ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ДОМ И СЕМЬЯ
Боксы для кормления грудничков уже завезли в крупные города Чехии
17 марта 2024
12:00
450
Изначально создатели разрабатывали приватные боксы для офисов, но потом сами стали родителями и придумали боксы для грудного вскармливания. Спустя полтора года компания выпустила их в нескольких городах.
Изначально они создали отдельное пространство для офисов, где сотрудники могли бы отдохнуть. Но когда они стали родителями, то столкнулись со всевозможными проблемами: как кормить ребенка, когда нужно уединиться, а вокруг полно людей? В ноябре прошлого года злинская студия Archetypo получила сертификацию на производство товаров по уходу за детьми. Так появились боксы для кормления. Они также предоставляют возможность уединиться, но на этот раз мамам с маленькими детьми. За последний год в общественных местах было установлено до 16и боксов, где родители также могут пеленать своих малышей.
Бокс с высокими мягкими стенками, который компания назвала Nook Mama, состоит, по сути, из двух частей: пеленальной стойки и кресла. Поставленные друг напротив друга, они создают замкнутое пространство, где можно спрятаться от окружающего шума. Такие боксы, занимающие от двух с половиной до четырех метров, были запатентованы Archetypo. Цель компании — оснастить ими всю страну. Пока компания не продвинулась так далеко, но ей уже удалось покорить крупные города.
В начале прошлого года боксы для кормления грудью стояли в трех местах: в региональной больнице Томаша Бати в Злине, в мэрии Брно и в торговом центре Stromovka в Праге. В Злине теперь есть два новых бокса в местной поликлинике и в Центре технологических инноваций, в столице Моравии — два новых бокса в Университетской больнице Брно в детском и неонатальном отделениях, а также один бокс появился в торговом центре Olympia. В Праге новые боксы появились в аэропорту имени Вацлава Гавела, в университетской больнице Буловка, в центрах Černý Most и Metropole Zličín.
Однако за это время боксы успели добраться и до других городов — Остравы, Пльзеня, Либерца и Оломоуца. Они расположены в универмаге Laso, в университетской больнице Остравы, в университетской больнице Пльзеня, в торговом центре Forum Liberec и в Шантовке.
Некоторые из них были размещены благодаря сотрудничеству с банком Trinity Bank, который помог установить пункты по уходу за детьми и их пеленанию в десяти городах, где у него есть филиалы. «Это сотрудничество показало нам, в каком направлении может развиваться бизнес-модель Nook Mama. Мы хотим обратиться к компаниям с предложением о спонсорском размещении боксов в рамках их социальной активности», — рассказал CzechCrunch Филип Маркитан, менеджер по продуктам студии.
В этом году Archetypo планирует запустить две новые модели. Одна из них будет меньше, прежде всего потому, что в больницах часто не хватает места в залах ожидания. Другая будет предназначена для улицы, и компания планирует предлагать ее в качестве мебели для детских площадок, в парках, парках развлечений или зоопарках. Студия планирует представить открытый Nook Mama на детском Злинском кинофестивале. Он пройдет на рубеже мая и июня.
В будущем студия планирует создать собственное приложение. Расположение всех боксов указано на сайте, некоторые из них есть и на картах Google, но приложение будет удобнее показывать местоположение. «Сеть частных клиник довольно широкая, мы бы хотели попасть туда вместе с боксами», — говорит Маркитан.
Линейка Nook Mama была создана на основе личного опыта родителей в студии. Archetypo разработала ее в сотрудничестве с региональной больницей Томаша Бати. Обивка бокса выполнена из высокопрочного и гигиеничного кожзаменителя, стенки — из материала LTD. Сейчас на рынке представлена вторая модель, которая более проста в обслуживании, то есть бокс имеет сменные обивочные детали на случай, если вандалы его повредят.
Бокс с высокими мягкими стенками, который компания назвала Nook Mama, состоит, по сути, из двух частей: пеленальной стойки и кресла. Поставленные друг напротив друга, они создают замкнутое пространство, где можно спрятаться от окружающего шума. Такие боксы, занимающие от двух с половиной до четырех метров, были запатентованы Archetypo. Цель компании — оснастить ими всю страну. Пока компания не продвинулась так далеко, но ей уже удалось покорить крупные города.
В начале прошлого года боксы для кормления грудью стояли в трех местах: в региональной больнице Томаша Бати в Злине, в мэрии Брно и в торговом центре Stromovka в Праге. В Злине теперь есть два новых бокса в местной поликлинике и в Центре технологических инноваций, в столице Моравии — два новых бокса в Университетской больнице Брно в детском и неонатальном отделениях, а также один бокс появился в торговом центре Olympia. В Праге новые боксы появились в аэропорту имени Вацлава Гавела, в университетской больнице Буловка, в центрах Černý Most и Metropole Zličín.
Однако за это время боксы успели добраться и до других городов — Остравы, Пльзеня, Либерца и Оломоуца. Они расположены в универмаге Laso, в университетской больнице Остравы, в университетской больнице Пльзеня, в торговом центре Forum Liberec и в Шантовке.
Некоторые из них были размещены благодаря сотрудничеству с банком Trinity Bank, который помог установить пункты по уходу за детьми и их пеленанию в десяти городах, где у него есть филиалы. «Это сотрудничество показало нам, в каком направлении может развиваться бизнес-модель Nook Mama. Мы хотим обратиться к компаниям с предложением о спонсорском размещении боксов в рамках их социальной активности», — рассказал CzechCrunch Филип Маркитан, менеджер по продуктам студии.
В этом году Archetypo планирует запустить две новые модели. Одна из них будет меньше, прежде всего потому, что в больницах часто не хватает места в залах ожидания. Другая будет предназначена для улицы, и компания планирует предлагать ее в качестве мебели для детских площадок, в парках, парках развлечений или зоопарках. Студия планирует представить открытый Nook Mama на детском Злинском кинофестивале. Он пройдет на рубеже мая и июня.
В будущем студия планирует создать собственное приложение. Расположение всех боксов указано на сайте, некоторые из них есть и на картах Google, но приложение будет удобнее показывать местоположение. «Сеть частных клиник довольно широкая, мы бы хотели попасть туда вместе с боксами», — говорит Маркитан.
Линейка Nook Mama была создана на основе личного опыта родителей в студии. Archetypo разработала ее в сотрудничестве с региональной больницей Томаша Бати. Обивка бокса выполнена из высокопрочного и гигиеничного кожзаменителя, стенки — из материала LTD. Сейчас на рынке представлена вторая модель, которая более проста в обслуживании, то есть бокс имеет сменные обивочные детали на случай, если вандалы его повредят.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
17 МАРТА 2024
1058
Электромобиль стоимостью 25 000 евро, способный проехать 400 километров на одной зарядке, имеет длину, как Fabia, и 490 литров пространства в багажнике. Небольшой городской кроссовер, получивший...
16:00
16 МАРТА 2024
774
Папа Римский Франциск много говорит в интервью и публичных выступлениях, часто импровизируя и не демонстрируя привычного европейского взгляда на внешнюю политику. Об этом заявили аналитики, с...
12:00
16 МАРТА 2024
932
Нажав на предварительный просмотр карты в результатах поиска Google, выбольше не перейдете на Google Maps. Это связано с новым европейским законодательством.
16:30
15 МАРТА 2024
4336
Рестораны американской сети быстрого питания McDonald’s этим утром оказались неожиданно закрыты. Причиной стал сбой в информационной системе, который затронул и другие страны. Сбой длился около...
15:45
15 МАРТА 2024
658
Приглашаем на ролевую игру «Кабаре "Черный кот"» — это новая увлекательная сюжетная настольная игра про общение и новые знакомства!
11:30
15 МАРТА 2024
740
Коклюш не задерживается в семьях, он начинает распространяться среди школьников и студентов. Директора школ предупреждают об этом родителей, а санитарно-гигиеническая станция выпустила...
18:30
14 МАРТА 2024
512
Не знаете, как провести выходной день с ребенком? Уже в это воскресенье мы проведем детскую настольную ролевую игру «Мафия».
09:00
14 МАРТА 2024
739
МЭР ПРАГИ БОГУСЛАВ СВОБОДА ПРОХОДИТ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ОТ КОКЛЮША. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОН ПРИШЕЛ НА РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
Мэр Праги, депутат и бывший председатель комитета по здравоохранению Палаты депутатов Богуслав Свобода (ODS) лечится от коклюша. В порыве негодования он заявил об этом в конце многочасового...
16:30
13 МАРТА 2024
1295
В прошлом тысячелетии дифтерия вызывала массовые эпидемии, во время которых умирали тысячи людей. Бактерия Corynebacterium diphtheriae никогда не исчезала, но вакцинация помогла снизить смертность...
12:00
13 МАРТА 2024
1128
В прошлом году муниципальный округ Прага 6 объявил о борьбе со «школьным туризмом». И в этом году он продолжает свои усилия. Спор с муниципалитетом «большой» Праги может привести к уникальному...
21:00
12 МАРТА 2024
674
Все больше денег люди платят в аптеке за таблетки от жара, проблем с ЖКТ или от тошноты. Это касается не только безрецептурных лекарств, но и тех, что оплачиваются дополнительно. Цены на некоторые...
18:00
12 МАРТА 2024
1002
ХОТИМ АКЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОГАТСТВА ПОЗИТИВНО МЕНЯЕТ ВСЕ ОБЩЕСТВО, СЧИТАЕТ ВОЙТА РОЧЕК
Сооснователи успешно продали свой стартап, а сотрудники разбогатели вместе с ними. Теперь инвестор советует другим делать то же самое.
11:30
12 МАРТА 2024
1641
Помимо скарлатины и коклюша, врачи в Чехии все чаще сталкиваются с больными туберкулезом. В прошлом году количество заболевших туберкулезом выросло на 60%, а число людей, которым обычное лечение не...
18:00
11 МАРТА 2024
1963
Беременные женщины нуждаются в поддержке, уважении, актуальной информации и профессиональном уходе. И если во время беременности и родов профессиональная помощь оказывается на должном уровне, то...
18:30
9 МАРТА 2024
1513
Плата в 90 крон не удерживает пациентов от посещения отделения неотложной или экстренной помощи. Поэтому больницы хотят увеличить эту сумму, в идеале — в два-три раза. Они также выступают за...