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Чтобы заводить детей жениться необязательно, считает большинство чехов

Анастасия Князева
10 июля 2024
16:30
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Более трех пятых чешских мужчин и женщин считают, что родителям детей не обязательно состоять в браке, если семья и так живет вместе. Развод в случае неблагополучной семьи считают приемлемым решением 85% людей. Почти половина респондентов считает, что однополые пары должны иметь возможность заключать браки. Это показал опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения (CVVM). 951 человек старше 15 лет ответили на вопросы с марта по июнь.
«Чешское общество в настоящее время более терпимо по всем опрошенным параметрам, будь то совместное проживание неженатых партнеров, включая воспитание детей родителями, не состоящими в браке, восприятие одиноких людей или большая открытость к совместному проживанию однополых пар и воспитанию детей однополыми парами», — говорится в сообщении CVVM. 

Почти три четверти опрошенных заявили, что для пары нормально жить вместе, не планируя свадьбу. 
63% респондентов считают, что родителям не обязательно состоять в браке, если они живут со своими детьми. Три пятых чешских мужчин и женщин не согласны с тем, что родительский брак важен для воспитания детей. Примерно столько же респондентов не считают, что для того, чтобы иметь детей, необходимо сначала вступить в брак. 

Каждый восьмой респондент оценивает брак как ненужный институт, в то время как 64% людей придерживаются противоположного мнения. Когда семья не складывается, 85% чехов считают развод приемлемым решением. 47% опрошенных заявили, что мать или отец могут самостоятельно воспитывать ребенка одинаково хорошо, как и оба родителя вместе. 

Более трех пятых опрошенных также не думают, что разведенные или одинокие люди пользуются меньшим уважением в обществе. 47% людей ответили, что пара геев или лесбиянок может растить ребенка так же благополучно, как и пара мужчины и женщины. Так считают 56% женщин и 38% мужчин. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов. 48% опрошенных считают, что однополые пары должны иметь возможность вступать в брак. Такое мнение высказали 59% женщин и 38% мужчин. Против высказались 35% опрошенных. 

Почти три четверти опрошенных считают, что наиболее подходящей является семья с двумя детьми. Пятая часть респондентов предпочла бы троих детей, а 6% — одного ребенка. Все больше людей считают, что идеальное время для рождения первого ребенка — после тридцати.  В 2004 году так считали 28% отцов, сейчас — половина. Что касается матерей, то 20 лет назад так считал каждый 20-й респондент, а сейчас — почти каждый пятый. Отношение чешских мужчин и женщин к браку и семье изменилось за два десятилетия. Если тогда меньше половины людей считали, что совместная жизнь без брака — это нормально, то сейчас так думают почти три четверти. 

Доля тех, кто считает, что брак родителей необязателен, выросла с 31 до 63%. Брак считали важным для воспитания наследников более половины людей, сейчас — пятая часть. 6% людей считали брак ненужным, теперь их 12%. В 2017 году 34% респондентов были согласны с браком для всех, а этой весной — 48%. Семь лет назад 31% считал, что пары геев и лесбиянок могут воспитывать детей так же хорошо, как и пары мужчина-женщина. К этому году эта доля выросла до 47 %.
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