Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ДОМ И СЕМЬЯ

Интерьерные тенденции 2025 года: кофейные тона, торжество природы и новейшие технологии

Новости и статьи
19 января 2025
18:00
195
С вечной классикой никогда не ошибешься. Тем не менее, нелишне иметь хотя бы базовое представление о тенденциях и инновациях, которые движут миром дизайна. В 2025 году согревать душу будут цвета кофейной пенки и натурального дерева. А растения разных форм и органических очертаний помогут сделать пространство ярче.
После прошлогоднего персикового оттенка Peach Fuzz, цвет года этого года — кофе и кофейная пена. Он называется Mocha Mousse и символизирует тепло домашнего очага, возвращение к природе, спокойствие и стабильность, а значит, найдет свое место и в дизайне интерьера.

Он отлично смотрится не только на округлых креслах и диванах, но и на аксессуарах или стенах. Вот только вся комната в таком цвете может выглядеть слишком темной, поэтому дополните ее белым или светлыми нейтральными тонами, а также зеленым, в идеале — в виде живых растений, которых в 2025 году определенно не стоит избегать.

Дизайн в биостиле
Даже в век искусственного интеллекта дизайнеры не забывают о природе, которая приносит вдохновение, покой и гармонию. Вместо зеленых предметов мебели или картин они предпочитают живые растения, которые украшают столы и целые комнаты. Как в горшках, так и свисающие с потолка, или в качестве основы для озеленения стен.

Форма зависит от вашего вкуса и планировки квартиры или дома. Маленькие кактусы и суккуленты хорошо смотрятся на небольшом журнальном столике, в то время как крупным фикусам или монстерам нужно больше пространства вокруг. Поэтому они идеально подходят для пустых углов больших комнат.

Модульная и многофункциональная мебель позволяет получить больше пространства.

Изогнутые формы и многофункциональные пространства
В гостиных и столовых выигрывает модульная многофункциональная мебель, которая может быть подобрана под нужды каждого. Она легко разбирается и собирается, служит для разных целей и часто имеет закругленные края или просто круглую форму. Поэтому она выглядит мягкой, изящной и уютной, а также хорошо сочетается с концепцией возвращения к природе, поскольку органические формы без острых углов — это ее прерогатива.

Вместо того чтобы заменять угловатую мебель, часто достаточно добавить несколько аксессуаров, например, круглые подушки, вазоны или зеркало. Это создает интересный контраст, который бросается в глаза с первого взгляда, но не нарушает ощущение уюта и комфорта. Тем более если вы также украсите комнату стильным ковром, теплым пледом или тканевыми шторами.

Умные технологии как само собой разумеющееся
Передовые технологии больше не являются уделом самых современных квартир. Мы привыкаем к ним и на дачах или домах в стиле ретро и винтаж. Поэтому они должны быть ненавязчивыми и со вкусом дополнять интерьер. Таким образом, все устройства становятся все меньше и прячутся в мебель или другие элементы интерьера, например, встроенные зарядные устройства, умное освещение или вмонтированные колонки.

Умный дом приобретает новую осмысленную форму, где электроника занимает мало места, но делает жизнь его обитателей еще более простой. Некоторые устройства управляются голосом, другие — прикосновением, и все больше и больше можно делать это удаленно. Поэтому важен не только дизайн, но и удобство использования и общий комфорт.
квартиры дизайн Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
19 ЯНВАРЯ 2025
615
ЗДОРОВЬЕ
ВРАЧИ НАПРАВЛЯЮТ 65-ЛЕТНИХ МУЖЧИН НА НОВЫЙ СКРИНИНГ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. ЭТО МОГЛО БЫ СПАСТИ ГОТВАЛЬДА
18:00
18 ЯНВАРЯ 2025
548
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
17:00
18 ЯНВАРЯ 2025
838
ТЕХНОЛОГИИ
СЕЙЧАС УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, КОГДА ИЗОБРАЖЕНИЕ СГЕНЕРИРОВАНО ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ
15:00
15 ЯНВАРЯ 2025
3054
ЕДА
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ. БОЛЬШЕ ВСЕГО — МОЛОКО И ЯЙЦА
21:00
14 ЯНВАРЯ 2025
1570
ЕДА
ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ ИЗМЕНИТСЯ: БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ, МЕНЬШЕ МЯСА, ТОЛЬКО ВОДА
11:30
14 ЯНВАРЯ 2025
745
ЗДОРОВЬЕ
ВСЕ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН В ЧЕХИИ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ ИЗ-ЗА ОЖИРЕНИЯ
21:00
13 ЯНВАРЯ 2025
1146
ТЕХНОЛОГИИ
ЕВРОПЕЙСКИМ АВТОМОБИЛЕМ ГОДА 2025 СТАЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ RENAULT 5
18:00
10 ЯНВАРЯ 2025
1188
ДОМ И СЕМЬЯ
НА ШАГ БЛИЖЕ К РАВНОПРАВИЮ В ЧЕХИИ. В ПАРТНЕРСТВО ВСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ ОДНОПОЛЫЕ ПАРЫ
15:00
10 ЯНВАРЯ 2025
1396
ТЕХНОЛОГИИ
КИБЕРАТАКА НА СЛОВАЦКИЙ КАДАСТР МОГЛА БЫТЬ СОВЕРШЕНА ИЗ УКРАИНЫ, ПРЕДПОЛАГАЮТ МИНИСТРЫ
21:00
9 ЯНВАРЯ 2025
1231
ТЕХНОЛОГИИ
ПРИЛОЖЕНИЕМ EDOKLADY ТЕПЕРЬ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ПОЧТЕ ИЛИ НА ВЫБОРАХ
10:00
9 ЯНВАРЯ 2025
2018
ТЕХНОЛОГИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ПРЕДЛОЖИЛО РЕЦЕПТ, КАК ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬ ЛЮДЕЙ К ВОЙНЕ И КРИЗИСАМ
21:00
8 ЯНВАРЯ 2025
1528
ЗДОРОВЬЕ
КАКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОПЛАТИТ ВАМ ПСИХОЛОГА В 2025 ГОДУ?
19:30
7 ЯНВАРЯ 2025
1660
ЗДОРОВЬЕ
БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ХИМИОТЕРАПИИ. ПАЦИЕНТАМ С РАКОМ КРОВИ ПОМОГАЕТ ПРЕПАРАТ ИЗ ИХ СОБСТВЕННЫХ КЛЕТОК
15:45
7 ЯНВАРЯ 2025
2013
КУЛЬТУРА
«АЛОЭВЕРА» СНОВА В ПРАГЕ
09:00
7 ЯНВАРЯ 2025
3272
ЗДОРОВЬЕ
ЭПИДЕМИЯ ГРИППА В ЧЕХИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ