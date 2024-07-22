ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ДОМ И СЕМЬЯ
Регистрация для совместного использования электроэнергии начнется на следующей неделе
30 июля 2024
16:30
355
Возможность использовать электроэнергию, выработанную фотоэлектрическими установками на крыше дачи, в другом месте, например в квартире, или отправлять ее членам семьи, должна стать ближе с 1 августа. В этот день начнет работу Центр данных электроэнергии, в котором должны зарегистрироваться те, кто заинтересован в совместном использовании электроэнергии. Затем у центра данных будет месяц, чтобы одобрить регистрацию.
Для этого необходимо иметь под рукой номера EAN, которые указаны в счете за электроэнергию. После подачи такого запроса люди смогут попросить своего дистрибьютора электроэнергии — ČEZ Distribuce, PRE Distribuce или EG.D — заменить существующий счетчик электроэнергии на новый, «умный». Счетчик будет способен измерять потребление и возможную подачу электроэнергии в сеть с интервалом в 15 минут.
Распределитель бесплатно заменит счетчик, когда в центр обработки данных поступит соответствующее заявление. На это отводится три месяца, но в Министерстве промышленности и торговли говорят, что дистрибьюторы будут стараться выполнять замену гораздо быстрее.
После одобрения центром обработки данных и замены счетчика можно будет начать совместное использование электроэнергии между генератором и десятью другими точками потребления, например, членами семьи или друзьями. Территориальных ограничений для совместного использования не будет.
Время потребления должно соответствовать времени производства, поэтому электроэнергия, произведенная, например, в полдень, не может быть использована часом позже. Однако, по словам консультанта по коммунальной энергетике Михала Свободы, можно будет хранить электроэнергию, произведенную на крыше, в аккумуляторах, а вечером дистанционно получать от них электричество.
Регулируемый компонент будет платным
Электроэнергия будет передаваться бесплатно. Но те, кто ее потребляет, должны рассчитывать на оплату другой части цены на электроэнергию — регулируемой. Самый распространенный тариф распределения, D02d, сейчас составляет около 3,44 кроны за каждый потребленный киловатт-час. По мнению Свободы, в будущем этот платеж может быть ниже, а в некоторых случаях и вовсе нулевым. В Австрии, например, плата не взимается в пределах одного трансформатора, а во Франции она не взимается на расстоянии до двух километров от источника электроэнергии, говорит Свобода.
Муниципалитеты или более крупные группы смогут создавать энергетические сообщества. В них может входить до 1 000 человек, например, товарищества собственников жилья, домохозяйства, муниципалитеты, школы, органы власти или целые малые предприятия. Территориально такие сообщества будут ограничены муниципалитетом с расширенной юрисдикцией. С середины 2026 года ограничение на максимальное количество членов должно быть отменено.
Для создания энергетического сообщества необходимо учредить юридическое лицо, кооператив или ассоциацию и зарегистрировать их в Управлении по регулированию энергетики. Члены сообщества также договариваются о том, кто какое количество энергии будет потреблять, и сообщают эту информацию, включая коды EAN, в центр обработки данных. И в этом случае регулируемая часть цены оплачивается при потреблении электроэнергии.
Исключением является совместное использование электроэнергии в пределах многоквартирного дома, что уже возможно. Для квартир в одном подъезде, где электроэнергия вырабатывается фотоэлектрическими установками на крыше здания, регулируемые платежи не взимаются за совместное использование электроэнергии через домовую проводку без использования распределительной системы.
Распределитель бесплатно заменит счетчик, когда в центр обработки данных поступит соответствующее заявление. На это отводится три месяца, но в Министерстве промышленности и торговли говорят, что дистрибьюторы будут стараться выполнять замену гораздо быстрее.
После одобрения центром обработки данных и замены счетчика можно будет начать совместное использование электроэнергии между генератором и десятью другими точками потребления, например, членами семьи или друзьями. Территориальных ограничений для совместного использования не будет.
Время потребления должно соответствовать времени производства, поэтому электроэнергия, произведенная, например, в полдень, не может быть использована часом позже. Однако, по словам консультанта по коммунальной энергетике Михала Свободы, можно будет хранить электроэнергию, произведенную на крыше, в аккумуляторах, а вечером дистанционно получать от них электричество.
Регулируемый компонент будет платным
Электроэнергия будет передаваться бесплатно. Но те, кто ее потребляет, должны рассчитывать на оплату другой части цены на электроэнергию — регулируемой. Самый распространенный тариф распределения, D02d, сейчас составляет около 3,44 кроны за каждый потребленный киловатт-час. По мнению Свободы, в будущем этот платеж может быть ниже, а в некоторых случаях и вовсе нулевым. В Австрии, например, плата не взимается в пределах одного трансформатора, а во Франции она не взимается на расстоянии до двух километров от источника электроэнергии, говорит Свобода.
Муниципалитеты или более крупные группы смогут создавать энергетические сообщества. В них может входить до 1 000 человек, например, товарищества собственников жилья, домохозяйства, муниципалитеты, школы, органы власти или целые малые предприятия. Территориально такие сообщества будут ограничены муниципалитетом с расширенной юрисдикцией. С середины 2026 года ограничение на максимальное количество членов должно быть отменено.
Для создания энергетического сообщества необходимо учредить юридическое лицо, кооператив или ассоциацию и зарегистрировать их в Управлении по регулированию энергетики. Члены сообщества также договариваются о том, кто какое количество энергии будет потреблять, и сообщают эту информацию, включая коды EAN, в центр обработки данных. И в этом случае регулируемая часть цены оплачивается при потреблении электроэнергии.
Исключением является совместное использование электроэнергии в пределах многоквартирного дома, что уже возможно. Для квартир в одном подъезде, где электроэнергия вырабатывается фотоэлектрическими установками на крыше здания, регулируемые платежи не взимаются за совместное использование электроэнергии через домовую проводку без использования распределительной системы.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
30 ИЮЛЯ 2024
217
Высокий спрос на кондиционеры, охладители воздуха и вентиляторы, начавшийся с приходом экстремальных температур, продолжается и сейчас. Например, на онлайн-площадке сравнения цен Heureka.cz за...
12:15
30 ИЮЛЯ 2024
489
Сегодня ночью на атомной электростанции «Темелин» произошла внеплановая остановка второго энергоблока на несколько часов. Причиной стала вибрация турбины. Сейчас реактор работает примерно на 55%...
08:00
30 ИЮЛЯ 2024
12116
Назад в магазин вместо мусорного ведра. Министр окружающей среды Петр Хладик хочет улучшить переработку ПЭТ-бутылок и банок. Со следующего года они должны продаваться под залог в четыре кроны, он...
16:30
29 ИЮЛЯ 2024
760
Водители должны будут проходить первый обязательный медицинский осмотр в несколько более позднем возрасте, чем сегодня. Вместо 65 лет люди в возрасте 70 лет должны будут проходить осмотр, если...
11:35
29 ИЮЛЯ 2024
1653
В 9:20 у банка Česká spořitelna произошел сбой в работе George на мобильном и компьютере. Технические проблемы не влияют на возможность оплаты картой, прокомментировал Лукаш Кропик, пресс-секретарь...
12:00
27 ИЮЛЯ 2024
811
ЕЩЕ ОДИН УДАР ПО ЦИФРОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВОМ. АДМИНИСТРАТОР ТРЕБУЕТ МИЛЛИОНЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ
Цифровизация чешской строительной отрасли получила очередной удар. Хотя чиновники постепенно осваивают новую систему управления строительством, похоже, им еще долгие годы придется поддерживать...
18:00
26 ИЮЛЯ 2024
1037
Цены на продукты питания в Чехии могли бы быть ниже, считает Томаш Проуза, президент Чешской ассоциации торговли и туризма. Об этом Проуза заявил на пресс-конференции в Праге. Препятствием для...
21:00
25 ИЮЛЯ 2024
760
Midjourney по-прежнему остается фаворитом среди генераторов изображений ИИ. С его помощью можно создавать совершенно новые изображения и даже брать за основу те, которые вы загружаете в программу.
22:00
24 ИЮЛЯ 2024
3410
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ГИГАНТСКИЙ ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЬ, УГРОЖАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Искусственный интеллект (ИИ) может представлять серьезную угрозу для окружающей среды из-за своего энергопотребления и влияния на климат. По мере роста популярности и использования этих систем...
19:30
24 ИЮЛЯ 2024
599
Предстоящие летние Олимпийские игры в Париже интересуют 52% чешского населения. Больше внимания этому уделяют мужчины, а уровень интереса также повышается с возрастом и образованием. Из конкретных...
21:00
23 ИЮЛЯ 2024
1307
Подавляющее большинство моделей солнцезащитных очков, проверенных Чешской торговой инспекцией, не прошли проверку. Об этом сообщил пресс-секретарь инспекции Франтишек Котрба. Использование...
19:30
23 ИЮЛЯ 2024
584
То же самое, что и с алкоголем. Энергетические напитки не должны продаваться лицам моложе 18 лет не только из-за содержания химических веществ. В них также содержится большое количество сахара,...
16:30
23 ИЮЛЯ 2024
864
До конца августа жители Чехии должны заменить около 150 000 старых котлов, работающих на угле. Их дальнейшее использование запрещено законом под страхом штрафа. Значительное число людей еще не...
22:00
22 ИЮЛЯ 2024
1642
Просмотр телефона перед сном, похоже, не оказывает существенного влияния на сон, заявили ученые после анализа доказательств. Новый обзор 11 исследований, проведенных по всему миру, не выявил...
18:00
22 ИЮЛЯ 2024
1121
Скандально известное пророссийское хакерское движение NoName057(16) нацелилось на сайты нескольких чешских городов. Хакеры хотят атаковать сайты из Праги, Брно, Остравы и Пльзеня, используя...