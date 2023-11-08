Чешские псевдопсихолги: Как люди без профподготовки учат родителей воспитывать детей

После фастфуда и быстрой моды нынешнее поколение двадцатилетних и тридцатилетних ищет быстрые руководства по правильному образу жизни или воспитанию детей. Это открывает дорогу непрофессиональным проповедникам простых истин. А советы, как предупреждают психологи, давать опасно — ведь ни жизнь, ни воспитание детей не бывают простыми. В настоящее время в Чехии в некоторых СМИ за признанных экспертов по детским душам выдают себя, например, лоббист игорного бизнеса или дипломированный инженер-механик. Эксперты не считают их настоящими психологами.

Начальный экскурс во мнения двух вышеупомянутых господ. «Я считаю, что для моей работы важны три источника. Первый — это опыт других людей. Я либо непосредственно общаюсь с ними, либо посещаю их семинары и лекции, либо читаю их книги. Второй источник — это моя собственная работа и опыт, моя интуиция. Третий источник — это научные исследования и изыскания. Но с этим третьим источником я работаю очень осторожно и недоверчиво», — говорит Марек Герман.

«Наша ближайшая родственница, обезьяна, находится с детенышами пять лет. У нее нет карьеры, у нее есть ребенок», — говорит о роли матери Слава Черны, еще один самопровозглашенный эксперт по детской психологии и воспитанию.

Марек Герман — не новичок в СМИ, сначала он комментировал азартные игры в основном в качестве представителя Ассоциации операторов ставок, то есть организации, которая пытается лоббировать интересы своих членов в государственных структурах. Затем он сменил сферу деятельности. В 2008 году он опубликовал книгу «Найди своего марсианина» — доступное руководство по воспитанию ребенка, и постепенно начал появляться в женских журналах, посвященных стилю жизни. Отсюда был всего лишь шаг в более серьезные СМИ, такие как «Радиожурнал».

В СМИ он постепенно прошел путь от лектора по самопознанию до психолога, хотя у Германа нет психологического образования. Он изучал физическое и гражданское воспитание на педагогическом факультете Масарикова университета. Его образование не касается психологии детей младшего возраста. Тем не менее он часто рассказывает о них в СМИ.

Например, в 2018 году он выступал в Сенате против приема двухлетних детей в детские сады и способствовал давлению, которое привело к отмене поправки к закону о приеме таких детей в дошкольные учреждения, организовав петицию. Герман давно утверждает, что двухлетним детям не место в дошкольных учреждениях и они должны находиться дома с матерью. Но эксперты с этим не согласны.

«Действительно, на раннем этапе развития ребенку необходимы надежные отношения с обоими основными воспитателями, которыми являются и отец, и мать. Однако если отношения между родителями хорошие и крепкие, то нет причин, по которым ребенок не может находиться в яслях уже с двух лет, разумеется, соответствующее возрасту время», — пояснил CzechCrunch Радек Птачек, профессор медицинской психологии, клинический психолог и психотерапевт, судебный эксперт, работающий в Карловом университете и психиатрической клинике 1-го медицинского факультета Карлова университета и Общеуниверситетской больнице в Праге. При этом он отмечает, что взгляды Германа могут быть опасны.

Собственное мнение вместо фактов

Герман признает в беседе с CzechCrunch, что то, что СМИ назвали его «психологом», было большой ошибкой. По его словам, теперь он осторожен в этом вопросе и при необходимости уточняет журналистам, что он преподаватель или лектор.

«Что касается моей профессиональной подготовки, то помимо педагогического факультета, который дает базовое представление о воспитании, я посещал и другие семинары и тренинги по воспитанию детей», — сказал Герман, отвечая на вопрос редакции о своем образовании. Далее он перечислил ряд семинаров и добавил профессиональную стажировку в Вашингтоне. «Это была программа, ориентированная на воспитание детей в возрасте до шести лет», — добавил он.

Герман также рассказал, что после возвращения из США он руководил 12 типовыми детскими садами в рамках программы «Начнем вместе» и что он дополнял свое образование курсами Монтессори. «Конечно, я читаю литературу. Но самое главное — я провожу около 40–50 семинаров в год, работаю с родителями и большую часть информации и знаний получаю непосредственно от них», — добавляет он.

Однако психологи Петр Долежал, который также занимается семейной психотерапией и является членом Чешской ассоциации психотерапии, и Альберт Кшинян, получивший докторскую степень по психологии со специализацией в области семьи в Университете Кентукки, говорят, что в случае Германа дело не столько в пройденных курсах и семинарах, сколько в том, что в своих лекциях он опирается не на научные факты, а на собственные мнения или убеждения.

«Если он говорит фактическую чушь, например, что 90% личности ребенка формируется к шести годам, или представляет свои личные убеждения, например, о традиционном семейном статусе, как единственно правильные для здорового развития ребенка, не имея на то никаких доказательств, то, на наш взгляд, это не утверждения, основанные на фактах. Это прежде всего мировоззрение Марека Германа, на которое он, конечно, имеет право, но оно должно восприниматься именно так», — говорят Долежал и Кшинян, которые также публикуются вместе.

Инженер детских душ

Но Марек Герман — не единственный «Йиржи Бабица чешской психологии», как называют его Петр Долежал и Альберт Кшинян. Бабица потому, что, как и бывшая повар-телезвезда, он выбирает из психологии то, что ему подходит, и смешивает это с банальными изречениями и призывами к консервативному порядку.

В октябре этого года Слава Черны дал интервью журналу Ona Dnes. Он окончил машиностроительный техникум. Во время учебы в Чешском техническом университете познакомился с психологом Миланом Студницким, вместе они основали проект Dovychovat. В рамках проекта он работает преподавателем курса, но не имеет психологического образования и, как Марек Герман, дает интервью журналам о стиле жизни, таким как Maminka.cz или вышеупомянутый журнал Ona Dnes, о воспитании детей и семейных отношениях.

Как и с Германом, редакция связалась с Черны для написания этой статьи, но он не ответил на электронное письмо к установленному сроку.

Общей чертой интервью Славы Черны и Марека Германа является мысль о том, что мать, и только мать, должна находиться дома со своим ребенком. А если она этого не делает, то вредит ребенку. Слава Черны утверждает, что в природе так и происходит: «Наша ближайшая родственница, обезьяна, находится со своим детенышем пять лет. У нее нет карьеры, у нее есть ребенок».

Однако, по мнению профессора психологии Радека Птачека, это нонсенс: «Дошкольный возраст — это период, когда дети учатся устанавливать отношения со сверстниками, следовать правилам, уважать авторитеты... Все эти тезисы о вреде яслей и детских садов — просто пугалки, которые никому не приносят пользы».

Психолог Долежал утверждает, что продолжительность декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком в Чехии в среднем самая длинная в мире и что чешские дети ни в коей мере не являются более эмоционально уравновешенными или личностно зрелыми, чем дети из других стран.

Особенно консервативны

Многое из того, о чем говорят Герман и Черны в своих интервью, напоминает о старых порядках, когда матери были домохозяйками, а отцы — кормильцами. Например, Герман сказал журналу Maminka: «Я сторонник классического разделения ролей. Потому что мама — это мама, а папа — это папа. И мама не заменима никем и ничем».

Птачек считает это глупыми гендерными стереотипами: «Вероятно, они вызваны тем, что единственная литература, которую читали эти господа, — чешские сказки, где подобные стереотипы встречаются». Он добавляет, что мы живем в XXI веке, где мужчины и женщины могут развиваться и строить свою жизнь совершенно одинаково, не причиняя вреда никому из членов семьи.

Психолог Альберт Кшинян считает, что проблема не в классическом разделении ролей, если всех в семье это устраивает. Однако подход Германа и Черны — лишь один из вариантов, как должна работать семья, и, конечно, не единственно правильный: «Воспитание в традиционной семье имеет гораздо более короткую историю, чем та, которую представляют глашатаи традиционных ценностей и псевдоэволюционных объяснений, и нам как человечеству очень повезло, что дети способны переносить различные семейные констелляции и ошибки в воспитании без негативного влияния на их развитие».

Вполне возможно, что есть матери, которым будет совершенно комфортно находиться дома с детьми. И что есть отцы, которые не смогут справиться с детьми, находясь в отпуске по уходу за ребенком. И то и другое нормально, просто нельзя делать это единственным руководством к действию. Другие модели воспитания детей так же хороши. Современные родители, скорее всего, со временем обнаружат, что жизнь — и особенно воспитание детей — имеет бесчисленное множество вариаций и возможностей. И что ни себя, ни свое потомство нельзя загнать в рамки, заданные родительским справочником.