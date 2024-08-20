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Для четверти родителей начало учебного года обошлось более чем в 5 000 крон
31 августа 2024
11:00
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Четверть родителей потратят на начало учебного года более 5 000 крон. Почти треть потратит от 3 000 до 5 000 крон. Большинство из них оплачивают обувь и одежду для детей, затем следуют школьные принадлежности, учебники, кружки после уроков и спортивные занятия. По данным опроса, проведенного агентством Ipsos для Чешской банковской ассоциации (CBA), значительную долю составляют обеды и перекусы, а также транспорт.
Сумма от 3 000 до 5 000 крон соответствует результатам недавнего исследования Home Credit, согласно которому родители оценивают среднюю сумму расходов на школу в 4 200 крон.
«В последние два года в связи с экономической ситуацией люди стали более разборчивы в ценах, когда речь идет о крупных покупках школьных принадлежностей. Инфляция негативно отразилась на 45% родителей при планировании школьных расходов. Почти четверть из них заявили, что из-за инфляции сократили расходы на школьные и внешкольные занятия своих детей», — говорит Зденка Хильдова, директор CBA Educa. Снижение инфляции в этом году означает сохранение расходов для половины чехов. Для 16% родителей это положительно скажется на их кошельках, а для той же группы, напротив, расходы увеличатся.
Более пятой части населения начали говорить со своими детьми о финансах еще в дошкольном возрасте, в основном это молодые пары до 35 лет. Однако чаще всего родители затрагивают эту тему только в возрасте от 7 до 11 лет. Напротив, 12% родителей не говорили о деньгах со своими детьми. Самая распространенная тема, связанная с финансами, — это безопасность при совершении покупок в интернете, которую почти половина родителей намеренно затрагивает со своими отпрысками. Они также уделяют много внимания рекламным предложениям, практике так называемых мошенников, семейным расходам и сбережениям.
46% родителей регулярно выдают карманные деньги, еще 30% дают деньги ребенку, но не регулярно. Оставшаяся четверть детей не получает никаких карманных денег. Две трети детей получают деньги в дополнение к карманным деньгам за дополнительную помощь. Ни карманных денег, ни поощрений не дают своим детям 15% родителей. Число родителей, которые не используют никаких финансовых продуктов для своих детей, снизилось до 13 с 17% в прошлом году.
В среднем родители открывают первый расчетный счет своего ребенка в 12 лет. Чаще всего они получают карманные деньги, заработок от подработки или переводы от бабушек и дедушек. Около 89% родителей сообщают, что у их ребенка есть своя карта для текущего счета. Две пятых детей могут распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению до определенного лимита, но после этого им требуется согласие родителей. В отличие от этого, 28% родителей полностью распоряжаются счетом.
«В последние два года в связи с экономической ситуацией люди стали более разборчивы в ценах, когда речь идет о крупных покупках школьных принадлежностей. Инфляция негативно отразилась на 45% родителей при планировании школьных расходов. Почти четверть из них заявили, что из-за инфляции сократили расходы на школьные и внешкольные занятия своих детей», — говорит Зденка Хильдова, директор CBA Educa. Снижение инфляции в этом году означает сохранение расходов для половины чехов. Для 16% родителей это положительно скажется на их кошельках, а для той же группы, напротив, расходы увеличатся.
Более пятой части населения начали говорить со своими детьми о финансах еще в дошкольном возрасте, в основном это молодые пары до 35 лет. Однако чаще всего родители затрагивают эту тему только в возрасте от 7 до 11 лет. Напротив, 12% родителей не говорили о деньгах со своими детьми. Самая распространенная тема, связанная с финансами, — это безопасность при совершении покупок в интернете, которую почти половина родителей намеренно затрагивает со своими отпрысками. Они также уделяют много внимания рекламным предложениям, практике так называемых мошенников, семейным расходам и сбережениям.
46% родителей регулярно выдают карманные деньги, еще 30% дают деньги ребенку, но не регулярно. Оставшаяся четверть детей не получает никаких карманных денег. Две трети детей получают деньги в дополнение к карманным деньгам за дополнительную помощь. Ни карманных денег, ни поощрений не дают своим детям 15% родителей. Число родителей, которые не используют никаких финансовых продуктов для своих детей, снизилось до 13 с 17% в прошлом году.
В среднем родители открывают первый расчетный счет своего ребенка в 12 лет. Чаще всего они получают карманные деньги, заработок от подработки или переводы от бабушек и дедушек. Около 89% родителей сообщают, что у их ребенка есть своя карта для текущего счета. Две пятых детей могут распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению до определенного лимита, но после этого им требуется согласие родителей. В отличие от этого, 28% родителей полностью распоряжаются счетом.
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