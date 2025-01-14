Только половина детей в Чехии имеет нормальный вес в 13 лет

«Доля детей с ожирением в чешском населении, которые не ведут активный образ жизни, растет. Во многом это связано с ковидом, когда дети не могли ходить в школу, заниматься спортом и посещать кружки», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). По его словам, профилактика детского ожирения важна, даже когда дети просто имеют лишний вес. Это может привести к диабету, расстройствам пищеварения, болезням сердца или нарушениям полового развития.





«Дети с избыточным весом — идеальная целевая группа для профилактических программ, потому что их состояние здоровья все еще поддается коррекции. У этих детей есть шанс вернуться к нормальному весу», — говорит автор проекта, детский кардиолог Петр Ехличка. Очень важно участие всей семьи, что также предусмотрено новым проектом.





Родители, заинтересованные в участии, могут обратиться к детскому врачу общей практики, сказала Кристина Мартинакова из Национального скринингового центра. Министерство здравоохранения привлечет к участию в пилотном проекте около 100 специалистов. Участвующие в проекте дети пройдут первичный осмотр и последующие проверки через три месяца, когда педиатр измерит их рост, вес и кровяное давление.





В то же время врачи выдадут им смарт-браслет, отслеживающий активность, и идентификационный номер для мобильного приложения. Кроме того, одну неделю в месяц они будут записывать свой рацион. «Например, за выполнение заданий они могут получать награды и создавать персонажей-супергероев», — добавила Мартинакова. Если у вас есть устройство Garmin, то и вы можете принять участие в проекте, приложение можно скачать бесплатно.





По данным Министерства здравоохранения, на его создание и трехлетнюю работу было потрачено 13 миллионов чешских крон из фондов ЕС. По мнению Валека, если программа окажется успешной, ее могут финансировать страховые компании из своих фондов профилактики.



«Если программа окажется успешной, приложение будет создано, и его можно будет поддерживать с минимальными затратами», — сказал Ехличка. Параллельно с ним работает образовательный веб-сайт, а врачи общей практики будут регулярно получать информацию от своих пациентов, участвующих в проекте. В то же время авторы планируют использовать полученные данные для других программ по профилактике детского ожирения.