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Сколько карманных деньги дают чехи своим детям?
5 июля 2024
18:00
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В этом году более двух третей детей отправятся в детские лагеря и подобные организации летнего отдыха. Родителям придется выложить кругленькую сумму, причем не только в плане сборов в лагерь, но и в плане карманных денег. Это составит около 752 крон в неделю. Почти десятая часть детей вообще ничего не получит.
Это следует из опроса, проведенного банком Creditas среди 500 родителей детей в возрасте от шести до 17 лет. Согласно результатам опроса, средняя сумма карманных денег будет варьироваться в зависимости от возраста ребенка. Дети в возрасте от шести до 11 лет будут получать в среднем 456 крон в неделю сверх своих обычных карманных денег на каникулы.
Дети в возрасте от 12 до 14 лет будут получать в среднем 851 крону в неделю, а подростки в возрасте от 15 до 17 лет — 1 102 кроны в неделю. «В целом, средний размер карманных денег на одну неделю пребывания составляет 752 кроны, что позволяет детям покрыть основные потребности и развлечения во время каникул», — говорится в сообщении банка.
«Но 8% детей, которые отправляются в такие места, не получают никаких дополнительных денег», — добавила директор по коммуникациям банка Люция Брунцликова. 8 из 10 детей получат деньги на лагерь наличными, 5,5% — на счет, а остальные — и так, и так.
Увеличение на 12%
Дети получают значительно больше, чем их обычные карманные деньги. В среднем это около 640 крон в месяц. Самые маленькие дети получают в среднем 342 кроны, во второй ступени начальной школы — 516 крон, а дети в возрасте от 15 до 17 лет — 1 054 кроны в месяц.
По сравнению с прошлым годом, карманные деньги детей увеличились на 12%. Самая важная статья, на которую дети тратят свои карманные деньги, — это перекусы и прохладительные напитки.
Дети в возрасте от 12 до 14 лет будут получать в среднем 851 крону в неделю, а подростки в возрасте от 15 до 17 лет — 1 102 кроны в неделю. «В целом, средний размер карманных денег на одну неделю пребывания составляет 752 кроны, что позволяет детям покрыть основные потребности и развлечения во время каникул», — говорится в сообщении банка.
«Но 8% детей, которые отправляются в такие места, не получают никаких дополнительных денег», — добавила директор по коммуникациям банка Люция Брунцликова. 8 из 10 детей получат деньги на лагерь наличными, 5,5% — на счет, а остальные — и так, и так.
Увеличение на 12%
Дети получают значительно больше, чем их обычные карманные деньги. В среднем это около 640 крон в месяц. Самые маленькие дети получают в среднем 342 кроны, во второй ступени начальной школы — 516 крон, а дети в возрасте от 15 до 17 лет — 1 054 кроны в месяц.
По сравнению с прошлым годом, карманные деньги детей увеличились на 12%. Самая важная статья, на которую дети тратят свои карманные деньги, — это перекусы и прохладительные напитки.
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