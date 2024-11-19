Торговая инспекция Чехии предостерегает от покупки этих опасных игрушек

Покупать игрушки в интернет-магазинах, которые находятся за пределами Европейского союза, рискованно, так как они могут не соответствовать определенному законодательству ЕС.





Проверить, был ли товар отозван или запрещен, можно на этом сайте.







Что делать, если вы обнаружили, что игрушка была отозвана?



Примеры, указанные на сайте:

Закон № 102/2001 об общей безопасности продукции устанавливает обязательства производителей и дистрибьюторов данной продукции, которые включают, в частности, предоставление потребителям возможности вернуть товар.









«В случае отказа или неспособности решить проблему со стороны дистрибьютора, производителя или импортера потребитель имеет возможность обратиться в Чешскую торговую инспекцию либо лично в штаб-квартиру соответствующей инспекции, либо письменно через электронную почту на сайте



Производитель или дистрибьютор также обязан разрешить лицу, владеющему опасным продуктом, вернуть его за счет производителя или дистрибьютора. Если производитель или дистрибьютор не выполняет эти обязательства, надзорный орган имеет право, если жизни, здоровью или имуществу угрожает опасность, помимо наложения штрафа, распорядиться об уничтожении продукта за счет лица, не выполнившего обязательства по изъятию продукта с рынка и из обращения. Обычно это подразумевает возможность замены или ремонта опасного продукта или возврат покупной цены.«В случае отказа или неспособности решить проблему со стороны дистрибьютора, производителя или импортера потребитель имеет возможность обратиться в Чешскую торговую инспекцию либо лично в штаб-квартиру соответствующей инспекции, либо письменно через электронную почту на сайте www.coi.cz », — сообщили в Чешской торговой инспекции.

Проблемные игрушки





Некоторые игрушки могут быть очень опасны для маленьких детей, например игрушки с магнитами, мягкие игрушки, игрушки из слизи, воздушные шарики и пальчиковые краски.





Магнитные игрушки

Маленькие дети особенно часто кладут игрушки в рот и могут их проглотить. Если это произойдет, а игрушка окажется магнитной, магниты в теле ребенка могут соединиться, что представляет опасность для здоровья. По этой причине ребенок должен играть с такой игрушкой только под присмотром взрослых. В случае проглатывания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.





Мягкие набивные игрушки

Мягкие игрушки часто содержат мелкие детали, которые легко проглотить. Это подвергает ребенка риску удушья. Это также относится к батарейкам, которые могут протечь и вызвать проблемы со здоровьем.





За период с 1 мая по 30 сентября в рамках инспекционной кампании, посвященной мягким игрушкам, специалисты провели 53 проверки и обнаружили недостатки в 22 случаях.



«В рамках нашей инспекционной кампании было проведено 53 проверки 47 операторов, из которых пять проверок еще не завершены. Из общего числа проверок одна проверка была проведена в отношении производителя, одна — в отношении импортера и 51 — в отношении дистрибьютора. Из 48 завершенных проверок в 22 случаях были выявлены нарушения законодательства. В общей сложности было осмотрено 53 модели продукции», — говорит Габриэла Фиалова, директор Инспекции по Оломоуцкому и Моравско-Силезскому краям. На некоторых игрушках отсутствовали предупреждающие этикетки, что также может повлиять на безопасность предлагаемых игрушек.





Слаймы

Слаймы очень популярны среди детей, однако они могут содержать большое количество бора.

Игрушки из слайма, поскольку они липкие и влажные, содержат большое количество микроорганизмов.





Воздушные шарики и пальчиковые краски

Пластиковые воздушные шарики из натурального каучука могут содержать нитрозамины, которые являются канцерогенами. Латекс также может вызывать аллергические реакции. Опасность представляют и лопнувшие воздушные шарики, так как дети могут подавиться ими.





Вы можете обратиться в Чешское управление торговой инспекции

Заметили, что игрушка может быть опасна для ребенка? Вы можете обратиться в Чешскую торговую инспекцию. Если потребитель считает, что приобретенная им игрушка опасна, у него есть возможность обратиться в ČOI и подать жалобу для расследования. Сотрудники уделяют пристальное внимание жалобам, касающимся безопасности товаров, предназначенных для уязвимых лиц, и стараются расследовать каждую такую заявку как можно скорее. Они всегда должны найти на рынке идентичный продукт, изъять его и организовать его проверку аккредитованным органом. Потребители могут оказать большую помощь в этом деле, например, предоставив любую информацию, которая поможет отследить продукт. Желательно, чтобы потребители предоставили информацию о характере предполагаемой опасности или о травмах, которые уже произошли в связи с игрушкой.





В случае признания продукта опасным Чешское управление торговой инспекции впоследствии информирует потребителей о результатах проверки на своем сайте.