой стрелки.

Также распространены венки с пятой белой свечой посередине. Она зажигается в Рождество и символизирует Христа.

Первая свеча зажигается в первое (железное) воскресенье Адвента. Эта свеча называется Надежда. По старинным обычаям ее должен зажечь самый младший ребенок в семье.

Вторая свеча зажигается во второе (так называемое бронзовое) воскресенье Адвента и она называется Мир. Ее должен зажечь старший ребенок в семье.

Третья свеча зажигается в третье, серебряное воскресенье. Свеча называется Дружба и должна быть розовой. Зажигает ее мать семейства.

Четвертая свеча зажигается в Золотое воскресенье. Свеча называется Любовь. По традиции ее зажигает отец семьи.

Пятая свеча зажигается в Рождество после захода солнца. Она белая и посвящена Христу. Эта свеча, как правило, отсутствует на современных венках или помещается посередине.

Лучше всего зажигать свечи на рождественском венке дома, за ужином, когда все члены семьи собрались вместе.

Источник: novinky.cz



