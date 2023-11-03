Треть чехов отправятся зимой в горы. Сколько стоят ски-пассы?

Таковы данные недавнего опроса 1000 респондентов, проведенного европейской страховой компанией ERV. По данным опроса, около половины респондентов предпочли посетить горы во время весенних каникул, которые в Чехии в следующем году пройдут с 5 февраля по 17 марта.





«Растущую популярность отдыха в горах подтверждает тот факт, что 11% чехов, не поехавших в горы в прошлом году, поедут в этом», — сказал Властимил Дивоки, менеджер по маркетингу и коммуникациям европейской страховой компании ERV. По его словам, среди зарубежных курортов горнолыжники традиционно выбирают Австрию, Италию, Словакию и Францию.





Данные ERV показывают, что треть травм, полученных чехами на лыжах, являются серьезными. В случае со сноубордом этот показатель достигает половины. Наиболее распространенные травмы на лыжах — 41% — это травмы колена или руки и плеча, где доля травм одинакова — 11%. На сноуборде самым рискованным местом является рука, на которую приходится 29% травм. Предотвратить травмы можно, используя защиту позвоночника и шлемы. «После летних каникул также важно проверить состояние горнолыжного оборудования», — сказал Дивокий. Он добавил, что, например, в Италии люди должны иметь страховку ответственности за ущерб, причиненный ими другому лыжнику.





Этой зимой лыжники в Чехии будут платить за ски-пассы примерно столько же, сколько и в прошлом году. Две трети горных курортов сохранят прошлогодние цены, остальные либо повысят их на 2%, либо, наоборот, снизят максимум на 4%, сообщила ранее Ассоциация горных курортов Чехии (AHS CR). По словам ее директора Либора Кнота, стоимость семейного ски-пасса на выходные составляет от 500 до 1200 крон, но конкретные цены туристы должны узнавать на отдельных горнолыжных курортах. Горные курорты в Альпах в этом году повысят стоимость ски-пассов на 5-10%.