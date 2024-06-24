Сколько стоит «муж на час» в Чехии и что туда входит

Почасовая оплата варьируется в основном в зависимости от города. Например, в Праге почасовой муж стоит в среднем около 700 крон в час. Каждый дополнительный час работы обычно стоит на 50-100 крон дешевле. В Остраве почасовая оплата чаще всего составляет 500 крон, в Брно на 50 крон меньше.



«Наша почасовая ставка составляет 600 крон в Чехии и 700 крон в Праге. В этом году мы увеличили цену на 100 крон в час, потому что нам нужно было компенсировать все более дорожающие расходы на рабочее оборудование», — сказал Войтех Ружичка, который предоставляет подобного рода услуги.



Разница в ценах на транспорт очень велика. Некоторые люди ездят по городам бесплатно, у других фиксированная ставка составляет 12-15 крон за километр, а в исключительных случаях вы можете заплатить за транспорт тысячи крон.



Хотя в некоторых случаях услуги сантехника могут быть немного дешевле, главное преимущество «мужа на час» заключается в том, что он выполнит больше видов работ за отведенные часы.



Почасовая оплата услуг сантехника колеблется от 350 до 800 крон в зависимости от города. Например, за замену крана вы заплатите не менее 500 крон, а за подключение стиральной машины — как минимум вдвое больше. Цены на транспорт аналогичны ценам на почасовую работу «мужа на час». К стоимости работ для обоих необходимо добавить стоимость материалов.



Недостаток в том, что вы можете дольше ждать сантехника или он откажется от вашего заказа, потому что слишком загружен. Если вы торопитесь с ремонтом, то можете доплатить за срочный вызов. Однако сантехники часто берут за это либо 1500 крон, либо двойную почасовую ставку.



От замены лампочек до утепления зданий

У каждого «почасовика» немного отличается объем выполняемых работ. Но самые распространенные услуги — это малярные и кирпичные работы, установка мебели и кухонь, монтаж освещения и бытовой техники, замена и ремонт кранов, унитазов и раковин, садоводство, чистка бассейнов, а также установка полок и плинтусов или мелкие электротехнические работы, например, замена розеток.



Некоторые даже предлагают простые IT-услуги, такие как установка компьютера или подключение принтера.



«Я часто меняю людям лампочки. У некоторых нет достаточно высоких стремянок или они боятся. Самый необычный вызов был с просьбой сложить картонные коробка из IKEA. Это все, что хотел клиент», — говорит Михал Соукуп, «муж на час».



«Я также могу подстричь живую изгородь, почистить бассейн, заменить кровлю на гараже или сделать ворота на подъездной дорожке. Клиенты ценят, что им не нужно приглашать пять мастеров, и мы можем сделать все сами. Почти 50% нашей работы — это ремонт, выполненный некачественно компаниями или другими мастерами», — говорит Ружичка.



Две трети клиентов — женщины. «Нам звонят пожилые пары, разведенные и одинокие женщины, а также менее рукастые мужчины. Кроме опыта, играет роль и то, что у нас есть все необходимое оборудование и инструменты, которых обычно нет дома», — добавила Ружичка.