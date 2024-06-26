Чтобы заводить детей жениться необязательно, считает большинство чехов

«Чешское общество в настоящее время более терпимо по всем опрошенным параметрам, будь то совместное проживание неженатых партнеров, включая воспитание детей родителями, не состоящими в браке, восприятие одиноких людей или большая открытость к совместному проживанию однополых пар и воспитанию детей однополыми парами», — говорится в сообщении CVVM.



Почти три четверти опрошенных заявили, что для пары нормально жить вместе, не планируя свадьбу.

63% респондентов считают, что родителям не обязательно состоять в браке, если они живут со своими детьми. Три пятых чешских мужчин и женщин не согласны с тем, что родительский брак важен для воспитания детей. Примерно столько же респондентов не считают, что для того, чтобы иметь детей, необходимо сначала вступить в брак.



Каждый восьмой респондент оценивает брак как ненужный институт, в то время как 64% людей придерживаются противоположного мнения. Когда семья не складывается, 85% чехов считают развод приемлемым решением. 47% опрошенных заявили, что мать или отец могут самостоятельно воспитывать ребенка одинаково хорошо, как и оба родителя вместе.



Более трех пятых опрошенных также не думают, что разведенные или одинокие люди пользуются меньшим уважением в обществе. 47% людей ответили, что пара геев или лесбиянок может растить ребенка так же благополучно, как и пара мужчины и женщины. Так считают 56% женщин и 38% мужчин. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов. 48% опрошенных считают, что однополые пары должны иметь возможность вступать в брак. Такое мнение высказали 59% женщин и 38% мужчин. Против высказались 35% опрошенных.



Почти три четверти опрошенных считают, что наиболее подходящей является семья с двумя детьми. Пятая часть респондентов предпочла бы троих детей, а 6% — одного ребенка. Все больше людей считают, что идеальное время для рождения первого ребенка — после тридцати. В 2004 году так считали 28% отцов, сейчас — половина. Что касается матерей, то 20 лет назад так считал каждый 20-й респондент, а сейчас — почти каждый пятый. Отношение чешских мужчин и женщин к браку и семье изменилось за два десятилетия. Если тогда меньше половины людей считали, что совместная жизнь без брака — это нормально, то сейчас так думают почти три четверти.



Доля тех, кто считает, что брак родителей необязателен, выросла с 31 до 63%. Брак считали важным для воспитания наследников более половины людей, сейчас — пятая часть. 6% людей считали брак ненужным, теперь их 12%. В 2017 году 34% респондентов были согласны с браком для всех, а этой весной — 48%. Семь лет назад 31% считал, что пары геев и лесбиянок могут воспитывать детей так же хорошо, как и пары мужчина-женщина. К этому году эта доля выросла до 47 %.