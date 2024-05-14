Затратные каникулы. Детские забавы обходятся родителям по 10 тысяч

Более трети родителей рассчитывают потратить от 1 000 до 5 000 крон на летние забавы для каждого из своих отпрысков. Чуть меньшая группа планирует потратить до 10 000 крон на ребенка, а более пятой части — свыше этой суммы.



Таковы результаты опроса компании Provident Financial. «Расходы на детские мероприятия, лагеря и кружки растут год от года, поэтому неудивительно, что некоторые родители ожидают в этом году более высоких расходов», — сказал Петр Явурек, главный финансовый аналитик компании.



Но 7% родителей не смогут выложить ни копейки, например, за летние лагеря. Четверть рассчитывает на помощь семьи, шестая часть — на взносы от компаний медицинского страхования или государства.



Помогут фонды и страховые компании

«Мы сталкиваемся с тем, что родителям, особенно родителям-одиночкам, родителям с низким доходом или родителям, не получающим алименты, трудно обеспечить досуг для своих детей, или это сильно бьет по их бюджету. Иногда они также выражают беспокойство по поводу того, что не могут организовать досуг для своих детей», — говорит Хедвика Штухликова, руководитель центра гражданского консультирования Respondeo.



Но даже в этих случаях, по ее словам, есть способы найти деньги на детский лагерь или летние клубы и мастер-классы. «В рамках нашей службы помощи семьям с клиентами мы часто занимаемся, например, детскими лагерями, где помогаем клиентам подавать заявки в фонды, страховые компании или обращаться за скидкой непосредственно к организатору мероприятий», — говорит Штухликова.