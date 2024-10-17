В Чехии тестируют «соседские» детские группы

«Это уход за четырьмя детьми одновременно. Он найдет применение там, где другие виды присмотра не так актуальны, например, в небольших населенных пунктах. Мы предполагаем, что это будет дополнительная услуга к существующим игровым группам... Из отзывов родителей и воспитателей мы также знаем, что районная игровая группа приносит пользу. Она помогает в местном масштабе и доказала, что может быть адекватно организована и дополнять услуги по присмотру», — сказала Кунашкова. По ее словам, распространение нового вида присмотра будет зависеть от заинтересованности родителей.





Согласно обсуждаемой поправке, в соседской игровой группе может быть не более четырех детей. В это число входят и собственные дети воспитателей. Требования к помещению и условиям работы будут оцениваться региональными бюро по трудоустройству. Разрешение на предоставление услуг будет выдаваться Министерством труда. Воспитателями могут стать люди с определенной квалификацией. Они должны будут проходить дополнительное обучение продолжительностью не менее четырех часов в год. Не реже одного раза в два года они должны будут проходить курс оказания первой помощи.



Государство будет оплачивать место для ребенка родителей, которые работают, занимаются бизнесом, учатся, ищут работу или ухаживают за нетрудоспособными или недееспособными родственниками. В соседских игровых группах взнос государства составит 80% от нормы для частных детских садов. В этом учебном году он составляет 5 144 кроны. Эта сумма будет выплачиваться, если место занято не менее пяти часов. Вдвое меньше, если присмотр за ребенком длится от трех до пяти часов в день. На собственного ребенка воспитателя государственная помощь не выплачивается. Родители могут платить не более четырехкратного минимального размера оплаты труда и коэффициента 261 в день. В этом году это будет 289 чешских крон, в следующем году — 318 крон. При уходе менее пяти часов в день максимальная цена будет вдвое меньше, а при уходе менее трех дней в неделю она может вырасти на 10%.



Если воспитатель в течение целого месяца ухаживает за четырьмя другими детьми не менее пяти часов в день, он может получить от государства четыре полных пособия, или около 20 600 крон. От родителей за 21 день ухода в этом году он может получить максимум 24 300 крон, но с этой суммы придется заплатить налоги и сборы. За меньшее количество часов и дней сумма уменьшается.



Одна из сиделок в соседской группе — Элишка Соботкова из Ческа-Яблонне в Пршибыславском районе. Изначально она хотела, чтобы ее дочь присоединилась к детской группе. Однако ребенка не смогли устроить в детский сад в Пршибыславе. «В таких маленьких деревнях, как наша, выгодно собирать детей одного возраста вместе, а матери могут вернуться на работу», — говорит воспитательница. Ее муж сначала без энтузиазма отнесся к идее опробовать сервис в их доме, но потом согласился.



Гостиную и кухню семейного дома превратили в соседскую группу. К двум дочерям сиделки добавились еще двое детей. «Это не для маленькой квартиры. Заметно, когда в комнате четыре ребенка и каждый приносит игрушки. Я бы настоятельно рекомендовала ввести хорошую психогигиену», — говорит Соботкова. Она не считает пособие и компенсацию за вычетом налогов, сборов и расходов на детскую программу высокими.



Кондитер с дипломом об окончании средней школы уже задумалась о дополнительном образовании, чтобы после принятия поправки возглавить соседскую группу. Однако это будет зависеть от интереса к услуге в районе.



По словам Кунашковой, на работу сиделки могут претендовать как женщины, так и мужчины с соответствующим образованием, и она подходит для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и для людей перед выходом на пенсию. Бюро по трудоустройству предлагает платное переобучение.