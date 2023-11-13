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«Снежная фабрика»: в Чехии на лыжных курортах используют прошлогодний снег

Новости 420on
14 ноября 2023
12:00
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Некоторые деревья еще зеленые, а на лыжном склоне уже лежат десятки сантиметров снега. Две технологии, применяемые в среднечешском городе Монинец, делают возможным появление белого покрова уже в ноябре — это производство снега при плюсовых температурах и его переработка с прошлого года. Кучи снега были спрятаны под специальным брезентом, который скрывал их до сих пор.
«В этом году мы приступили к реализации пилотного проекта по хранению снега в течение лета. Мы собрали снег в одну кучу», — говорит Ярослав Крейчи, директор курорта Монинец. Впоследствии снег хранился круглый год под специальным брезентом.
 
«Для этого используется специальная ткань, которой укрывают айсберги», — рассказал Михал Риттер из компании Snow Support. Автором методики сохранения снега является Гаир Ольсен из компании Norwegian Snow Consulting.
 
«Всегда есть определенный объем снега, который необходимо сохранить, и на основании этого определяется, сколько ткани использовать и в каком объеме, чтобы это имело смысл», — пояснил Риттер.
 
Цель проекта — открытие сезона в срок, что в последние годы становится все сложнее в связи с изменением климата.
 
«Конечно, необходимо следить за состоянием снежного покрова. Самое главное в этом проекте — это данные, с которыми мы будем продолжать работать», — сказал Риттер. Снег можно использовать в течение пяти сезонов, и в следующем году в Монинце планируется хранить до 14 000 куб. м снега.
 
«Это был пилотный проект, и мы уже знаем, что в будущем нам нужно будет хранить больше снега. Мы поняли это еще в конце марта. Было очень тепло, поэтому мы упустили момент», — пояснил Крейчи.
 
«Снежная фабрика»
 
Помимо технологии складирования снега, в Монинце используется еще один специальный метод производства снега при плюсовых температурах, который называется «Фабрика снега».
 
«Это ледяные чешуйки, ядро которых имеет температуру минус пять градусов. Когда к ним прикасаешься, вода не тает», — пояснил Ярослав Крейчи.
 
Этот снег начали делать во второй половине октября. При этом оборудование используют как можно меньше, особенно в связи с его энергопотреблением.
 
Начало сезона
 
В пятницу, 17 ноября, в Монинеце, расположенном на границе Среднечешского и Южночешского краев, начнется сезон. «Так всегда бывает на вершине склона, длина которого составляет 500 метров при ширине 20–25 метров. Если наступят морозы, мы сможем за два дня засыпать снегом весь склон и запустить подъемник», — сказал Крейчи.
 
В первые дни курорт будет открыт для ночного катания каждый вторник, среду, четверг, пятницу и субботу.
 
Дневное катание запланировано на пятницу-воскресенье с 9:00 до 16:00. Посетители смогут покататься на лыжах и в канун Рождества, когда подъемник будет работать с 9:00 до 12:00. 
 
С 25 декабря снова будет доступно как дневное, так и ночное катание. Как и в прошлом году, курорт ориентируется на семьи с детьми, предлагая не только лыжную школу, но и детскую игровую комнату, где можно весело провести время после занятий. 
Горнолыжные курорты лыжи погода Чехия

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