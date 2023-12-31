Дорожают детские группы и дома престарелых

По словам работников, расходы выросли гораздо больше, чем сумма, которую платят клиенты. «Аренда, зарплата и коммунальные услуги выросли непропорционально», — говорит Даниэла Целеринова, глава Ассоциации операторов детских групп.



Опасения по поводу функционирования

С января также повысятся максимальные цены в домах престарелых, инвалидов, недельных интернатах и приютах.



«Рост операционных расходов особенно значителен для социальных учреждений интернатного типа, и их поставщики справедливо обеспокоены тем, что вскоре не смогут обеспечить их работу», — говорится в сообщении министерства.



Стоимость пребывания в доме с питанием в течение всего дня сейчас составляет 515 чешских крон в день, но может доходить и до 560 крон. Однако после оплаты проживающие в таких домах должны оставлять себе 15% своего дохода, обычно пенсии. Поэтому для многих из них максимальные установленные цены вообще не используются.



Полный дневной рацион с не менее чем тремя основными приемами пищи сейчас стоит не дороже 235 чешских крон. С января его цена может достигать 255 крон. За обед можно будет заплатить до 115 чешских крон вместо нынешних 105 крон.