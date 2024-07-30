Как проходит Олимпиада-2024 для чехов: 10 медалей уже не завоюют, предполагают букмекеры

Несмотря на неудачу чешских спортсменов, Олимпиада проходит для букмекеров позитивно. С самого начала они приняли ставок почти на 1 миллиард крон.



По мнению букмекеров, в число чешских фаворитов пока входят скалолаз Адам Ондра, копьеметатель Якуб Вальдейх и каноисты Йозеф Досталь и Мартин Фукса. Ранее объявленные чешские фавориты — дзюдоист Лукаш Крпалек, водный слаломист Йиржи Прскавец и теннисный дуэт Барбора Крейчикова и Катержина Синякова — не попали в число призеров. Впрочем, Крпалек, по словам представителя компании Fortuna Петра Шраина, не был фаворитом в поединке с японцем Такуро Сайто. С другой стороны, нерешительность Прскавца и раннее завершение Крейчиковой и Синяковой в женском парном разряде стали разочарованием для любителей ставок.



На Вальдейха сейчас коэффициент 2:85:1, такой же, как на золотую медалистку Игр-2021 и прошлогоднюю чемпионку мира Нираджу Чопру. На Фукса — около 3,6:1. «В Chance Вадлейху доверяют 60% игроков, а в скоростном каноэ у нас есть претенденты на самые высокие позиции. Например, Мартин Фукса является вторым фаворитом на золото в категории C1», — сказала представитель Chance Маркета Светликова.



С начала летних Олимпийских игр Tipsport принял ставок на сумму около 600 миллионов крон. Chance, который входит в одну группу с Tipsport, — 119 миллионов крон. В Fortuna люди сделали ставки на 260 миллионов крон.



«Люди ставили в основном на теннис, большой интерес вызвали выступления чешских теннисистов. Хотя в одиночном и парном разрядах теннисисты не полностью оправдали возложенные на них надежды, в итоге пара Синякова и Махач пробились к золоту. Также были зарегистрированы крупные ставки на матчи ведущих теннисистов мира Новака Джоковича и Карлоса Алькараса или Иги Свёнтек. Например, на финальный поединок Джоковича против Алькараса Tipsport Group приняла ставки на сумму 33 миллиона крон», — сказал представитель Tipsport Йиржи Гадрава.



На Олимпиаду 2021 года букмекеры приняли ставки на сумму около 1,2 миллиарда крон. В этом году они рассчитывают собрать на 10% больше ставок, несмотря на меньший успех чехов на Играх. «Ожидание первой медали затянулось, и многие претенденты потерпели неудачу, что, безусловно, имеет негативный эффект, иначе интерес болельщиков и бетторов был бы еще более выраженным», — сказал Шрайн.



На сегодняшний день у Чехии две медали: бронзу завоевали фехтовальщики, а золото — смешанная теннисная пара Катержина Синякова и Томаш Махач. На последних Играх в Токио чешская команда завоевала 11 медалей, из них четыре золотые. В Париже больше всего медалей у США — 72, из них 19 золотых. Однако больше всего медалей в драгоценных металлах у Китая, который с 21 золотой медалью возглавляет рейтинг медалей на Играх этого года. Чехия занимает 33-е место.