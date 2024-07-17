Интерес к Олимпиаде проявляет половина чехов. Какие виды спорта они будут отслеживать?
24 июля 2024
19:30
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Предстоящие летние Олимпийские игры в Париже интересуют 52% чешского населения. Больше внимания этому уделяют мужчины, а уровень интереса также повышается с возрастом и образованием. Из конкретных событий чехи больше всего ждут трансляций легкой атлетики и тенниса. По сравнению с другими респондентами из разных стран мира они значительно больше заинтересованы в просмотре олимпийского спортивного скалолазания. Таковы данные опроса, результаты которого были предоставлены агентством Ipsos.
52% чехов интересуются спортивным противостоянием , которое начнется в пятницу в принимающей стране Франции. По данным опроса, больше всего в Играх заинтересованы жители Азии — 86% респондентов в Китае, 77% в Таиланде и 75% в Индонезии. Напротив, наименее привлекательны Олимпийские игры для бельгийцев — 38% опрошенных, а также для японцев и венгров. Французы также менее заинтересованы в Играх, чем чехи: менее половины опрошенных выразили заинтересованность. Однако во всех странах, кроме Турции, уровень интереса к Играм этого года выше, чем к последним летним Олимпийским играм, которые прошли три года назад в Токио.
34% опрошенных чехов планируют смотреть легкую атлетику, в которой одним из фаворитов на медали является метатель копья Якуб Вадлейх. Теннис, в котором новоиспеченные чемпионки Уимблдона Катержина Синякова и Барбора Крейчикова будут защищать свое олимпийское золото в женском парном разряде, планируют посмотреть 29% чехов. Их также привлекает олимпийская гимнастика, футбол, водные виды спорта и велоспорт. 13% чехов интересуются спортивным скалолазанием, где Адам Ондра будет бороться за золото, в то время как во всем мире этой дисциплиной интересуются 3% респондентов.
Среди олимпийских дисциплин чешские мужчины больше интересуются футболом. Женщины, напротив, планируют чаще смотреть гимнастику и водные виды спорта, где, как ожидается, за медали будут бороться гребный слаломист Йиржи Прскавец и каноист Мартин Фукса. На глобальном уровне футбол также является самым ожидаемым спортивным событием, которым интересуются 28% респондентов, за ним следуют легкая атлетика — 26% и гимнастика — 20%.
Ipsos также задал вопрос о спортивной форме чешской команды в этом году. Экипировку, включающую форму от дизайнера Яна Черныго с характерным пятнистым пальто, отметил 71% респондентов. Более чем половине из них — точнее, 59% — она не нравится. В основном коллекцию поддержала возрастная группа от 18 до 26 лет.
Семь из десяти опрошенных чехов согласились с тем, что Олимпийские игры мотивируют молодежь к активным занятиям спортом. Однако только 34% чехов согласились с тем, что Игры также мотивируют их лично к активным занятиям спортом.
Опрос чешских респондентов был проведен компанией Ipsos в этом месяце через онлайн-панель Populace.cz. В нем приняли участие 1 019 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Глобальный опрос был проведен в мае и июне в 33 других странах, на вопросы ответил 24 531 респондент.
34% опрошенных чехов планируют смотреть легкую атлетику, в которой одним из фаворитов на медали является метатель копья Якуб Вадлейх. Теннис, в котором новоиспеченные чемпионки Уимблдона Катержина Синякова и Барбора Крейчикова будут защищать свое олимпийское золото в женском парном разряде, планируют посмотреть 29% чехов. Их также привлекает олимпийская гимнастика, футбол, водные виды спорта и велоспорт. 13% чехов интересуются спортивным скалолазанием, где Адам Ондра будет бороться за золото, в то время как во всем мире этой дисциплиной интересуются 3% респондентов.
Среди олимпийских дисциплин чешские мужчины больше интересуются футболом. Женщины, напротив, планируют чаще смотреть гимнастику и водные виды спорта, где, как ожидается, за медали будут бороться гребный слаломист Йиржи Прскавец и каноист Мартин Фукса. На глобальном уровне футбол также является самым ожидаемым спортивным событием, которым интересуются 28% респондентов, за ним следуют легкая атлетика — 26% и гимнастика — 20%.
Ipsos также задал вопрос о спортивной форме чешской команды в этом году. Экипировку, включающую форму от дизайнера Яна Черныго с характерным пятнистым пальто, отметил 71% респондентов. Более чем половине из них — точнее, 59% — она не нравится. В основном коллекцию поддержала возрастная группа от 18 до 26 лет.
Семь из десяти опрошенных чехов согласились с тем, что Олимпийские игры мотивируют молодежь к активным занятиям спортом. Однако только 34% чехов согласились с тем, что Игры также мотивируют их лично к активным занятиям спортом.
Опрос чешских респондентов был проведен компанией Ipsos в этом месяце через онлайн-панель Populace.cz. В нем приняли участие 1 019 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Глобальный опрос был проведен в мае и июне в 33 других странах, на вопросы ответил 24 531 респондент.
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