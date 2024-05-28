Как ведут семейный бюджет жители Чехии

«Треть супружеских пар, а также две пятых неженатых пар не имеют совместных финансов и не планируют этого делать в будущем. Таким образом, почти 65% чешских пар используют ту или иную форму управления совместными финансами или планируют это сделать», — заявили авторы исследования.



Исследование также показало, что почти четверть пар делят все расходы поровну, причем большинство из них — люди в возрасте от 36 до 65 лет. Пятая часть пар, напротив, делит расходы пропорционально, то есть в зависимости от дохода каждого из партнеров. Такой подход используют более половины людей моложе 35 лет.



По данным опроса, три четверти женатых или помолвленных чехов знают размер дохода своего партнера. «До 27% чехов ни с кем не делятся своим финансовым положением. Молодые люди более открыты в этом вопросе и вообще больше доверяют», — добавил Марек Дитц, директор Partners Banka.



Половина пар, по его словам, используют совместные финансовые продукты, такие как банковские счета или строительные сбережения. Тем не менее они могут подвергаться риску не иметь доступа к своим деньгам, когда они больше всего в них нуждаются. С этим сталкивался каждый пятый чех.



Именно поэтому люди имеют текущий или сберегательный счет в дополнение к совместным финансам. «Проблема большинства совместных счетов, предлагаемых банками, заключается в том, что один из партнеров является владельцем, а другой — всего лишь распорядителем, который имеет ограниченные права в пределах, указанных владельцем. Это создает огромный риск в случае непредвиденных жизненных ситуаций, таких как смерть одного из партнеров, когда совместные деньги могут временно оказаться полностью заблокированными для распорядителя», — отметил Дитц.



Общие расходы распределяются поровну у четверти опрошенных

Он добавил, что многие обсуждения в отношениях также вращаются вокруг оплаты совместных расходов. По данным опроса, почти четверть чешских пар делят их поровну, а еще пятая часть — пропорционально зарплате. Пожилые пары чаще всего вместе откладывают деньги на пенсию, а молодые — на покупку недвижимости.



«Поиск справедливости в разделении совместных расходов пары может стать настоящей головной болью. К тому же не всем может быть комфортно обсуждать финансы. Как показывает исследование, равное перераспределение расходов выбирают в основном представители старшего поколения. Партнеры из молодого поколения менее равноправны и делят расходы в зависимости от разницы в доходах», — добавил Дитц.



Около 80% чешских пар чаще всего используют совместные финансы для покрытия повседневных расходов, таких как квартплата, ведение домашнего хозяйства, коммунальные платежи или продукты питания. Почти половина из них затем тратит их на досуг, например, совместные поездки, праздники и развлечения.



Напротив, только пятая часть пар вкладывает деньги в совместные инвестиции, такие как акции или облигации. Если говорить об экономии, то почти половина пар вместе откладывают деньги на пенсию. Однако это больше характерно для поколения 45-65-летних.



Только половина пар создает резервы. Возможности для накоплений во многих семьях сократились из-за реального снижения доходов в последние годы. «В целом мы рекомендуем откладывать 30% своего дохода, 10% из которых — в краткосрочные резервы, такие как сберегательные счета, а оставшиеся 20% — в долгосрочные резервы. Здесь мы особенно рекомендуем инвестировать в качественные фонды акций», — советует Дитц тем, кто может себе это позволить.