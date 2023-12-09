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Чешский лыжный сезон идет полным ходом, в субботу был ажиотаж

Анастасия Князева
11 декабря 2023
23:00
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Ештед в Либерце и Гаррахов в Крконошах уже работают ежедневно, другие трассы, такие как Рокитнице-над-Йизерой в Крконошах или Северак и Черна-Ржичка в Йизерских горах, откроются в следующие выходные. «В субботу было достаточно народу, пришло около 1 000 человек, сегодня меньше. Погода ухудшилась, выпало 10 сантиметров мокрого снега, а потом пошел дождь», — сказал Мартин Недвед, начальник канатной дороги Гаррахова.
В выходные также заработали горнолыжные курорты Крконоше в Бенецко, Витковице и Пасеки-над-Йизероу. В Йизерских горах катание проходило в Рейдице и на Севераке в Грабетице.
 
В субботу в Шпиндлерув-Млине в «Святом Петре» состоялся традиционный SkiOpening. В этом году на нем была представлена расширенная культурная программа. В выходные в распоряжении лыжников было более 15 километров трасс, и несколько тысяч лыжников приехали открыть сезон в оба дня. Работали четыре подъемника.
 
На курорте SkiResort Черна-Гора — Пец с пятницы открыто более 16 километров лыжных трасс. На склонах лежало от 50 до 100 сантиметров снега. «Несмотря на то, что в выходные в горах было преимущественно облачно, возможность покататься на лыжах привлекла почти 5 000 человек. Помимо любителей горных лыж, в выходные к нам приехали и любители беговых лыж, которые воспользовались ухоженными трассами на вершине Черной горы и между Черной горой и Пец-под-Снежкой», — говорит представитель курорта Зина Плохова.
 
Посетители горных курортов в южной Чехии интересовались катанием в основном в субботу. Это были первые выходные в сезоне, когда курорты были открыты. «Суббота была действительно отличной, приехали тысячи людей, которые с нетерпением ждали катания. Сегодня посещаемость слабее, на это повлияла плохая погода», — сказал Йиржи Грунторад из горнолыжного курорта Липно. Аналогичную тенденцию наблюдали и операторы курорта в Задове, в окрестностях которого для любителей беговых лыж было проложено около 80 километров трасс. На курорте Хохфихт на чешско-австрийской границе на Шумаве сезон начался в пятницу. «В первый день нового сезона приехало около 5 000 лыжников. В субботу тоже была хорошая посещаемость, но сегодня людей стало меньше», — говорит Мартин Ржезач из Хохфихта.
 
Тысячи лыжников также катались на горнолыжных курортах Карловарского края в первые выходные нового зимнего сезона. Благодаря обильному снегопаду последних дней условия катания были отличными. Однако дождь осложнил катание вчера днем. В пятницу впервые заработали подъемники в районе Клиновца, Плешивца и Бублавы.
 
В выходные сотни любителей зимних видов спорта также катались на беговых лыжах. «Трассы в окрестностях Бублавы, Пржебузи, Йелени, Горна-Блатны, Пернинка, Абертама и Божи-Дара приводятся в порядок. Также изменен маршрут между Горни-Блатной и Потучками», — говорится на сайте горнолыжного маршрута. Однако в ближайшие часы ухоженные трассы могут быть испорчены дождем.
 
Горнолыжный центр Снежник в Нижней Моравии открыл в пятницу новую трассу длиной 3,7 километра, которая, по словам операторов, является самой длинной в Чехии. Здесь проложено более 6 километров трасс. Горнолыжный курорт Букова-Гора в Орличкоустеке открыл на выходные лыжную трассу Млыницка со стороны Червены-Воды. С субботы, 16 декабря, она будет работать в непрерывном режиме.
 
Лыжный сезон начался и в Моравско-Силезских Бескидах в регионе Фридек-Мистек. Катание началось только на некоторых курортах, и посещаемость была не очень большой, но не самой плохой для начала сезона, сообщили ČTK операторы горнолыжных курортов. «Мы будем работать всю неделю, а со вторника запустим канатную дорогу на севере», — сказал Ярослав Врзгула, управляющий Ski Bila, самого большого горнолыжного курорта в регионе.
лыжи Чехия

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