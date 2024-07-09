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Как избежать штрафа за устаревший отопительный котел
23 июля 2024
16:30
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До конца августа жители Чехии должны заменить около 150 000 старых котлов, работающих на угле. Их дальнейшее использование запрещено законом под страхом штрафа. Значительное число людей еще не приступили к решению этой проблемы. На замену одного котла уходят недели. Чем позже владельцы зданий приступят к ней, тем меньше шансов уложиться в решающий срок. Но штрафа можно избежать даже осенью, главное — начать процесс.
С 1 сентября запрет будет распространяться на котлы, выпущенные до 2003 года, а также на оборудование первого или второго класса эмиссии. Люди могут узнать, какой котел они используют, проверив отчет о проверке котла, который по закону должен составляться каждые три года.
Хотя государство и промышленность давно предупреждали о запрете, многие люди откладывают замену до последней минуты. По данным опроса, проведенного компанией Ipsos для производителя возобновляемых источников энергии Stiebel Eltron в конце мая — начале июня, более половины домохозяйств не обращались в компанию с просьбой о замене котла. Около пятой части чехов вообще не знали об этом обязательстве.
«Независимо от того, хотят ли они остаться с прежним источником тепла или решили сменить его, самое время начать поиск поставщика и подрядчика. Инженеров по отоплению давно не хватает, и время ожидания довольно велико», — говорит Давид Шафранек, руководитель технического отдела компании Stiebel Eltron.
Просто подайте заявку на субсидию
Замена котла может занять несколько недель, включая ожидание инженера по отоплению. Тот, кто не заменит котел до конца августа, по закону может быть оштрафован на сумму до 50 000 чешских крон. Но есть шанс избежать штрафа. Министерство окружающей среды заявило, что во время проверок власти будут обращать внимание на то, начали ли люди хотя бы замену. Их не должны штрафовать. Подтвердить свое намерение заменить котел можно, например, договором с поставщиком или заявлением на получение субсидии.
Министерство оправдывает свой благожелательный подход тем, что оно не хочет в первую очередь собирать деньги за счет штрафов. Главная цель — заменить вредные котлы, которые производят пыль и вызывающий рак бензо[а]пирен.
«Анализ, проведенный Чешским гидрометеорологическим институтом на примере образцовой деревни, показал, что замена тысячи старых угольных котлов на более экологичные источники сократит выбросы пыли на 88-91 %, а бензо[а]пирена — на 88-90 %», — заявил министр окружающей среды Петр Хладик.
В сентябре люди еще смогут подать заявку на получение субсидий. Однако их размер будет несколько ниже, чем раньше. Так называемые котельные субсидии, предназначенные для малообеспеченных семей и пожилых людей, прекратятся. Эти люди смогут воспользоваться программой Nová zelená úsporám Light. Они смогут получить на замену котла максимум 150 000 чешских крон вместо нынешних 180 000 чешских крон. Для остальных людей максимальная сумма составит 130 000, что на 10 000 меньше, чем сейчас.
Проверьте дымоход и воздуховоды
При замене котла люди должны проверить и другие приспособления. Например, состояние воздуховодов и радиаторов. Также необходимо проверить дымоход.
«Дымовые газы современных котлов имеют гораздо более низкую температуру, чем в старых угольных и дровяных котлах. Влага может конденсироваться в дымоходе, поэтому используются вкладыши из нержавеющей стали или керамики», — добавил Владимир Ступавский, председатель ассоциации Klastr Česká pleta, которая, помимо прочего, объединяет производителей вышеупомянутых современных котлов.
Хотя государство и промышленность давно предупреждали о запрете, многие люди откладывают замену до последней минуты. По данным опроса, проведенного компанией Ipsos для производителя возобновляемых источников энергии Stiebel Eltron в конце мая — начале июня, более половины домохозяйств не обращались в компанию с просьбой о замене котла. Около пятой части чехов вообще не знали об этом обязательстве.
«Независимо от того, хотят ли они остаться с прежним источником тепла или решили сменить его, самое время начать поиск поставщика и подрядчика. Инженеров по отоплению давно не хватает, и время ожидания довольно велико», — говорит Давид Шафранек, руководитель технического отдела компании Stiebel Eltron.
Просто подайте заявку на субсидию
Замена котла может занять несколько недель, включая ожидание инженера по отоплению. Тот, кто не заменит котел до конца августа, по закону может быть оштрафован на сумму до 50 000 чешских крон. Но есть шанс избежать штрафа. Министерство окружающей среды заявило, что во время проверок власти будут обращать внимание на то, начали ли люди хотя бы замену. Их не должны штрафовать. Подтвердить свое намерение заменить котел можно, например, договором с поставщиком или заявлением на получение субсидии.
Министерство оправдывает свой благожелательный подход тем, что оно не хочет в первую очередь собирать деньги за счет штрафов. Главная цель — заменить вредные котлы, которые производят пыль и вызывающий рак бензо[а]пирен.
«Анализ, проведенный Чешским гидрометеорологическим институтом на примере образцовой деревни, показал, что замена тысячи старых угольных котлов на более экологичные источники сократит выбросы пыли на 88-91 %, а бензо[а]пирена — на 88-90 %», — заявил министр окружающей среды Петр Хладик.
В сентябре люди еще смогут подать заявку на получение субсидий. Однако их размер будет несколько ниже, чем раньше. Так называемые котельные субсидии, предназначенные для малообеспеченных семей и пожилых людей, прекратятся. Эти люди смогут воспользоваться программой Nová zelená úsporám Light. Они смогут получить на замену котла максимум 150 000 чешских крон вместо нынешних 180 000 чешских крон. Для остальных людей максимальная сумма составит 130 000, что на 10 000 меньше, чем сейчас.
Проверьте дымоход и воздуховоды
При замене котла люди должны проверить и другие приспособления. Например, состояние воздуховодов и радиаторов. Также необходимо проверить дымоход.
«Дымовые газы современных котлов имеют гораздо более низкую температуру, чем в старых угольных и дровяных котлах. Влага может конденсироваться в дымоходе, поэтому используются вкладыши из нержавеющей стали или керамики», — добавил Владимир Ступавский, председатель ассоциации Klastr Česká pleta, которая, помимо прочего, объединяет производителей вышеупомянутых современных котлов.
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