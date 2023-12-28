Чешская Республика стареет. Пожилые люди не хотят больше жить в домах престарелых

Все больше пожилых людей работают, водят машину, пользуются смартфонами. Социолог по проблемам старения рассказывает, как подготовиться к «социуму из пенсионеров». Среди прочего она рассказывает о пожилых людях, которые работают даже на пенсии, потому что хотят оставить что-то после себя.





Чешское общество стареет. Согласно последнему прогнозу Чешского статистического управления, через четверть века в стране будет насчитываться 3,75 миллиона пожилых людей, то есть людей старше 65 лет. Сегодня их 2,2 миллиона. С другой стороны, число молодых людей уменьшится, как и количество людей среднего поколения.



Какие проблемы принесет старение населения Чешской Республики? Нужно ли закупать кровати для домов престарелых? По мнению социолога Люции Видовичовой, ведущего чешского эксперта по вопросам старения общества, нам следует готовиться к тому, что люди будут активны в пожилом возрасте.



− В отчете статистиков буквально говорится: «О старении населения часто говорят как об угрозе, но наши данные показывают, что пожилые люди живут дольше и становятся все более активными, даже на рынке труда, где уже десятая часть занятых — люди старше 60 лет». Это потому, что они не живут на свои пенсии и нуждаются в дополнительном заработке, или потому, что они находятся в лучшей форме, чем раньше?



− Среднестатистического пенсионера не существует, и на то есть разные причины. С одной стороны, это когорта новых пожилых людей, которые имеют более широкие интересы, больше участвуют в проведении досуга и так далее.



Затем у нас есть две подгруппы — одним нужно заработать дополнительные деньги на пенсии, а другие хотят заработать дополнительные деньги на пенсии, потому что они все еще собираются путешествовать или, например, покупать произведения искусства. Для некоторых это также связано с социальными связями, структурой дня, необходимостью вставать утром и идти на работу. При этом финансовая выгода имеет второстепенное значение, но важны социальные связи, структурирование дня и ощущение значимости.



И, наконец, есть еще одна группа, которая вытекает из опросов, хотя она может быть более маргинальной, где существует довольно сильная мотивация оставить что-то после себя. Такие люди остаются на рынке труда, чтобы передать свой опыт молодым поколениям.



− По статистике, женщин старшего возраста немного больше, чем работающих мужчин старшего возраста. Это связано с тем, что у них лучше здоровье? Может быть, женщины по-прежнему работают на менее тяжелых работах?



− Безусловно, обе причины могут играть определенную роль. Кроме того, женщины могут работать там, где это не только возможно, но и даже желательно. Они работают в отраслях, где не хватает молодых работников, поэтому работодатели ценят женщин старшего возраста, их некем заменить. Или же они обладают особым опытом, которого нет у молодых сотрудников. Так, например, обстоит дело с медсестрами или учителями.



− Удается ли Чешской Республике не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить относительное здоровье и качество жизни в пожилом возрасте?



− Здоровье — это один из аспектов, влияющих на качество жизни, но не единственный. Качество медицинского обслуживания, которое в этой стране очень доступно, может колебаться. Это зависит от региона, но в то же время вопрос в том, насколько достойным является уход. Иногда недостаточно того, что вы попали к врачу, важно, как с вами обращаются. Мы все еще являемся страной, в которой существует довольно высокая степень эйджизма (стереотипирование и дискриминация людей по признаку возраста, прим. ред.). Люди часто не чувствуют уважения. Респонденты часто говорят нам, что им кажется, что они невидимы, что их не уважают, не замечают. Это очень сильно подрывает их самооценку, что впоследствии может проявиться в ухудшении физического здоровья.



Поэтому речь идет не только о том, как мы заботимся о пожилых людях, например о профилактических осмотрах, но и о том, как мы как общество ведем себя по отношению к пожилым людям, как представляем их в средствах массовой информации и так далее. Эти вещи взаимосвязаны и определяют качество жизни каждого человека.



− Правительство пытается реформировать пенсии, но как оно должно реформировать здравоохранение, учитывая старение населения?



− Как социолог я не могу ответить на этот вопрос, это вне моей компетенции. С моей точки зрения, я вижу много эйджизма. Я не хочу лезть в совесть врачей и обслуживающего персонала; они, конечно, делают все, что могут, но то, как они относятся к пожилым людям в контексте оказания медицинской и социальной помощи, часто является неприемлемым. Не просто пограничным, а выходящим за рамки соблюдения прав человека.



− Должны ли мы начать строить дома для пожилых людей и готовить к этому систему образования?



− Кто будет работать в этом доме? Это порочный круг. Мы знаем это из других контекстов: например, социальные работники, которые заботятся о бездомных или зависимых людях, принимают на себя символически низкий статус, который бездомные и зависимые люди имеют в обществе. С пожилыми людьми все очень похоже. Пока мы не начнем говорить об этом, ценить и поддерживать людей, которые ухаживают, не будет достаточно сиделок и не будет достаточно хороших услуг.



Дело не в том, что у нас не хватает коек, а в том, что у нас нет достаточного уважения к завершению жизни. Говоря грубо, речь идет о том, кто будет вытирать вам задницу, когда вы окажетесь на закате жизни. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Все твердят, что у нас не хватает сиделок, не хватает кроватей, некому будет о нас заботиться, но никто не решает эту проблему, понимая, насколько важна эта работа.



− Значит, не будет проблем с вместимостью учреждения?



− Мы никогда не сможем создать достаточно коек, чтобы обеспечить уход за всеми пожилыми людьми. И в то же время пожилые люди не заинтересованы в этом. Мы сотни раз разбивали в пух и прах историю с длинными очередями. Это искаженные цифры, раздутые из-за того, как работает система. Пожилые люди подают заявки, чтобы освободить квартиры для молодых. Они решают чужую жилищную проблему. Или они живут в условиях, которые не приспособлены для стариков. Им нужно выбраться из переполненных квартир, потому что нет маленьких квартир, в которые можно переехать. Не существует патронажных служб, которые предоставляли бы качественный и доступный уход в домашней обстановке. Это и есть причина длинных списков ожидания. Дело не в том, что у нас не хватает мест. 90% людей хотят стареть дома, они не хотят никуда переезжать.



− Что стареющее население может принести обществу? Например, что помогает вовлечь пожилых людей в активную общественную жизнь?



− Это уже упомянутое искоренение эйджизма, а также поощрение большего возрастного разнообразия, многоликости. Будь то в школах, детских садах, на рынке труда... даже в среде пожилых. Обычно мы не встречаем пожилых людей даже в семьях. Когда я спрашиваю студентов, когда они в последний раз видели пожилого человека, очень немногие отвечают, потому что они больше не живут с бабушками и дедушками, и там, где они живут, нет пожилых людей.



− Как это изменить?



− Например, благотворительная организация «Между нами» реализует проект «Читающие бабушки и дедушки». Они отправляют пожилых людей читать сказки в детские сады. В некоторых деревнях хорошо поставлена работа с представителями разных поколений.



Это необходимо распространить на учебные заведения. Чтобы стало нормальным, что мы учимся на протяжении всей жизни, чтобы стало нормальным, что в 40, в 50 лет мы начинаем новую карьеру и учимся. Мы живем в стереотипе, что есть один период молодости, то есть подготовка, потом активный средний возраст и потом долгий большой отдых. Но жизнь больше так не работает, хотя нам кажется, что это все еще так. Если бы в аудиторию пришел студент постарше, это вызвало бы ажиотаж.



− Согласно статистике, 96% людей старше 65 лет пользуются мобильными телефонами, а доля пожилых людей, использующих смартфоны, резко возрастает. Это то, чему учатся пожилые люди, или люди, пользующиеся смартфонами, просто становятся старше?



− И то и другое. Тем, кто изобрел интернет, сейчас по 80 лет. Технологии — это не то, что пожилые люди не знают, они выросли с ними. Снижение уровня знаний о технологических новинках начинается где-то после 50 лет, у людей, глубоко вовлеченных в трудовую деятельность. Вопрос в том, соответствуют ли технологии и то, что они предлагают, образу жизни, который ведут пожилые люди, видят ли они в этом какую-то пользу. От нас как от общества зависит, не будем ли мы воспринимать что-то онлайн как единственный вариант, который исключает определенную группу людей.



− Дезинформация, рассылка электронных писем, фальшивые видео и вообще информация, распространяемая популистскими политиками, — это большая проблема. Считаете ли вы это проблемой в связи со старением населения?



− Мы должны различать две вещи. Первая — это дезинформация, а вторая — мошенничество, скажем так, аферисты. В обоих случаях меня раздражает то, что с научной точки зрения обвиняют жертву. Мы указываем пальцем на людей, которые кликают на эту информацию, вместо того чтобы указать пальцем и очень строго наказать тех, кто ее производит.



Вы нажимаете на фальшивый, выглядящий вполне правдоподобно сайт Чешской почты, где говорится, что вы получили посылку и должны заплатить 80 крон. Не беда, что вы пенсионер. У пожилых людей по-прежнему и, на мой взгляд, вполне обоснованно, высокий уровень доверия. Мне очень нравится замечание Международного тюремного сообщества, которое говорит, что даже если вы держите дверь открытой, если вы не приглашаете кого-то войти, он не имеет права входить. А мы смотрим в другую сторону, как будто эти люди приглашают мерзавцев в свою жизнь. Как будто они глупы, раз нажимают на что-то или отправляют что-то. Это не вопрос цифровых навыков, это вопрос доверия к обществу.



Что касается фальшивых и тревожных сообщений, которые выглядят очень, очень реально, то это проблема далеко не только пожилых людей.



− Водительские права — конфликтный вопрос во многих семьях. В период с 2018 по 2023 год на 41% увеличилось количество водительских прав группы B, выданных людям в возрасте 80 лет и старше. Их число увеличилось с 96 000 до 135 000. Работает ли тормоз в виде оценки состояния здоровья должным образом? Находятся ли люди в возрасте 80 лет в лучшей форме по сравнению с тем, что было раньше?



− У нас есть статистика, которая показывает, кто создает проблемы на дорогах. И это не водители 80+. Да, аварии случаются и с пожилыми людьми. Да, иногда это случаи, когда кто-то должен был вмешаться заранее. Но гораздо больше проблем возникает с молодыми водителями. Что касается пожилых водителей, то, как показывают данные, они обладают высокой степенью самоконтроля. Данные также показывают, что большая часть пожилых водителей живет в деревнях. Городские водители бросают вождение гораздо раньше, потому что у них есть такая возможность. У них есть доступ к общественному транспорту, в то время как в сельской местности или в других структурно неблагополучных районах они зависят от автомобиля.



− Значит, речь идет о доступном общественном транспорте, чтобы они могли просто ездить за покупками на автобусе и не садиться за руль?



− Именно так, совместное вождение, такси для пожилых людей — у всего есть решение. Как, например, в случае с койками.