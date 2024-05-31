Женщина с тяжелобольным мужем могут лишиться помощи из-за проверки доходов

Люция Овсенакова из Либиша уже пять лет ухаживает за своим мужем, который нуждается в круглосуточном уходе, на дому. Все трое детей в ее семье еще маленькие. Их доход складывается из пенсии мужа по инвалидности и пособия по уходу, также они получают около 6 000 крон в виде социальных пособий.



«У нас есть оплачиваемая медицинская сестра на три часа в день, а остальные три часа мы оплачиваем из пособия, которое полностью тратим на помощь, потому что каждый раз, когда я выхожу из дома, кто-то должен меня подменить», — рассказала Овсенакова.



У нее есть около шести часов в день, чтобы бегать по представителям властей и заниматься домашним хозяйством, включая уход за детьми, а все остальное время она должна быть дома. Необходимые расходы на ведение домашнего хозяйства, включая заботу о муже, часто превышают ее доход.



«Мой муж работает за компьютером с помощью зрительной системы и зарабатывает немного дополнительных денег, а двое моих детей получают содержание от своего отца. Это то, что поддерживает нас, иначе мы были бы в минусе на 20 000 крон каждый месяц», — описывает женщина.



По ее словам, в такой семье нет ни финансовой помощи опекунам, ни какой-либо финансовой помощи детям. «Я часто слышу, что государство не может обеспечить дорогостоящие индивидуальные услуги на дому и что мне нужно положить мужа в больницу. Но стационарное лечение все равно обходится государству в два-три раза дороже», — говорит она. «Я экономлю государству около 100 000 каждый месяц», — отметила она.



Министерство ждет перемен

Сейчас ее беспокоит грядущее изменение в системе социальных выплат. Согласно ему, со следующего года жилищное пособие и дополнительное жилищное пособие, детское пособие и пособие на прожиточный минимум должны быть объединены в единое государственное пособие по социальной помощи. Условием получения пособия станет проверка нуждаемости.



Одному человеку будет разрешено иметь на текущем, сберегательном или срочном счете не более 200 000 крон, семье из двух человек — 250 000 крон, семье из трех человек — 300 000 крон, семье из четырех человек — 350 000 крон, а семье из пяти и более человек — 400 000 крон.



По словам Овсенаковой, инвалиды долгое время находятся в своем тяжелом положении без надежды на улучшение, и если человек страдает от серьезной болезни или несчастного случая, сбережения — это единственное, что у него есть для покрытия основных расходов.



«Таким людям никто не даст в долг, они не могут заработать, им нужны дорогие средства. Кроме того, на их счетах часто лежат различные сборы и пожертвования. Потеряют ли они из-за этого свое пособие?» — спрашивает она.



Изменение процедуры также подверглось критике со стороны Национального совета людей с ограниченными возможностями.



«Этим людям приходится копить на такие вещи, как автомобиль, потому что зачастую они не могут без него обойтись. Это приведет к тому, что они не смогут получать эту льготу», — предупредил председатель совета Вацлав Краса.



По словам пресс-секретаря министерства Якуба Аугусты, министерство в курсе подобных замечаний инвалидов. «Цель закона — не засчитывать средства на покупку компенсационных приспособлений в так называемые допустимые фонды. В этом русле мы ищем возможное решение», — сказал он. Вариант, по его словам, заключается в индивидуальной оценке этих домохозяйств.