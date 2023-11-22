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С сегодняшнего дня можно взять домой живые елки. Их привозит и отвозит специальный сервис
24 ноября 2023
17:01
3194
Как заполучить в дом зеленую красавицу, не навредив природе? Чтобы после Рождества елки не оказались на помойке, чешская семейная ферма решила запустить службу проката. Доставка осуществляется в городах Прага, Бенешов, Табор и Кладно.
В чем заключается услуга?
Елки «живут» на ферме круглый год, а в период Рождества, когда деревья становятся востребованными, их развозят по домам клиентов. На сайте опубликован каталог елок на любой вкус, каждую из них привозят в горшке. В дополнение вы получаете рекомендации, как ухаживать за тем или иным деревом.
Благодаря такой практике вы убиваете сразу двух зайцев: не вредите природе и не ломаете голову над тем, куда нести после праздников потерявшую вид елку, с которой вовсю сыплются иголки.
Как заказать дерево?
1. Просмотрите каталог на сайте и выберите дерево. Внимание! Завершите заказ в течение 10 минут, чтобы его не выкупил другой посетитель сайта.
2. На электронную почту вы получите подтверждение заказа и информацию об оплате — оплатить нужно в течение трех дней.
3. После получения оплаты вам придет подтверждение бронирования. За неделю до планируемой доставки с вами свяжутся и согласуют точную дату.
Готово! Через 14 дней фирма заберет дерево обратно на семейную ферму, чтобы в следующем году оно порадовало кого-то еще.
Источник: pujcovnastromku.cz
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM