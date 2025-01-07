Возрос интерес к замораживанию яйцеклеток. Для женщин вопрос времени стоит остро

«Социальное замораживание, или также сохранение фертильности, — это метод вспомогательной репродукции, который позволяет сохранить репродуктивные клетки для использования в будущем. Яйцеклетки, сперматозоиды или эмбрионы замораживаются и могут быть использованы в практически неизменном качестве даже через несколько лет», — объясняет Швабикова суть метода, в котором в последние годы наблюдается значительный научный прогресс.



Пациентам больше не нужно беспокоиться о качестве генетического материала после его размораживания.

«На заре вспомогательной репродукции использовалось медленное замораживание, которое не позволяло достичь такого высокого уровня выживаемости репродуктивных клеток. Но с появлением сверхбыстрой заморозки это больше не грозит», — объясняет эмбриолог Ленка Перничкова из PFC.



«Конечно, может случиться так, что какой-то процент не сможет развиваться, но деградации самого генетического материала не происходит. Очень важно, особенно для женщин, чтобы социальная заморозка была проведена на ранней стадии, то есть в фертильном возрасте. Это основной принцип данного метода, так как если проводится, например, после 40 лет, велика вероятность того, что эмбрионы будут не очень хорошего качества. Не из-за криоконсервации, конечно, а из-за возраста», — добавляет эмбриолог.



Интерес к замораживанию яйцеклеток или сперматозоидов растет. Это подтверждает и Швабикова. «Тема сохранения фертильности перестала быть табу, осведомленность растет. Согласно статистике нашей лаборатории, мы можем подтвердить постоянно растущую тенденцию, из года в год спрос увеличивается более чем на 100%», — говорит врач.



Шансы после болезни и после детородного возраста

Возраст становится главной переменной в случае социальной заморозки у женщин. Весь процесс замораживания яйцеклеток у них занимает около месяца. После первичной консультации, гормонального, гинекологического и ультразвукового обследований пациентки с помощью специалистов назначают гормональную стимуляцию. Это позволяет созреть большему количеству яйцеклеток. Гормоны вводятся самостоятельно с помощью инъекций в течение примерно 12 дней.



«Примерно в середине менструального цикла фолликулы вырастают до идеального размера, и врач назначает извлечение яйцеклеток. Это делается под коротким общим наркозом. Через два-три часа женщина отправляется домой в сопровождении своих близких. Яйцеклетки замораживаются несколькими партиями и сохраняются в течение длительного времени. Через несколько дней у женщины наступает менструация, и никаких ограничений по здоровью больше нет», — говорит Швабикова.



Социальное замораживание идеально подходит для женщин в возрасте от 25 до 35 лет, которые планируют создать семью в будущем, но нынешние обстоятельства не позволяют им это сделать. Однако этот метод также подходит женщинам, которым предстоит инвазивное лечение — например, химиотерапия. Это негативно сказывается на качестве яйцеклеток. Замораживание яйцеклеток также подходит женщинам, которым предстоит удаление яичников или которые страдают от других заболеваний, влияющих на репродуктивную систему.



Конечно, нет абсолютной гарантии, что женщина забеременеет в будущем. Однако социальное замораживание значительно повышает шансы. В то же время извлечение яйцеклетки у женщин значительно более инвазивно, чем у мужчин.



«У мужчин он заключается в сборе спермы при эякуляции и идеальной заморозке сперматозоидов в нескольких партиях так называемых straw (носителей для хранения биологического материала). В некоторых более серьезных случаях, если сперматозоиды не обнаруживаются в эякуляте, необходимо хирургическое извлечение сперматозоидов», — добавляет Швабикова.



Эксперты, однако, сходятся во мнении, что самое главное — это просвещение. Как для женщин, так и для мужчин. Именно благодаря образованию пары знают, как действовать дальше. Это подтверждает и Перничкова.



«Образование — основа всего, и если люди хотят отложить родительство, они должны делать это осознанно. В идеале они должны пройти скрининг в молодом возрасте и, возможно, заморозить свой генетический материал, особенно женщины. Не обязательно, что они специально откладывают родительство, многие просто встречают подходящего партнера позже», — заключает эмбриолог PFC.