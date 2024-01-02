Необычные свадебные традиции в Чехии: что нужно знать, если собираетесь жениться

За несколько недель до торжества вместе с приглашениями будущие супруги посылают свадебные ватрушки. Обычно пекут не меньше трех видов с разной начинкой. Так невеста доказывает, что будет отличной кухаркой.

В день церемонии проводят испытания для жениха и невесты. Жениха на пороге дома невесты ждут топор и бутылка вина. Если будущий муж выберет топор, то будет домовитым. Схватится за бутылку с вином – наверняка сопьется.



Если невеста в доме жениха обнаружит веник или метлу, то она непременно должна подмести помещение. Как еще доказать свекрови, что молодая жена будет хорошей хозяйкой?



На церемонии невеста должна иметь на себе что-нибудь новое, старое, одолженное и синее. Эта традиция пришла с Запада. Сопровождают невесту незамужние подружки. По старым поверьям, злые духи, которые могли бы совратить невесту, непременно обратят внимание на одну из подружек, и молодая будет в безопасности. На церемонии невеста должна иметь на себе что-нибудь новое, старое, одолженное и синее. Эта традиция пришла с Запада. Сопровождают невесту незамужние подружки. По старым поверьям, злые духи, которые могли бы совратить невесту, непременно обратят внимание на одну из подружек, и молодая будет в безопасности.

После того как жених и невеста официально признаны мужем и женой, их обильно посыпают рисом, конфетти, лепестками цветов, изюмом или конфетами. Делают это не для порчи прически невесты, а для того, чтобы семья имела много детей. Для того же во время празднования новоявленной супруге на колено сажают маленького ребенка.

Жениху тоже приходится несладко: после официального объявления его мужем друзья надевают на него хомут, а к ноге привязывают кандалы. Делается это для того, чтобы счастливый новоиспеченный супруг привыкал к тому, что уже несвободен.

Невеста в это время может попрощаться со своим свадебным букетом. Традиция, известная и у нас: молодая жена кидает цветы в толпу незамужних подружек. Поймавшей букет гарантирована свадьба в течение года.

Перед входом в ресторан или дом, где проходит торжественный свадебный обед, молодожены разбивают тарелку и вместе собирают осколки. Первое поверье говорит, что осколки приносят счастье. По второму поверью, муж и жена так доказывают, что брак – это не только любовь, но и взаимопомощь.

Во время свадебного обеда жениху и невесте приносят одну порцию супа на двоих. Чтобы доказать, что муж и жена делят все поровну, супруги должны накормить друг друга из этой тарелки.

И снова известная нам традиция: похищение невесты. В двух вариантах. В первом случае невесту прячут в укромном месте. Если жених ее не найдет, придется платить откуп. Во втором, более современном варианте молодую супругу уводят один из близлежащих баров незаметно от мужа. Там друзья жениха вместе с невестой культурно выпивают до тех пор, пока не придет супруг и не прекратит это безобразие. Чем дольше он ищет невесту, тем быстрее опустошается его кошелек: за все выпитое веселой компанией платит именно жених.

Около полуночи невеста снимает фату и завязывает глаза. Вокруг нее танцуют незамужние подруги. Невеста пытается поймать одну из них и надеть на нее фату. Удостоенная такой чести будет следующей невестой.

И, наконец, после шумного застолья усталые и довольные супруги возвращаются домой. Здесь жених должен собрать остаток сил и перенести жену через порог. По поверьям, именно с этого момента начинается их счастливая семейная жизнь.