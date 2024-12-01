Чехи рожают чрезвычайно мало детей. Не хватает денег, жилья, детских садов и признания

Эксперты сходятся во мнении, что финансовые проблемы, недоступность жилья, недостаточное количество детсадов и война в Украине отталкивают от зачатия. Родительству также не хватает общественного признания.



«Действительно, тенденции и данные за первую половину этого года позволяют предположить, что число родившихся в этом году будет значительно ниже 90 000, что является самым низким показателем за всю историю отслеживания рождаемости в нынешней Чешской Республике», — говорит Томаш Фиала с кафедры демографии в Экономическом университете.





С января по сентябрь этого года родилось 69,2 тысячи детей, что на 11% меньше, чем в прошлом году.



Падение числа было заметно еще в прошлом году. В 2023 году родилось 91,1 тысячи детей, что на 10,2 тысячи меньше, чем годом ранее. В 2022 году было зарегистрировано 101,3 тысячи, что на 10,5 тысячи меньше, чем в 2021 году.



Это явление, по мнению Фиалы, можно объяснить тем, что женщины из демографически слабых 1995-2004 годов, когда ежегодное число рождений составляло менее 100 тысяч, вступают в возраст наивысшей репродуктивной активности.



«Однако главная причина — в снижении желания молодых людей иметь детей в настоящее время», — отметил он. Люди, которые еще не завели ребенка, откладывают это решение, и число тех, кто хочет остаться бездетным, также растет, согласно опросу Масарикова университета. Только 29% молодых людей, не имеющих детей в 2022 году, заявили, что хотят иметь детей в будущем.



«Основными препятствиями для создания семьи люди считают проблему получения отдельного жилья и нехватку финансовых средств. Здесь государство могло бы помочь с помощью соответствующей семейной жилищной политики и косвенной финансовой поддержки, снизив налоговое бремя на родителей, воспитывающих маленьких детей (например, уменьшив выплаты по медицинскому и социальному страхованию)», — утверждает Фиала.



«Прежде всего, необходимо вернуть родительству определенную социальную поддержку, повысить статус родительства и респектабельность. Следует подчеркнуть, что хорошая и гармоничная семья с социальной точки зрения так же важна или даже более важна, чем, например, хорошая работа или высокий финансовый доход. И что родители, особенно женщины, которые полностью посвящают себя своим маленьким детям, заслуживают социальной признательности и поддержки, а не критики, что они слишком долго сидят дома с детьми и не вносят вклад в развитие нашей экономики», — подчеркнул Фиала.



Ладислав Рабушич с факультета социальных исследований Масарикова университета считает, что люди испытывают сильное экономическое давление. «Стоимость самостоятельной жизни высока, уход за детьми дорог, особенно если вы хотите, чтобы ребенок занимался активной деятельностью вне школы», — сказал он.



В этом также виновата некоторая культурная трансформация жизненных ценностей. «Молодые люди предпочитают личную свободу, стараются не вступать в брак, у эмансипированных и образованных молодых женщин другие приоритеты, чем семейная жизнь и воспитание детей», — считает Рабушич. Кроме того, по его словам, женщины не уверены, что будут делить ведение домашнего хозяйства поровну со своим партнером, и опасаются, что их работа и жизненные устремления не будут совмещены с семейной жизнью.



Не последнюю роль играют и события, происходящие в мире. «Негативные изменения в окружающей среде, которые воспринимаются широкой общественностью через изменение климата, а также политическая нестабильность, войны и миграционное давление в мире заставляют задуматься о том, имеет ли смысл приводить детей в мир в такой обстановке», — добавил Рабушич.



Клара Калишкова из CERGE-EI считает одной из главных проблем нехватку услуг. «Чем меньше у женщин помощи, например, от отца, бабушки или государства, тем меньше они хотят заводить новых детей», — отметила Калишкова. «Это влияние более значимо, чем финансовая поддержка семей», — добавила она.



Гана Попелкова, экономический эксперт Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, считает, что семьи необходимо поддерживать целым комплексом мер.



«Необходимо обеспечить доступное жилье, а также достаточный заработок, чтобы молодые семьи могли покрыть все свои расходы, когда один из родителей теряет свой обычный доход в связи с воспитанием ребенка», — отметила она.



«Родительское пособие должно постоянно индексироваться с учетом роста стоимости жизни, чтобы семья не оказалась в нищете после рождения ребенка. Кроме того, необходимо обеспечить доступность детских садов, чтобы они находились не только рядом с домом или работой родителей, но и были доступными по цене. И последнее, но не менее важное: необходимо увеличить финансовую поддержку семей с детьми-иждивенцами на протяжении всего периода ухода за ними», — заключила она.



В настоящее время в дошкольные учреждения идет преимущественно возрастная когорта 2018-2022 гг. Это примерно 114 000-112 000 детей, рождающихся каждый год. Места в «государственных» садах, в основном в крупных городах и Праге, переполнены, поэтому родители часто отдают детей в частные или игровые группы. Таким образом, дошкольное воспитание становится существенной статьей бюджета.





В то время как частные дошкольные учреждения стоят до 20 000 в месяц за полный день, плата за детские сады, субсидируемые государством, ограничена. В этом году максимальный взнос родителей составляет 5 046 чешских крон.



Альтернативой игровым группам станут соседские, в которых воспитатель может присматривать за 4 детьми в своем же доме. Ежемесячный платеж родителей может составлять до 6670 крон, государство выделяет воспитателю около 12 тысяч крон на одного ребенка.



«Несмотря на то, что у нас сильно снизилась рождаемость, мы по-прежнему не устраиваем трехлетних детей в детские сады. Не говоря уже о том, что зачастую там принимают детей только с сентября после их третьего дня рождения. Поправка о том, что детские сады должны принимать детей со дня их третьего дня рождения, была принята с большим энтузиазмом, но в самих садах часто нет мест», — отметила Калишкова.



По ее мнению, чтобы сделать учреждения более доступными, в них можно было бы снизить родительский взнос. «Однако думать, что дошкольное образование будет доступно всем детям бесплатно, — это утопия, так не бывает нигде в мире», — заключила она.