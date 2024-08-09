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Опрос: сколько родителей в Чехии откладывают деньги на будущее своих детей
19 августа 2024
18:00
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Две трети родителей откладывают деньги на будущее своих детей. Оставшаяся треть заявила, что не может откладывать из-за своего материального положения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Perfect Crowd для Ассоциации рынка капитала Чешской Республики (AKAT) среди 761 респондента. 29% респондентов могут откладывать менее 10 000 крон в год, 8% родителей откладывают от 20 000 до 30 000 крон в год, а 2% могут откладывать для своих детей более 100 000 чешских крон.
Исследование также показало, что на способность родителей откладывать деньги существенно влияет их образование. Семьи с начальным образованием являются наиболее ограниченными: 56% из них не имеют финансовой возможности откладывать деньги. С другой стороны, семьи с высшим образованием обладают большей способностью к сбережению: 32% из них откладывают от 10 000 до 20 000 крон в год.
Толчком к накоплению средств чаще всего является рождение ребенка. Почти половина родителей, откладывающих деньги на ребенка, начали делать это с его рождения. Что касается цели накопления, то 49% родителей откладывают деньги на своих детей, чтобы помочь при начале их взрослой жизни. Еще 46% вкладывают деньги в образование, а 45% — в будущий дом своих отпрысков. Только 13% откладывают деньги на свадьбу или приданое и 12% — на путешествия.
«Не существует идеального времени или суммы, которую родители должны откладывать для своих детей, это зависит от возможностей каждой семьи. Однако практичнее всего начинать откладывать деньги на детей как можно раньше, в идеале — с самого рождения. Небольшие суммы, откладываемые регулярно в течение длительного времени, могут создать интересные накопления, особенно если их инвестировать», — говорит исполнительный директор АКАТ Яна Бродани.
По ее словам, тот факт, что 43% тех, кто откладывает деньги на своих детей, используют для этого сберегательный счет, можно считать не совсем положительным результатом. Еще 15% используют текущий счет. Таким образом, сбережения теряют в цене из-за инфляции.
«Чехи все еще слишком консервативны и предпочитают класть деньги на банковские счета независимо от того, как долго они хотят ими пользоваться. Имеет смысл положить в банк деньги, которые мне понадобятся через один-три года. Все остальное хорошо инвестировать в паевые инвестиционные фонды, облигации и акции. Таким образом, чехи лишают себя значительной части будущих доходов», — говорит Яромир Сладковский, председатель ассоциации.
Толчком к накоплению средств чаще всего является рождение ребенка. Почти половина родителей, откладывающих деньги на ребенка, начали делать это с его рождения. Что касается цели накопления, то 49% родителей откладывают деньги на своих детей, чтобы помочь при начале их взрослой жизни. Еще 46% вкладывают деньги в образование, а 45% — в будущий дом своих отпрысков. Только 13% откладывают деньги на свадьбу или приданое и 12% — на путешествия.
«Не существует идеального времени или суммы, которую родители должны откладывать для своих детей, это зависит от возможностей каждой семьи. Однако практичнее всего начинать откладывать деньги на детей как можно раньше, в идеале — с самого рождения. Небольшие суммы, откладываемые регулярно в течение длительного времени, могут создать интересные накопления, особенно если их инвестировать», — говорит исполнительный директор АКАТ Яна Бродани.
По ее словам, тот факт, что 43% тех, кто откладывает деньги на своих детей, используют для этого сберегательный счет, можно считать не совсем положительным результатом. Еще 15% используют текущий счет. Таким образом, сбережения теряют в цене из-за инфляции.
«Чехи все еще слишком консервативны и предпочитают класть деньги на банковские счета независимо от того, как долго они хотят ими пользоваться. Имеет смысл положить в банк деньги, которые мне понадобятся через один-три года. Все остальное хорошо инвестировать в паевые инвестиционные фонды, облигации и акции. Таким образом, чехи лишают себя значительной части будущих доходов», — говорит Яромир Сладковский, председатель ассоциации.
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