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Доплата к пенсии за воспитанных детей снизится и больше не будет индексироваться
1 апреля 2024
19:30
265
Менее чем через три года изменятся правила получения выплат за содержание ребенка. Они постепенно будут заменены условной базой оценки для будущих пенсионеров. Изменения коснутся и тех, кто их уже получает. В настоящее время надбавка к пенсии регулярно индексируется, то есть увеличивается так же, как и остальная часть пенсии. Но это прекратится с 2027 года.
С прошлого года, когда была введена надбавка за воспитание детей, одному из родителей всегда выплачивается надбавка в размере 500 чешских крон за каждого воспитанного ребенка. Таким образом, если человек воспитал, скажем, четырех детей, он получает дополнительно к пенсии 2 000 чешских крон в месяц.
В основном ее получают женщины, так как они находились в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком и поэтому имеют более низкую пенсию.
Однако в будущем матери одного или двух детей больше не смогут получать эту поддержку, согласно предложению министра труда и социальных дел Мариана Юрецка (KDU-ČSL) о пенсионной реформе.
«Женщинам, имеющим трех и более взрослых детей, будет предоставляться пособие, хотя и в ограниченном размере. Как и сегодня, оно будет составлять 500 чешских крон, но выплачиваться будет только с третьего воспитанного ребенка», — подтвердил планируемые изменения пресс-секретарь министерства Якуб Аугуста.
Однако родители меньшего количества детей не останутся в стороне. На первых двух детей пособие на образование заменит условная база оценки времени, проведенного в отпуске по уходу за ребенком, основанная на средней зарплате по стране в данном году.
Новые правила планируется вводить постепенно. Так, пенсионеры, выходящие на пенсию в 2027 году, будут получать пособие в связи с уходом за ребенком в размере 300 крон в месяц на каждого из своих первых и вторых детей, 200 крон — в 2028 году и 100 крон — в 2029 году.
И еще одно изменение: с 2027 года оно перестанет регулярно индексироваться. Это касается и тех, кто уже такое пособие получает.
У государства нет денег
По словам представителей министерства, причина кроется в состоянии государственной казны. «В условиях неблагоприятной ситуации с государственными финансами доплата за детей представляет собой одну из крупнейших новых статей расходов, для которой не установлен источник финансирования, то есть либо адекватные доходы, либо сокращение расходов с другой стороны», — говорится в пояснительной записке министерства.
Предложение подверглось критике со стороны бывшего министра труда Яны Малачовой, при которой было введено данное пособие. «Компенсация плохая, потому что пособие на образование должно было вознаградить тот факт, что у женщин постоянно более низкая зарплата из-за ухода за детьми. Новая же компенсация предусматривает только декретные и родительские выплаты. Но ведь более низкая зарплата — это и другие заботы о жизни ребенка», — сказала Малачова.
«Дети, когда они маленькие или учатся в школе, часто болеют, поэтому вы ухаживаете за ними, сидите с ними дома. Все это влияет на дальнейший карьерный рост», — говорит она, добавляя, что именно на это и направлено данное пособие.
Она отметила, что у женщин также, как правило, более низкая пенсия из-за ухода за детьми, а их партнеры обычно умирают раньше, и тогда они скатываются в нищету.
По словам Малачовой, проблема также заключается в отмене индексации пособий на воспитание детей. «Особенно после двух лет высокой инфляции кажется, что валоризация необходима», — добавила она.
Ленка Десятова, председатель Совета пожилых людей, настроена более сговорчиво. Замена пособия на образование условной базой оценки — хорошее решение, считает она. «Что касается валоризации, то она зависит от уровня инфляции. Если она составляет около 2-3%, то это не такая уж проблема», — говорит она.
В основном ее получают женщины, так как они находились в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком и поэтому имеют более низкую пенсию.
Однако в будущем матери одного или двух детей больше не смогут получать эту поддержку, согласно предложению министра труда и социальных дел Мариана Юрецка (KDU-ČSL) о пенсионной реформе.
«Женщинам, имеющим трех и более взрослых детей, будет предоставляться пособие, хотя и в ограниченном размере. Как и сегодня, оно будет составлять 500 чешских крон, но выплачиваться будет только с третьего воспитанного ребенка», — подтвердил планируемые изменения пресс-секретарь министерства Якуб Аугуста.
Однако родители меньшего количества детей не останутся в стороне. На первых двух детей пособие на образование заменит условная база оценки времени, проведенного в отпуске по уходу за ребенком, основанная на средней зарплате по стране в данном году.
Новые правила планируется вводить постепенно. Так, пенсионеры, выходящие на пенсию в 2027 году, будут получать пособие в связи с уходом за ребенком в размере 300 крон в месяц на каждого из своих первых и вторых детей, 200 крон — в 2028 году и 100 крон — в 2029 году.
И еще одно изменение: с 2027 года оно перестанет регулярно индексироваться. Это касается и тех, кто уже такое пособие получает.
У государства нет денег
По словам представителей министерства, причина кроется в состоянии государственной казны. «В условиях неблагоприятной ситуации с государственными финансами доплата за детей представляет собой одну из крупнейших новых статей расходов, для которой не установлен источник финансирования, то есть либо адекватные доходы, либо сокращение расходов с другой стороны», — говорится в пояснительной записке министерства.
Предложение подверглось критике со стороны бывшего министра труда Яны Малачовой, при которой было введено данное пособие. «Компенсация плохая, потому что пособие на образование должно было вознаградить тот факт, что у женщин постоянно более низкая зарплата из-за ухода за детьми. Новая же компенсация предусматривает только декретные и родительские выплаты. Но ведь более низкая зарплата — это и другие заботы о жизни ребенка», — сказала Малачова.
«Дети, когда они маленькие или учатся в школе, часто болеют, поэтому вы ухаживаете за ними, сидите с ними дома. Все это влияет на дальнейший карьерный рост», — говорит она, добавляя, что именно на это и направлено данное пособие.
Она отметила, что у женщин также, как правило, более низкая пенсия из-за ухода за детьми, а их партнеры обычно умирают раньше, и тогда они скатываются в нищету.
По словам Малачовой, проблема также заключается в отмене индексации пособий на воспитание детей. «Особенно после двух лет высокой инфляции кажется, что валоризация необходима», — добавила она.
Ленка Десятова, председатель Совета пожилых людей, настроена более сговорчиво. Замена пособия на образование условной базой оценки — хорошее решение, считает она. «Что касается валоризации, то она зависит от уровня инфляции. Если она составляет около 2-3%, то это не такая уж проблема», — говорит она.
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