Финансовые измены в каждой семье: какие покупки жители Чехии скрывают от жен и мужей?

Более 80% чехов, живущих в семье с партнером, не полагаются на один общий счет и имеют собственные деньги. В общей сложности 15% чехов не делятся с партнером информацией о состоянии своего счета, и почти у такого же процента населения есть свой собственный фонд или счет, о котором партнер не знает.



«Из нашего исследования мы знаем, что для многих людей деньги — это личная и деликатная тема, о которой им неловко говорить», — говорит Моника Груба из компании Česká spořitelna.



84% мужчин и женщин знают о доходах своего партнера, но почти пятая часть обеих групп скрывала в прошлом от своего партнера какие-то дополнительные доходы. Чаще всего об этом не говорили мужчины. Они также чаще брали кредиты, о которых их партнерша не знала.



«Мужчины чаще скрывают расходы на электронику или автомобильные аксессуары, а женщины значительно чаще тратят на одежду, обувь или косметику без ведома партнера», — говорит Томаш Одстрчил, главный редактор журнала Europe in Data.



Проблема с лишением прав собственности

В крайних случаях нераскрытые траты могут привести к исполнительным производствам. Нередко супруги должников с удивлением реагируют, когда узнают, что долг возник во время их брака. «В этом случае они регулярно выражают свое несогласие с возникновением долга. В некоторых случаях такое несогласие может привести к ограничению санкций на имущество, находящееся в совместной собственности супругов», — говорит Ян Млынарчик, президент Чешской палаты судебных исполнителей.



Однако большинство чешских супружеских пар оплачивают расходы совместно. Исключение составляют повседневные покупки, о которых, согласно опросу, чаще всего заботятся женщины. Они же чаще всего отвечают за крупные расходы на детей. Мужчины отвечают за покупку более дорогих товаров длительного пользования, таких как электроника или мебель.



Более половины чехов скорее удовлетворены финансовым положением своего домохозяйства, будь то доход, сбережения, способность выплачивать кредиты или готовность к непредвиденным расходам.



Около трети очень или скорее недовольны, а среди остальных не преобладает ни один из вариантов. «В целом люди, живущие с партнером, и одинокие люди более удовлетворены своим финансовым положением, чем разведенные и овдовевшие», — добавила Камила Фиалова из Института социологии.



84% чехов стараются сократить свои расходы. Большинство сокращают количество посещений ресторанов и покупку еды вне дома. Однако значительные усилия прилагаются и для сокращения расходов на жилье, отопление, потребление энергии и воды.