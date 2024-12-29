На шаг ближе к равноправию в Чехии. В партнерство вступили первые однополые пары

Они живут в паре уже двенадцатый год. За время своих отношений Светлана и Вендула прошли три церемонии, чтобы подтвердить свою любовь. Сначала, в июле 2016 года, они заключили зарегистрированное партнерство, а спустя две недели устроили неофициальную «свадьбу» для друзей и родственников.



Свое первое юридически признанное «да» дамы сказали только в этом году, в понедельник, 6 января, когда решили заключить союз в соответствии с новым законом, принятым законодателями и президентом в прошлом году.



«Используя все возможности, предоставленные государством на данный момент, мы показываем, что уже являемся семьей и очень заинтересованы в равноправном браке», — сказала Светлана Кадлецова во время утренней подготовки к свадьбе.

Вендула и Светлана заключили зарегистрированный брак в 2016 году в пражской Староместской ратуше. Дамы решили сделать все возможное, чтобы пожениться, несмотря на то что у них уже было две церемонии. В этом году они постарались заключить брак как можно быстрее, и главная причина — оформить права на свою дочь.



«Главная причина — это семья, и это партнерство — то, что нам нужно в данный момент», — говорит Светлана. «Процесс усыновления занимает много времени. В общей сложности это около шести-восьми месяцев, поэтому мы стараемся сделать это как можно скорее. Как только мы сегодня скажем „да“, я смогу подать заявление на доусыновление», — добавила Вендула Кадлецова. О том, как Светлана стала матерью, партнеры предпочитают не рассказывать.



По семейным обстоятельствам одной из женщин пришлось сменить фамилию после подачи заявления о регистрации партнерства. В отличие от действующего законодательства, раньше при заключении союза она не менялась.



«Для нас ничего не меняется, кроме законодательства. Мы уже давно живем вместе семейной жизнью. Если бы в те времена уже существовала возможность гражданского партнерства или брака, то мы бы уже давно были женаты», — пояснила Светлана.



Институт партнерства дает партнерам почти все те же права, что и супружеским парам. Другое дело — название и возможность усыновления ребенка в паре. Вендула и Светлана рассматривают это как промежуточный шаг, потому что в один прекрасный день они хотели бы вступить в полностью равноправный брак.



«Поскольку мы проходим церемонию уже в третий раз и уже проложили дорожку, мы хотим показать пример. Но для нас это важно, и мы хотим дойти до равноправия», — признались партнеры.



Радек и Лукаш тоже сказали «да» в начале года. Им удалось сыграть церемонию второго января, и таким образом они стали одними из первых пар, вступивших в партнерские отношения. Как и Вендула и Светлана, мужчины в прошлом также вступили в «зарегистрированное» партнерство.



«Мы, смею сказать, находимся в счастливых отношениях уже более 20 лет. Когда появилась возможность зарегистрировать партнерство, мы решили скрепить отношения. Мы задумали это как свадьбу, и если не считать формальностей, которые отсутствовали, то де-факто это была действительно свадьба. Летом это был грандиозный праздник наших отношений», — вспоминает Радек Кайзер.



«Думаю, после двадцати лет уже не обязательно иметь бумагу, чтобы что-то подтвердить, но должен признать, что когда мы стояли там и видели, как наш малыш Иона радуется вместе с нами, это было трогательно», — вспоминает Радек о свадебных моментах.



Как и дамы, джентльмены хотели поскорее заключить партнерство, в основном из практических соображений. «Главной причиной было желание защитить нашего сына. Благодаря тому, что мы поженились по новому закону, мы можем попросить суд о правах на нашего сына», — говорит Лукаш Кайзер Зыха.



Лукаш и Радек не хотят публично рассказывать о том, как у них появился ребенок. «Я не думаю, что обществу нужно это знать. Когда у гетеросексуальной пары в нашем районе рождается ребенок, я тоже не спрашиваю, был ли он создан в спальне или путем искусственного оплодотворения. Я думаю, что люди должны обратить на это внимание и даже не спрашивать у гей-пар, у кого есть дети. Я бы хотел, чтобы общество привыкло к тому, что два папы и две мамы — это нормальное явление», — говорит Лукаш Кайзер Зиха.



Оба партнера считают новый закон компромиссом, хотя и добавляют, что разница минимальна. «Если вы хотите усыновить ребенка, это еще одна процедура, и разница также в названии. Но мы верим, что не позднее чем через несколько лет однополые пары увидят классические свадьбы. Следует добавить, что инициатива знала, почему ей пришлось пойти на такой компромисс. Защита детей победила. И я благодарю их за это», — сказал Лукаш.



«С точки зрения закона для нас уже не имеет значения, как это называется — партнерство или брак, но в будущем речь пойдет скорее о борьбе за равенство. Мы слышим из средств массовой информации и от политиков, что все мы равны. Но это неправда. Любой из нас может столкнуться с дискриминацией. Я столкнулся с ней, и это стало одной из причин, по которой я ушел с работы, и я надеюсь, что эти шаги будут способствовать тому, что такие люди, как мы, станут нормальными в обществе», — рассказал Радек.





Однополые браки возможны в 36 странах, 16 из которых входят в Европейский союз. Партнерства признают 13 стран, в том числе и Чешская Республика. Активисты хотят и дальше продвигать идею брака для всех. Однако некоторые страны, например, соседняя Словакия, не признают даже зарегистрированные партнерства — закон, действовавший в стране с 2006 по 2024 год.



Измененный закон стал результатом компромиссных договоренностей в Палате общин. Изначально парламентские авторы законопроекта выступали за всеобщий брак, чтобы гомосексуальные партнеры также были поставлены на один уровень с супругами.



Однако это оказалось невозможным для Палаты представителей и Сената в их нынешнем составе, поэтому законодатели в итоге согласились принять модифицированную версию. Поправка была окончательно утверждена президентом Петром Павлом за его подписью в апреле прошлого года.