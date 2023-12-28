«Рожай попозже, чтобы не упустить 50 000 крон». Стрессовая ситуация для мам и врачей

По данным Чешского статистического управления, ежегодно в последний день года рождается от 200 до 300 детей. В этом году, однако, радость от появления потомства будет скрашена злобой на то, что некоторые мамы родили на несколько часов или минут раньше, так что увеличение родительского пособия на 50 000 чешских крон они не получат. Правительство протолкнуло это решение только для родителей детей, родившихся после полуночи в Новый год.



«Женщины, которые считают каждую копейку, будут испытывать давление и стресс из-за родов в конце года. Я думаю, они будут злиться. На систему, может быть, даже на себя или на саму природу. Они будут испытывать обиду из-за того, что чуть-чуть не досчитались денег, которые могли бы получить в противном случае», — сказал психолог Ян Кулханек.



По его словам, такие чувства сопровождают большинство изменений, связанных с четкой, резкой границей или пределом.



Хуже всего, говорит Кулханек, то, что гнев может вылиться в давление со стороны рожениц на врачей с целью фальсификации времени родов. И особенно это касается тех матерей, которые не дотягивают до 50 000 всего на несколько минут.



«Я могу представить, что это произойдет. Потому что люди, когда чувствуют, что попали в затруднительное положение, пытаются разными способами выкрутиться из него. Я бы хотела, чтобы на врачей оказывалось как можно меньше давления. Матери должны понимать, что никто не виноват в том, что они оказались в такой ситуации, и что они могут создать проблемы для врачей, если изменят что-то в документации», — сказал Кулханек.



Он не считает, что ситуация перерастет в попытки женщин отложить роды. Однако, по мнению социолога и советника Министерства труда Филипа Пертольда, в малообеспеченных социальных группах может случиться и такое.



«Тот факт, что коалиция увеличила родительское пособие таким образом — ее самый большой личный провал. Было много аргументов в пользу другого, постепенного повышения, и, непонятно для меня почему, был выбран именно этот вариант — для новорожденных с 1 января», — прокомментировала Пертольд в Facebook.



В родильных домах наступил покой

По данным Чешского статистического управления, в прошлом году в Чехии в новогоднюю ночь родилось 207 детей, тогда как годом ранее — 274. С кануна Рождества по 31 января родилось 1 799 детей.



Ежедневно в пражской больнице U Apolináře рождается около 10 младенцев, и, вероятно, в последний день уходящего года ситуация будет такой же. «Изменение размера родительского пособия не повлияло на количество родов в больнице U Apolináře», — говорит Михаэль Коуцки, руководитель перинатологического центра при отделении гинекологии, акушерства и неонатологии.



В университетской больнице Мотол придерживаются аналогичного мнения. «Мы не ожидаем наплыва матерей, которые хотели бы отложить роды до Нового года из-за повышения родительского пособия», — говорит пресс-секретарь Мирослава Микасова.



Увеличение родительского пособия на 50 000 с нового года сопровождалось многомесячными спорами в правительстве. Были предложения о том, чтобы родители детей, родившихся с середины этого года, получали прибавку в 30 000 крон, но они остались без внимания.



В дополнение к повышению пособия родителям новорожденных детей максимальный срок выплаты пособия будет сокращен с четырех до трех лет. Возможность более быстрого получения пособия остается в силе; самый короткий период выплаты по-прежнему составляет один год. Чем выше ежемесячный размер пособия, тем быстрее его можно получить. В месяц можно получать до 70 процентов от базы заработка.



В последний раз размер пособия по уходу за ребенком был увеличен в 2020 году на 80 000 чешских крон до 300 000 чешских крон.