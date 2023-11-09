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ЕС проверит, как YouTube и TikTok защищают несовершеннолетних пользователей
10 ноября 2023
21:00
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Европейский союз начнет расследование в отношении видеохостинга YouTube и социальной сети TikTok. Будет изучено, как они защищают психическое и физическое здоровье несовершеннолетних. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии (ЕК).
Исполнительная власть ЕС попросила компании «предоставить дополнительную информацию о мерах, принятых ими для выполнения своих обязательств по защите несовершеннолетних» в соответствии с новым законом ЕС Digital Services Act (DSA), который вступил в силу в конце августа и вводит более строгие правила для 19 крупных интернет-компаний. Запрос пока не является основанием для судебного разбирательства.
Если комиссии удастся доказать, что компании нарушали правила в течение длительного времени, тем будут грозить крупные финансовые штрафы. В крайних случаях штрафы могут достигать 6% от мирового оборота компаний.
TikTok и YouTube должны предоставить Комиссии запрошенную информацию до 30 ноября текущего года. В зависимости от оценки полученных ответов ЕК начнет дальнейшие действия.
Как сообщает AFP, сегодняшнее заявление является частью усилий еврокомиссара по цифровой повестке дня Тьерри Бретона, направленных на то, чтобы заставить крупнейшие интернет-компании соблюдать новые обязательства. В августе Бретон заявил, что будет уделять особое внимание защите детей.
В октябре Брюссель начал расследование в отношении TikTok, социальной сети X и Meta Platforms. Он попросил их предоставить подробную информацию о мерах, принятых ими против распространения дезинформации и незаконного контента после нападений на Израиль со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Китайский онлайновый ритейлер AliExpress также находится под следствием в ЕС по обвинению в распространении нелегальной продукции, в том числе поддельных лекарств.
Если комиссии удастся доказать, что компании нарушали правила в течение длительного времени, тем будут грозить крупные финансовые штрафы. В крайних случаях штрафы могут достигать 6% от мирового оборота компаний.
TikTok и YouTube должны предоставить Комиссии запрошенную информацию до 30 ноября текущего года. В зависимости от оценки полученных ответов ЕК начнет дальнейшие действия.
Как сообщает AFP, сегодняшнее заявление является частью усилий еврокомиссара по цифровой повестке дня Тьерри Бретона, направленных на то, чтобы заставить крупнейшие интернет-компании соблюдать новые обязательства. В августе Бретон заявил, что будет уделять особое внимание защите детей.
В октябре Брюссель начал расследование в отношении TikTok, социальной сети X и Meta Platforms. Он попросил их предоставить подробную информацию о мерах, принятых ими против распространения дезинформации и незаконного контента после нападений на Израиль со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Китайский онлайновый ритейлер AliExpress также находится под следствием в ЕС по обвинению в распространении нелегальной продукции, в том числе поддельных лекарств.
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