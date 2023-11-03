Жители Чехии хотят сэкономить на энергопотреблении, но не понимают главного

По данным опроса, проведенного компанией Ipsos среди 1 050 респондентов в октябре этого года, чехи чаще всего включают отопление реже или позже, чем в прошлом. На сегодняшний день эту меру приняли более половины респондентов. Почти такой же процент сделал выбор в пользу меньшего освещения или использования энергосберегающих лампочек. Чуть менее половины респондентов сократили потребление горячей воды. Около пятой части опрошенных в целях экономии приобрели более эффективную бытовую технику. 11% чехов позаботились о том, чтобы их окна стали более герметичными.

Менее 10% людей вложили средства в более масштабные меры, такие как утепление дома, замена окон или покупка более экономичного источника отопления. По данным опроса, большинство людей отпугивают высокие первоначальные инвестиции. Для более чем четверти чехов самым большим препятствием является долгий срок окупаемости.

По данным организации Budovy21, которая занимается вопросами низкоуглеродной трансформации чешской экономики, особенно в энергетическом и строительном секторах, распространенной проблемой является то, что люди не знают реальной финансовой окупаемости энергосберегающих мероприятий. По данным организации, срок окупаемости значительно короче, чем в прошлом. По ее словам, люди часто не знают, как использовать некоторые финансовые инструменты, например программу субсидирования «Новая зеленая экономия». В этом году программой воспользовались около 10% респондентов, что меньше, чем в прошлом году, отметил Витезслав Малый, директор Центра пассивного дома.

Организация также указала на распространенные мифы об энергосберегающих мероприятиях, которые отпугивают людей. К ним относятся использование определенных материалов для изоляции и др.