Интерьерные тенденции 2025 года: кофейные тона, торжество природы и новейшие технологии

После прошлогоднего персикового оттенка Peach Fuzz, цвет года этого года — кофе и кофейная пена. Он называется Mocha Mousse и символизирует тепло домашнего очага, возвращение к природе, спокойствие и стабильность, а значит, найдет свое место и в дизайне интерьера.Он отлично смотрится не только на округлых креслах и диванах, но и на аксессуарах или стенах. Вот только вся комната в таком цвете может выглядеть слишком темной, поэтому дополните ее белым или светлыми нейтральными тонами, а также зеленым, в идеале — в виде живых растений, которых в 2025 году определенно не стоит избегать.Даже в век искусственного интеллекта дизайнеры не забывают о природе, которая приносит вдохновение, покой и гармонию. Вместо зеленых предметов мебели или картин они предпочитают живые растения, которые украшают столы и целые комнаты. Как в горшках, так и свисающие с потолка, или в качестве основы для озеленения стен.Форма зависит от вашего вкуса и планировки квартиры или дома. Маленькие кактусы и суккуленты хорошо смотрятся на небольшом журнальном столике, в то время как крупным фикусам или монстерам нужно больше пространства вокруг. Поэтому они идеально подходят для пустых углов больших комнат.Модульная и многофункциональная мебель позволяет получить больше пространства.В гостиных и столовых выигрывает модульная многофункциональная мебель, которая может быть подобрана под нужды каждого. Она легко разбирается и собирается, служит для разных целей и часто имеет закругленные края или просто круглую форму. Поэтому она выглядит мягкой, изящной и уютной, а также хорошо сочетается с концепцией возвращения к природе, поскольку органические формы без острых углов — это ее прерогатива.Вместо того чтобы заменять угловатую мебель, часто достаточно добавить несколько аксессуаров, например, круглые подушки, вазоны или зеркало. Это создает интересный контраст, который бросается в глаза с первого взгляда, но не нарушает ощущение уюта и комфорта. Тем более если вы также украсите комнату стильным ковром, теплым пледом или тканевыми шторами.Передовые технологии больше не являются уделом самых современных квартир. Мы привыкаем к ним и на дачах или домах в стиле ретро и винтаж. Поэтому они должны быть ненавязчивыми и со вкусом дополнять интерьер. Таким образом, все устройства становятся все меньше и прячутся в мебель или другие элементы интерьера, например, встроенные зарядные устройства, умное освещение или вмонтированные колонки.Умный дом приобретает новую осмысленную форму, где электроника занимает мало места, но делает жизнь его обитателей еще более простой. Некоторые устройства управляются голосом, другие — прикосновением, и все больше и больше можно делать это удаленно. Поэтому важен не только дизайн, но и удобство использования и общий комфорт.