Выплату государственных алиментов для одиноких матерей могут продлить до шести лет

В настоящее время пособие на замену выплачивается в течение 48 месяцев, или четырех лет. «Я предлагаю увеличить срок выплаты пособия до 72 месяцев», — заявила депутат Мари Йилкова (KDU-ČSL) на заседании социального комитета нижней палаты парламента в среду.



Если законодатели одобрят это предложение, оно станет вторым по счету. Замещающие алименты выплачиваются с июля 2021 года, а в первый раз они были продлены в ноябре 2023 года при том понимании, что многие одинокие родители, чья ситуация с алиментами не была решена, окажутся без денег, поскольку срок, в течение которого они могут получать замещающие алименты, истек. Вероятно, именно этим и объясняется дальнейшее предлагаемое продление.



Максимальная сумма алиментов составляет 3 000 крон в месяц, и государство должно взыскать эти деньги с родителя-неплательщика.



Еще одно существенное изменение, направленное на увеличение суммы надбавок, выплачиваемых родителям-одиночкам и домохозяйствам, состоящим из одного человека, например, одиноким пожилым людям, — это увеличение прожиточного минимума. Это позволит увеличить прожиточный минимум для одинокого взрослого человека с 4 860 до 5 500 крон. «Для первого взрослого в домохозяйстве он может вырасти с 4 470 до 5 000 крон, согласно предложению депутатов коалиции. Для второго человека в семье он будет немного ниже», — сказала представитель Министерства труда и социальных дел Ива Мерхаутова. Для следующего взрослого прожиточный минимум должен снизиться с 4 040 до 3 750 крон.



Также будет значительно расширено понятие уязвимых людей, чьи усилия по трудоустройству не будут оцениваться. К ним будут относиться люди, у которых умер супруг или зарегистрированный партнер, в результате чего они лишаются одного дохода. Как и два предыдущих предложения, это было создано в сотрудничестве с министром труда и социальных дел Марианом Юречкой (KDU-ČSL), который настаивает на создании сверхвыплат.



«Я также предлагаю, чтобы условие трудовой деятельности распространялось только на родителей ребенка, а не на других членов семьи», — прокомментировала другое предложение депутат Павла Пивонька Ванькова (STAN).



По мнению Ваньковой, это может навредить детям, когда один из членов семьи, не являющийся их родителем, не работает.



«Бывают случаи, когда кто-то берет под свою крышу брата или сестру, которые живут на улице и не могут работать вместе с ними. В таких ситуациях я принимаю доводы о том, что первоначальная установка не применима к пособиям», — сказал Юречка.



Сокращение периода санкций

Другие изменения, предложенные депутатами в сотрудничестве с министерством, включают сокращение периода санкций, в течение которого пособие или его часть могут быть отменены, с шести до трех месяцев.

Поправка также включает в себя новый критерий нуждаемости, при котором будет оцениваться сумма сбережений. Согласно поправкам, люди, у которых нет недвижимости, смогут иметь больше средств на счету.



Поправка к Закону о государственной социальной помощи объединяет жилищное пособие и дополнительное жилищное пособие, пособие на прожиточный минимум и пособие на ребенка. Новое пособие будет состоять из нескольких компонентов, таких как прожиточный минимум, жилье, уход за ребенком и надбавка за работу. Претенденты на пособие должны будут подавать только одно заявление, что позволит сократить бумажную волокиту.



Изначально пособие должно было быть создано в середине этого года, но из-за затянувшегося обсуждения в Палате общин оно будет отложено на несколько месяцев.



Социальный комитет, выступающий гарантом, также не смог в среду рекомендовать членам парламента одобрить поправку к Трудовому кодексу, предусматривающую увольнение без объяснения причин. Поправку продвигают депутаты от ODS и TOP 09, в то время как остальные члены коалиции и оппозиция выступают против нее.