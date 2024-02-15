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Горнолыжные курорты в Чехии закрываются, в горах нет снега
25 февраля 2024
18:00
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Температура выше среднего и количество осадков, выпавших за последние четыре недели, напоминают скорее о раннем наступлении весны, чем о классической зимней погоде. Многие горнолыжные курорты уже закрылись или собираются это сделать, потому что из-за плохой погоды на склонах не хватает снега.
«Здесь сейчас лето», — сказал Петр Ворачек с горнолыжного курорта Плешивец в западной части Крушных гор, где этой зимой было в основном выше нуля и дожди шли чаще обычного. В последний момент, то есть в пятницу утром, сообщили о закрытии зоны катания на выходные и в горнолыжном центре Бублава-Стржибрна в западной части Крушных гор в Соколовском крае. Не работает также Неклид в окрестностях Божи-Дара. В восточной части Крушных гор, в Клинах и Тельнице, тоже уже нельзя кататься на лыжах.
Половина горнолыжных курортов в Йизерских и Орлицких горах отменили лыжный сезон в этом году из-за непогоды.
Ситуация лучше в Крконоше, где горнолыжные курорты находятся на большей высоте. «Хотя никто не помнит подобного климата в феврале, на многих курортах, особенно на крупных, которые привлекают 80% лыжников, еще есть шанс сохранить лыжный сезон до конца марта», — сказал Либор Кнот, директор Ассоциации горных курортов Чехии, отметив, что отсутствие снега заставляет нервничать операторов отелей в горах.
Горнолыжный курорт Шпичак в Шумаве не работает, а катание в Задове ограничено. На горнолыжном курорте Липно пригодна только часть трасс. Едва ухоженные белые полосы и мокрая трава вокруг — вот картина одного из небольших курортов Чехии в Монинеце в Пршибрамском крае.
«Очень жаль, что сезон закончился», — сказал Игорь Сикора, заместитель управляющего горнолыжным курортом Мосты-у-Яблунков в Моравско-Силезском крае, добавив, что теперь они не будут начинать работу. «Мы сдаемся и начинаем готовиться к летнему сезону. Возможно, он начнется на месяц раньше», — добавил он.
Другие горнолыжные курорты в Бескиды также находятся в плачевном состоянии. Самый большой и последний из них, горнолыжный курорт Била, закрыт с субботы.
«Тепло невероятное, а дождь с четверга на пятницу заставил нас полностью отказаться от работы. Работает только лыжная школа», — рассказал Ярослав Врзгула, управляющий горнолыжным курортом. Такая же ситуация сложилась и в горнолыжном парке Грюн.
В Янске-Лазне, в районе Хофманки, люди все еще катаются на лыжах, несмотря на отсутствие снега на склонах.
В Злинском крае условия для лыжников также катастрофические. Одним из последних курортов, которые еще работали до выходных, был горнолыжный курорт Трояк под Райноховице в Кромержижском крае. Однако и он закрылся в субботу.
Большинство горнолыжных курортов в Есениках также остались без снега из-за потепления. «К сожалению, мы тоже временно закрыты. И если такая погода продержится еще три дня, то сезон безвозвратно уйдет», — сказал Доминик Беза, оператор горнолыжного курорта Аннаберг в Андельской Горе в Брунтальском регионе. На горнолыжном курорте Глубочки в Оломоуце сезон уже закончился.
В Высочине лыжная зона в Новом Джимрамове была закрыта уже две недели назад. От первоначального обильного снежного покрова на склонах осталось лишь несколько белых пятен. На горнолыжном курорте Свратка та же ситуация, а популярная трасса в Луки-над-Йиглавой закрыта уже почти две недели. В Южной Моравии в субботу 17 февраля прекратил работу склон в Годонине под Кунштатом в регионе Бланско.
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