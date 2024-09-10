Страшный тренд в Чехии: фото детей в сетях превращают в порнографию

В мировом рейтинге URL-адресов, на которых размещена детская порнография, Чехия занимает 25-е место. Особенно плохо обстоят дела в Нидерландах, где в прошлом году было зарегистрировано почти 92 000 таких адресов.



Истинный масштаб проблемы, вероятно, гораздо больше, поскольку большинство преступников так и не пойманы. С нынешними инструментами искусственного интеллекта бороться с отдельными случаями становится все сложнее. «Мне бы хотелось, чтобы мы фиксировали больше случаев использования проблемных материалов или даже просто самих замыслов об их использовании. Но чаще всего они так и не всплывают», — объясняет эксперт из клинической практики.



Люди с гораздо меньшей осмотрительностью распространяют цифровые следы себя и своих детей. «Мы уже давно предупреждаем, что фотографиям детей не место в социальных сетях ни в каком виде. Эта позиция не изменилась, и мы настоятельно рекомендуем не размещать фотографии детей в социальных сетях именно из-за того, что они могут подвергнуться жестокому обращению», — объясняет эксперт.



Новые технологии во главе с искусственным интеллектом позволяют незаконно использовать и изменять даже невинные на первый взгляд изображения. «Часто именно те фотографии, которые загружаются в интернет с чистыми намерениями, из лучших побуждений, самими родителями, становятся объектом эксплуатации. Даже те изображения, которые не являются откровенными, например, фото ребенка в одежде, могут быть превращены с помощью технологий в то, что будет использовано потребителями детской порнографии», — говорит эксперт Национального института детской порнографии.



Однако бывают и случаи, когда родители не играют никакой роли — дети сами участвуют в создании сгенерированных обнаженных фотографий. «У нас в консультационном центре есть единицы случаев, как правило, по заявлению директора или учителя школы, когда ученики пытались создать обнаженные фотографии своих одноклассников, используя данные из Instagram. Однако можно предположить, что и в этой области будет наблюдаться рост», — говорит эксперт из Университета Палацкого в Оломоуце.



Согласно исследованию Национального института психического здоровья, одних мер подавления недостаточно. Необходимо также сосредоточиться на профилактике, которая направлена как на потенциальных жертв, так и на потенциальных преступников. В Чехии существует несколько международных проектов, направленных на предотвращение сексуального насилия над детьми. Родители и в конечном счете сами дети должны всегда тщательно обдумывать, какими фотографиями и информацией они делятся в Интернете, и, в случае необходимости, выбирать способы, которые сводят риск злоупотреблений к минимуму. Это может включать закрытие профиля только для самых близких людей или обмен материалами только в краткосрочных форматах, таких как Instagram stories.