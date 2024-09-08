Бытовое неравенство вынуждает женщин из Чехии работать «в две смены»

Сообщение от читательницы с ее личной историей, которая как нельзя лучше отражает многие проблемы, возникающие при распределении оплачиваемой и неоплачиваемой работы в паре.



«Я не могу представить, что вернусь на работу даже на неполный рабочий день, я действительно делаю абсолютно все — от проверки школьных заданий, покупки туалетных принадлежностей для детского сада, всех походов по магазинам и визитов к врачу до ремонта дома или оформления ремонта машины. А если еще и выйти на работу? Мы вполне могли бы позволить себе, чтобы я оставалась дома, но я чувствую огромное давление со стороны общества и социума, что для меня неприемлемо быть домохозяйкой, я сразу же стану неполноценной. Мой муж не оказывает на меня никакого давления, но он считает, что дома я "сойду с ума", и я чувствую, что он не согласен с тем, чтобы я какое-то время сидела дома. Тем не менее мой муж может развивать свою карьеру, потому что я обеспечиваю его всем необходимым.



До рождения детей у меня была вполне приличная карьера, я достаточно зарабатывала, приобрела собственное жилье, ни от кого не зависела и жертвовала всем ради блага своей семьи. Никто (даже мой интеллектуально подкованный муж) не понимает, что это мой финансовый вклад в семью, "альтернативная стоимость", которой я пожертвовала. Если бы он нанял профессионалов для выполнения всех тех работ, которые выполняю я, его зарплаты не хватило бы даже на то, чтобы оплатить половину того, что обеспечиваю я. Интересно было бы посчитать. Я постоянно убираю, готовлю, "работаю таксистом", веду домашнее хозяйство, являюсь психологом, няней и актрисой.



В то же время я беспокоюсь о том, как долго работодатель будет меня терпеть, когда я вернусь на работу, потому что, когда дети болеют, дома с ними остаюсь только я. Ни бабушка, ни дедушка не будут сидеть с детьми. Они никогда этим не занимались. Еще один нерешенный вопрос — как неполный рабочий день повлияет на мою будущую пенсию. Это множество различных мелких уступок, на которые (в большинстве случаев) идут женщины, пока это не превращается в приличный минус. Мой муж, например, строит карьеру, его зарплата растет, и он также увеличивает количество своих свободных денег, которые он может использовать для покупки еще одной инвестиционной квартиры (мы еще официально не женаты, так что это только его собственность). Я могу вернуться на работу на полный рабочий день, но кто будет обо всем заботиться, я не знаю».



Когда мы сталкиваемся с чувством неполноценности, рационализируем, что такое разделение ролей — единственно возможное для нас решение на данный момент, и находим в себе силы придать реальную ценность работе, которую мы делаем, в голову начинают закрадываться мысли об экономических последствиях. Ведь для счастливой старости нам нужны не только хорошие отношения в семье, но и достаточные финансовые ресурсы. Поэтому мы начинаем думать о том, как стать частью рабочей силы, но рынок труда не принимает нас с распростертыми объятиями, а идея добавить обязанности вне дома ко всему тому, что мы делаем дома, сохраняя при этом физическое и психическое здоровье, просто немыслима.



Мысли о включении женщин наряду с домашними обязанностями по уходу на рынок труда иногда вызывают настоящую досаду. Создается впечатление, что женщины не могут добиться успеха, что бы они ни делали. Поощрять их к более раннему возвращению на оплачиваемую работу после родов означает, что значительная часть из них с этого момента должна перейти на «двойные смены». И при этом они должны помнить, что должны быть внимательными, собранными, любящими матерями. С другой стороны, если мы признаем, что забота о семье является важной социальной ценностью, мы должны добавить, что эта работа часто влечет за собой пожизненную финансовую зависимость от партнеров и старость в бедности. Пенсии женщин в Чехии в среднем на 3 000 крон ниже, чем у мужчин, и они живут на них более чем на десять лет дольше. И доживают они до старости не в лучшей форме.



Во время трудовой жизни, когда семья пользуется плодами их неоплачиваемого труда, не все женщины имеют доступ ко всем финансовым ресурсам семьи. Только в двух пятых семей с детьми-иждивенцами существует модель управления доходами, при которой партнеры объединяют все свои деньги и каждый берет из них столько, сколько ему нужно. С точки зрения юридической природы союза, такой подход гораздо чаще встречается среди женатых пар, чем среди неженатых (Slaďování práce a rodiny, 2023, RILSA).



О том, как домохозяйства распоряжаются своими финансами, вы можете узнать из Индекса процветания и финансового здоровья (совместное исследование Česká spořitelna, портала «Европа в данных» и Института социологии AV ČR). Только «большинство чешских пар считают доход семьи совместным. Напротив, пятая часть чехов скрывает некоторые из них от своего партнера. Они также не раскрывают все свои расходы». В наших семьях мы не играем в абсолютно честную «финансовую игру».





Справедливо ли у вас распределены обязанности по дому? Если нет, пора что-то менять. Вам поможет «Справедливое ведение домашнего хозяйства».