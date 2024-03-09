Боксы для кормления грудничков уже завезли в крупные города Чехии

Изначально они создали отдельное пространство для офисов, где сотрудники могли бы отдохнуть. Но когда они стали родителями, то столкнулись со всевозможными проблемами: как кормить ребенка, когда нужно уединиться, а вокруг полно людей? В ноябре прошлого года злинская студия Archetypo получила сертификацию на производство товаров по уходу за детьми. Так появились боксы для кормления. Они также предоставляют возможность уединиться, но на этот раз мамам с маленькими детьми. За последний год в общественных местах было установлено до 16и боксов, где родители также могут пеленать своих малышей.



Бокс с высокими мягкими стенками, который компания назвала Nook Mama, состоит, по сути, из двух частей: пеленальной стойки и кресла. Поставленные друг напротив друга, они создают замкнутое пространство, где можно спрятаться от окружающего шума. Такие боксы, занимающие от двух с половиной до четырех метров, были запатентованы Archetypo. Цель компании — оснастить ими всю страну. Пока компания не продвинулась так далеко, но ей уже удалось покорить крупные города.



В начале прошлого года боксы для кормления грудью стояли в трех местах: в региональной больнице Томаша Бати в Злине, в мэрии Брно и в торговом центре Stromovka в Праге. В Злине теперь есть два новых бокса в местной поликлинике и в Центре технологических инноваций, в столице Моравии — два новых бокса в Университетской больнице Брно в детском и неонатальном отделениях, а также один бокс появился в торговом центре Olympia. В Праге новые боксы появились в аэропорту имени Вацлава Гавела, в университетской больнице Буловка, в центрах Černý Most и Metropole Zličín.



Однако за это время боксы успели добраться и до других городов — Остравы, Пльзеня, Либерца и Оломоуца. Они расположены в универмаге Laso, в университетской больнице Остравы, в университетской больнице Пльзеня, в торговом центре Forum Liberec и в Шантовке.



Некоторые из них были размещены благодаря сотрудничеству с банком Trinity Bank, который помог установить пункты по уходу за детьми и их пеленанию в десяти городах, где у него есть филиалы. «Это сотрудничество показало нам, в каком направлении может развиваться бизнес-модель Nook Mama. Мы хотим обратиться к компаниям с предложением о спонсорском размещении боксов в рамках их социальной активности», — рассказал CzechCrunch Филип Маркитан, менеджер по продуктам студии.



В этом году Archetypo планирует запустить две новые модели. Одна из них будет меньше, прежде всего потому, что в больницах часто не хватает места в залах ожидания. Другая будет предназначена для улицы, и компания планирует предлагать ее в качестве мебели для детских площадок, в парках, парках развлечений или зоопарках. Студия планирует представить открытый Nook Mama на детском Злинском кинофестивале. Он пройдет на рубеже мая и июня.



В будущем студия планирует создать собственное приложение. Расположение всех боксов указано на сайте, некоторые из них есть и на картах Google, но приложение будет удобнее показывать местоположение. «Сеть частных клиник довольно широкая, мы бы хотели попасть туда вместе с боксами», — говорит Маркитан.



Линейка Nook Mama была создана на основе личного опыта родителей в студии. Archetypo разработала ее в сотрудничестве с региональной больницей Томаша Бати. Обивка бокса выполнена из высокопрочного и гигиеничного кожзаменителя, стенки — из материала LTD. Сейчас на рынке представлена вторая модель, которая более проста в обслуживании, то есть бокс имеет сменные обивочные детали на случай, если вандалы его повредят.