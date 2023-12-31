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Дорожают детские группы и дома престарелых

Анастасия Князева
2 января 2024
13:30
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В случае с детскими группами максимальная плата, которую будут вносить родители, с января увеличится с 4 720 чешских крон до 5 060 крон в месяц. «Затраты растут, и в некоторых случаях по финансовым причинам предоставление услуг становится невозможным», — пояснили в Министерстве труда и социальных дел.
По словам работников, расходы выросли гораздо больше, чем сумма, которую платят клиенты. «Аренда, зарплата и коммунальные услуги выросли непропорционально», — говорит Даниэла Целеринова, глава Ассоциации операторов детских групп.
 
Опасения по поводу функционирования
С января также повысятся максимальные цены в домах престарелых, инвалидов, недельных интернатах и приютах.
 
«Рост операционных расходов особенно значителен для социальных учреждений интернатного типа, и их поставщики справедливо обеспокоены тем, что вскоре не смогут обеспечить их работу», — говорится в сообщении министерства.
 
Стоимость пребывания в доме с питанием в течение всего дня сейчас составляет 515 чешских крон в день, но может доходить и до 560 крон. Однако после оплаты проживающие в таких домах должны оставлять себе 15% своего дохода, обычно пенсии. Поэтому для многих из них максимальные установленные цены вообще не используются.
 
Полный дневной рацион с не менее чем тремя основными приемами пищи сейчас стоит не дороже 235 чешских крон. С января его цена может достигать 255 крон. За обед можно будет заплатить до 115 чешских крон вместо нынешних 105 крон.
пенсионеры Чехия

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