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Треть чехов отправятся зимой в горы. Сколько стоят ски-пассы?

Новости 420on
5 ноября 2023
18:00
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28% чехов планируют зимой отправиться в горы, что на 5% больше, чем в прошлом году. Большинство, 19%, планируют посещать чешские курорты, в то время как 4% чехов предпочтут отправиться за границу. Оставшиеся 5% поедут на горы как внутри страны, так и за рубежом.
Таковы данные недавнего опроса 1000 респондентов, проведенного европейской страховой компанией ERV. По данным опроса, около половины респондентов предпочли посетить горы во время весенних каникул, которые в Чехии в следующем году пройдут с 5 февраля по 17 марта.

«Растущую популярность отдыха в горах подтверждает тот факт, что 11% чехов, не поехавших в горы в прошлом году, поедут в этом», — сказал Властимил Дивоки, менеджер по маркетингу и коммуникациям европейской страховой компании ERV. По его словам, среди зарубежных курортов горнолыжники традиционно выбирают Австрию, Италию, Словакию и Францию.

Данные ERV показывают, что треть травм, полученных чехами на лыжах, являются серьезными. В случае со сноубордом этот показатель достигает половины. Наиболее распространенные травмы на лыжах — 41% — это травмы колена или руки и плеча, где доля травм одинакова — 11%. На сноуборде самым рискованным местом является рука, на которую приходится 29% травм. Предотвратить травмы можно, используя защиту позвоночника и шлемы. «После летних каникул также важно проверить состояние горнолыжного оборудования», — сказал Дивокий. Он добавил, что, например, в Италии люди должны иметь страховку ответственности за ущерб, причиненный ими другому лыжнику.

Этой зимой лыжники в Чехии будут платить за ски-пассы примерно столько же, сколько и в прошлом году. Две трети горных курортов сохранят прошлогодние цены, остальные либо повысят их на 2%, либо, наоборот, снизят максимум на 4%, сообщила ранее Ассоциация горных курортов Чехии (AHS CR). По словам ее директора Либора Кнота, стоимость семейного ски-пасса на выходные составляет от 500 до 1200 крон, но конкретные цены туристы должны узнавать на отдельных горнолыжных курортах. Горные курорты в Альпах в этом году повысят стоимость ски-пассов на 5-10%.
 
Чехия Горнолыжные курорты отдых
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