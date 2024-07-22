Регистрация для совместного использования электроэнергии начнется на следующей неделе

Для этого необходимо иметь под рукой номера EAN, которые указаны в счете за электроэнергию. После подачи такого запроса люди смогут попросить своего дистрибьютора электроэнергии — ČEZ Distribuce, PRE Distribuce или EG.D — заменить существующий счетчик электроэнергии на новый, «умный». Счетчик будет способен измерять потребление и возможную подачу электроэнергии в сеть с интервалом в 15 минут.



Распределитель бесплатно заменит счетчик, когда в центр обработки данных поступит соответствующее заявление. На это отводится три месяца, но в Министерстве промышленности и торговли говорят, что дистрибьюторы будут стараться выполнять замену гораздо быстрее.



После одобрения центром обработки данных и замены счетчика можно будет начать совместное использование электроэнергии между генератором и десятью другими точками потребления, например, членами семьи или друзьями. Территориальных ограничений для совместного использования не будет.



Время потребления должно соответствовать времени производства, поэтому электроэнергия, произведенная, например, в полдень, не может быть использована часом позже. Однако, по словам консультанта по коммунальной энергетике Михала Свободы, можно будет хранить электроэнергию, произведенную на крыше, в аккумуляторах, а вечером дистанционно получать от них электричество.



Регулируемый компонент будет платным

Электроэнергия будет передаваться бесплатно. Но те, кто ее потребляет, должны рассчитывать на оплату другой части цены на электроэнергию — регулируемой. Самый распространенный тариф распределения, D02d, сейчас составляет около 3,44 кроны за каждый потребленный киловатт-час. По мнению Свободы, в будущем этот платеж может быть ниже, а в некоторых случаях и вовсе нулевым. В Австрии, например, плата не взимается в пределах одного трансформатора, а во Франции она не взимается на расстоянии до двух километров от источника электроэнергии, говорит Свобода.



Муниципалитеты или более крупные группы смогут создавать энергетические сообщества. В них может входить до 1 000 человек, например, товарищества собственников жилья, домохозяйства, муниципалитеты, школы, органы власти или целые малые предприятия. Территориально такие сообщества будут ограничены муниципалитетом с расширенной юрисдикцией. С середины 2026 года ограничение на максимальное количество членов должно быть отменено.



Для создания энергетического сообщества необходимо учредить юридическое лицо, кооператив или ассоциацию и зарегистрировать их в Управлении по регулированию энергетики. Члены сообщества также договариваются о том, кто какое количество энергии будет потреблять, и сообщают эту информацию, включая коды EAN, в центр обработки данных. И в этом случае регулируемая часть цены оплачивается при потреблении электроэнергии.



Исключением является совместное использование электроэнергии в пределах многоквартирного дома, что уже возможно. Для квартир в одном подъезде, где электроэнергия вырабатывается фотоэлектрическими установками на крыше здания, регулируемые платежи не взимаются за совместное использование электроэнергии через домовую проводку без использования распределительной системы.