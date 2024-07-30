Как проходит Олимпиада-2024 для чехов: 10 медалей уже не завоюют, предполагают букмекеры
6 августа 2024
16:30
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Чехия не выиграет десять медалей на нынешних летних Играх, как предсказывали букмекеры перед началом Олимпиады. Спустя неделю после начала Олимпиады можно предположить, что чешская команда выиграет до пяти медалей, две из которых будут золотыми.
Несмотря на неудачу чешских спортсменов, Олимпиада проходит для букмекеров позитивно. С самого начала они приняли ставок почти на 1 миллиард крон.
По мнению букмекеров, в число чешских фаворитов пока входят скалолаз Адам Ондра, копьеметатель Якуб Вальдейх и каноисты Йозеф Досталь и Мартин Фукса. Ранее объявленные чешские фавориты — дзюдоист Лукаш Крпалек, водный слаломист Йиржи Прскавец и теннисный дуэт Барбора Крейчикова и Катержина Синякова — не попали в число призеров. Впрочем, Крпалек, по словам представителя компании Fortuna Петра Шраина, не был фаворитом в поединке с японцем Такуро Сайто. С другой стороны, нерешительность Прскавца и раннее завершение Крейчиковой и Синяковой в женском парном разряде стали разочарованием для любителей ставок.
На Вальдейха сейчас коэффициент 2:85:1, такой же, как на золотую медалистку Игр-2021 и прошлогоднюю чемпионку мира Нираджу Чопру. На Фукса — около 3,6:1. «В Chance Вадлейху доверяют 60% игроков, а в скоростном каноэ у нас есть претенденты на самые высокие позиции. Например, Мартин Фукса является вторым фаворитом на золото в категории C1», — сказала представитель Chance Маркета Светликова.
С начала летних Олимпийских игр Tipsport принял ставок на сумму около 600 миллионов крон. Chance, который входит в одну группу с Tipsport, — 119 миллионов крон. В Fortuna люди сделали ставки на 260 миллионов крон.
«Люди ставили в основном на теннис, большой интерес вызвали выступления чешских теннисистов. Хотя в одиночном и парном разрядах теннисисты не полностью оправдали возложенные на них надежды, в итоге пара Синякова и Махач пробились к золоту. Также были зарегистрированы крупные ставки на матчи ведущих теннисистов мира Новака Джоковича и Карлоса Алькараса или Иги Свёнтек. Например, на финальный поединок Джоковича против Алькараса Tipsport Group приняла ставки на сумму 33 миллиона крон», — сказал представитель Tipsport Йиржи Гадрава.
На Олимпиаду 2021 года букмекеры приняли ставки на сумму около 1,2 миллиарда крон. В этом году они рассчитывают собрать на 10% больше ставок, несмотря на меньший успех чехов на Играх. «Ожидание первой медали затянулось, и многие претенденты потерпели неудачу, что, безусловно, имеет негативный эффект, иначе интерес болельщиков и бетторов был бы еще более выраженным», — сказал Шрайн.
На сегодняшний день у Чехии две медали: бронзу завоевали фехтовальщики, а золото — смешанная теннисная пара Катержина Синякова и Томаш Махач. На последних Играх в Токио чешская команда завоевала 11 медалей, из них четыре золотые. В Париже больше всего медалей у США — 72, из них 19 золотых. Однако больше всего медалей в драгоценных металлах у Китая, который с 21 золотой медалью возглавляет рейтинг медалей на Играх этого года. Чехия занимает 33-е место.
По мнению букмекеров, в число чешских фаворитов пока входят скалолаз Адам Ондра, копьеметатель Якуб Вальдейх и каноисты Йозеф Досталь и Мартин Фукса. Ранее объявленные чешские фавориты — дзюдоист Лукаш Крпалек, водный слаломист Йиржи Прскавец и теннисный дуэт Барбора Крейчикова и Катержина Синякова — не попали в число призеров. Впрочем, Крпалек, по словам представителя компании Fortuna Петра Шраина, не был фаворитом в поединке с японцем Такуро Сайто. С другой стороны, нерешительность Прскавца и раннее завершение Крейчиковой и Синяковой в женском парном разряде стали разочарованием для любителей ставок.
На Вальдейха сейчас коэффициент 2:85:1, такой же, как на золотую медалистку Игр-2021 и прошлогоднюю чемпионку мира Нираджу Чопру. На Фукса — около 3,6:1. «В Chance Вадлейху доверяют 60% игроков, а в скоростном каноэ у нас есть претенденты на самые высокие позиции. Например, Мартин Фукса является вторым фаворитом на золото в категории C1», — сказала представитель Chance Маркета Светликова.
С начала летних Олимпийских игр Tipsport принял ставок на сумму около 600 миллионов крон. Chance, который входит в одну группу с Tipsport, — 119 миллионов крон. В Fortuna люди сделали ставки на 260 миллионов крон.
«Люди ставили в основном на теннис, большой интерес вызвали выступления чешских теннисистов. Хотя в одиночном и парном разрядах теннисисты не полностью оправдали возложенные на них надежды, в итоге пара Синякова и Махач пробились к золоту. Также были зарегистрированы крупные ставки на матчи ведущих теннисистов мира Новака Джоковича и Карлоса Алькараса или Иги Свёнтек. Например, на финальный поединок Джоковича против Алькараса Tipsport Group приняла ставки на сумму 33 миллиона крон», — сказал представитель Tipsport Йиржи Гадрава.
На Олимпиаду 2021 года букмекеры приняли ставки на сумму около 1,2 миллиарда крон. В этом году они рассчитывают собрать на 10% больше ставок, несмотря на меньший успех чехов на Играх. «Ожидание первой медали затянулось, и многие претенденты потерпели неудачу, что, безусловно, имеет негативный эффект, иначе интерес болельщиков и бетторов был бы еще более выраженным», — сказал Шрайн.
На сегодняшний день у Чехии две медали: бронзу завоевали фехтовальщики, а золото — смешанная теннисная пара Катержина Синякова и Томаш Махач. На последних Играх в Токио чешская команда завоевала 11 медалей, из них четыре золотые. В Париже больше всего медалей у США — 72, из них 19 золотых. Однако больше всего медалей в драгоценных металлах у Китая, который с 21 золотой медалью возглавляет рейтинг медалей на Играх этого года. Чехия занимает 33-е место.
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