Статистики использовали записи из основного регистра населения, речь идет о детях, родившихся в Чехии и проживающих в ней на конец 2022 года. В статистике до 2019 года они использовали январские отчеты о рождении из ЗАГСов. Различные письменные варианты одного и того же имени рассматривались как два разных имени, поэтому Эма и Эмма учитывались отдельно.

Имя Якуб возглавляет список имен для мальчиков с 2011 года, когда оно сменило имя Ян, которое осталось вторым по популярности. По словам Роичека, Ян — единственное имя, которое появляется в десятке наиболее популярных имен для мальчиков каждый год начиная с 1950 года. Третье, Матиаш, находится в десятке лучших имен с 2010 года. В пятерку самых распространенных имен 2022 года также входят Адам и Томаш.

Среди имен для девочек первое место занимает имя Элишка, которое лидирует в статистике с 2012 года, когда оно впервые обошло Терезу. В прошлом году Тереза заняла шестое место. На втором месте — Виктория, которая входит в десятку самых популярных имен девочек с 2014 года. На третьем месте — имя Анна. «Между тем имя Анна также входило в десятку самых популярных имен для девочек в середине прошлого века и постепенно возвращается в поле зрения с 1990-х годов», — говорит Роичек. В прошлом году четвертое место заняла София, а пятое — Наталия.

В период с 2010 по 2022 год первые 20 позиций занимали 29 различных имен для девочек и 25 имен для мальчиков. Родители более творчески подбирают имена для девочек, чем для мальчиков, и разнообразие имен растет с конца 1980-х — начала 1990-х годов. «В 2022 году на 1 000 девочек будет приходиться почти 80 различных имен, а на 1 000 мальчиков — около 70. Однако такое разнообразие было не всегда. В поколениях, родившихся до 1990 года, на 1 000 девочек приходилось чуть более 10 различных имен, а на 1 000 мальчиков — еще меньше», — говорит Роичек.

Имя Якуб оказалось самым популярным во всех краях, кроме Краловеградецкого, где победил Матиаш. Элишка оказалась на первом месте в 11 регионах, Анна победила в Праге и Пльзеньском крае, а Виктория — в Либерецком крае. Для мальчиков и девочек одни и те же имена попеременно занимали первые пять мест в регионах в разном порядке.

Сыновей чаще называют в честь отцов, а дочерей — в честь матерей. Для мальчиков наиболее часто наследуемыми именами были Антонин, Вацлав и Йиндржих. «Что касается матерей, то примерно 8% матерей назвали своих дочерей в честь себя Людмилой, чуть меньше матерей с именами Наталия и Диана», — сказал Роичек.

Статистики также зафиксировали в прошлом году несколько необычных имен. Например, родились мальчики, которых родители назвали Ашот, Брюс, Фрэнк или Фред. Для девочек это были имена Альба, Амира, Астрида или Селестина. Также увеличивается доля многословных имен для мальчиков, например Дуй Ан, Элиаш Ян или Николас Ян, а для девочек — Анна Мари, София Анна и Виктория Анна.





Рейтинг самых популярных имен для детей, родившихся в 2022 году:





1. | Jakub | Eliška

2. | Jan | Viktorie

3. | Matyáš | Anna

4. | Adam | Sofie

5. | Tomáš | Natálie

6. | Matěj | Tereza

7. | Filip | Adéla

8. | Vojtěch | Ema

9. | Dominik | Amálie

10. | David | Nela