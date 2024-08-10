Поляки захватывают рынок в Чехии. Им принадлежит Multisport и все большая доля рынка тренажерных залов
20 августа 2024
19:30
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Польский владелец услуги Multisport, благодаря которой тысячи чехов начали заниматься спортом, развивает свою империю тренажерных залов в Чехии.
Чешский рынок фитнес-центров по сравнению с зарубежными весьма раздроблен. Только 10-15% из 1 200 тренажерных залов являются сетевыми, то есть принадлежат одной компании или группе инвесторов, как это принято за рубежом.
Однако в будущем ситуация может измениться. «Небольшой независимый рынок в Чешской Республике должен признать, что он силен, имеет огромный потенциал в области здравоохранения и профилактики заболеваний и привлекает инвесторов. Поэтому я думаю, что на рынок выйдет больше иностранных игроков», — говорит Яна Гаврдова, президент Чешской палаты фитнеса, отмечая, в частности, активность самого сильного внутреннего игрока, польской компании Form Factory.
Form Factory — самый активный игрок в консолидации рынка фитнес-центров. Она принадлежит польской компании Benefit Systems, которая массово распространила в Чехии систему карт сотрудников Multisport. Их обладатели имеют более дешевый доступ к спортивным объектам, часть расходов покрывает работодатель. Benefit Systems ранее приобрела сети тренажерных залов Holmes Place, BBC Fitness, Pure Jatomi и World Class. В настоящее время она владеет 21 тренажерным залом, включая 16 в Праге, три в Брно и один в Остраве. На этом ее покупательские аппетиты не закончились.
Теперь она приобретет еще два пражских фитнес-центра у компании Factory Pro Prague на Смихове и возле станции метро «Градчанская». «Да, мы приобрели два фитнес-центра у Factory Pro Prague. Все остальное — часть нашей бизнес-стратегии, которую мы не будем комментировать», — подтвердил генеральный директор Form Factory Штефан Блаховец, не став вдаваться в подробности.
Приобретенная компания, принадлежащая предпринимательнице Ладе Визнеровой, была не в лучшем финансовом положении. В 2021 и 2022 годах ее убытки составили почти 12 миллионов крон. Оба приобретенных центра были одними из самых хорошо оснащенных. Тренажерный зал на Смихове — один из старейших и крупнейших в стране.
Через свою материнскую компанию Benefit Systems компания Form Factory связана с системой Multisport, популярной льготной программой для сотрудников, которой пользуется около миллиона человек. Фитнес-центры, сотрудничающие с этой программой, получили новых клиентов из таких крупных компаний, как Avast, Alza, Česká spořitelna, Kaufland, Ahold, Seznam. cz и др.
В то же время карта Multisport, с помощью которой ее владельцы имеют более дешевый доступ к спортивным сооружениям, уже давно вызывает споры, поскольку под одним польским владельцем работает компания, которая строит крупнейшую сеть фитнес-центров в Чехии, а также компания, которая благодаря льготным картам имеет доступ к большому количеству данных о фитнес-конкурентах.
Еще одно возражение критиков заключается в том, что относительно массовое распространение карт может поставить в невыгодное положение тех, кто их не принимает. Это может быть верно, если у фитнес-центра нет такого интересного продукта, на который люди не пойдут без дисконтной карты. Тем, кто принимает карты, приходится мириться с чуть меньшей выручкой на душу населения. Но есть и противоположные мнения на этот счет: для операторов центров эта льгота также привлекает новых клиентов, и на рынке появился конкурент — Active Pass от французской компании Sodexo.
Как писал в марте SZ Byznys, Юзеф Янов, управляющий деньгами в фонде Hartenberg Андрея Бабиша, в прошлом году также погрузился в бизнес фитнес-центров. Он купил контрольный пакет акций пражской сети фитнес-центров Next. Move с четырьмя дизайнерскими залами и вложил значительные средства в мобильное приложение для занятий спортом.
По мнению Яны Гаврдовой, экономическое истощение после ковида, когда эксплуатация спортивных залов была сокращена, сыграло свою роль в постепенной концентрации рынка и появлении инвестиционных возможностей.
«Особенно для некоторых небольших фитнес-центров, которые работают на рынке уже много лет, это стало причиной потери иллюзий и выгорания. С другой стороны, рынок после пандемии развивается полным ходом, имеет сильную тенденцию к росту, и многие игроки находятся на допандемических показателях», — говорит она.
Помимо приобретений, строятся новые фитнес-центры. Их открывает не только Form Factory, но и сеть Max Fitness или сети, ориентированные на стимуляцию мышц с помощью электрических импульсов, такие как франчайзинговая концепция Body Express. Технология, называемая EMS, давно используется в реабилитационных целях, но в последнее время получила распространение в фитнесе для коррекции фигуры.
Фитнес также привлекает инвесторов из-за перспективы соединить традиционные силовые тренировки с заботой о здоровье. Специалисты в области здравоохранения и общественность все больше осознают, что физическая активность является неотъемлемой частью профилактики и здорового образа жизни.
«Когда у вас повышается уровень холестерина, врач должен не только давать вам таблетки, но и рекомендовать физические упражнения. Для диабета 2-го типа, а также для пациентов с психологическими проблемами регулярные физические упражнения — это дешевая и эффективная часть лечения», — считает Хаврд.
Пожалуй, самым большим фитнес-центром на Виноградах является фитнес-центр Form Factory площадью 4 000 квадратных метров.
Однако в будущем ситуация может измениться. «Небольшой независимый рынок в Чешской Республике должен признать, что он силен, имеет огромный потенциал в области здравоохранения и профилактики заболеваний и привлекает инвесторов. Поэтому я думаю, что на рынок выйдет больше иностранных игроков», — говорит Яна Гаврдова, президент Чешской палаты фитнеса, отмечая, в частности, активность самого сильного внутреннего игрока, польской компании Form Factory.
Form Factory — самый активный игрок в консолидации рынка фитнес-центров. Она принадлежит польской компании Benefit Systems, которая массово распространила в Чехии систему карт сотрудников Multisport. Их обладатели имеют более дешевый доступ к спортивным объектам, часть расходов покрывает работодатель. Benefit Systems ранее приобрела сети тренажерных залов Holmes Place, BBC Fitness, Pure Jatomi и World Class. В настоящее время она владеет 21 тренажерным залом, включая 16 в Праге, три в Брно и один в Остраве. На этом ее покупательские аппетиты не закончились.
Теперь она приобретет еще два пражских фитнес-центра у компании Factory Pro Prague на Смихове и возле станции метро «Градчанская». «Да, мы приобрели два фитнес-центра у Factory Pro Prague. Все остальное — часть нашей бизнес-стратегии, которую мы не будем комментировать», — подтвердил генеральный директор Form Factory Штефан Блаховец, не став вдаваться в подробности.
Приобретенная компания, принадлежащая предпринимательнице Ладе Визнеровой, была не в лучшем финансовом положении. В 2021 и 2022 годах ее убытки составили почти 12 миллионов крон. Оба приобретенных центра были одними из самых хорошо оснащенных. Тренажерный зал на Смихове — один из старейших и крупнейших в стране.
Через свою материнскую компанию Benefit Systems компания Form Factory связана с системой Multisport, популярной льготной программой для сотрудников, которой пользуется около миллиона человек. Фитнес-центры, сотрудничающие с этой программой, получили новых клиентов из таких крупных компаний, как Avast, Alza, Česká spořitelna, Kaufland, Ahold, Seznam. cz и др.
В то же время карта Multisport, с помощью которой ее владельцы имеют более дешевый доступ к спортивным сооружениям, уже давно вызывает споры, поскольку под одним польским владельцем работает компания, которая строит крупнейшую сеть фитнес-центров в Чехии, а также компания, которая благодаря льготным картам имеет доступ к большому количеству данных о фитнес-конкурентах.
Еще одно возражение критиков заключается в том, что относительно массовое распространение карт может поставить в невыгодное положение тех, кто их не принимает. Это может быть верно, если у фитнес-центра нет такого интересного продукта, на который люди не пойдут без дисконтной карты. Тем, кто принимает карты, приходится мириться с чуть меньшей выручкой на душу населения. Но есть и противоположные мнения на этот счет: для операторов центров эта льгота также привлекает новых клиентов, и на рынке появился конкурент — Active Pass от французской компании Sodexo.
Как писал в марте SZ Byznys, Юзеф Янов, управляющий деньгами в фонде Hartenberg Андрея Бабиша, в прошлом году также погрузился в бизнес фитнес-центров. Он купил контрольный пакет акций пражской сети фитнес-центров Next. Move с четырьмя дизайнерскими залами и вложил значительные средства в мобильное приложение для занятий спортом.
По мнению Яны Гаврдовой, экономическое истощение после ковида, когда эксплуатация спортивных залов была сокращена, сыграло свою роль в постепенной концентрации рынка и появлении инвестиционных возможностей.
«Особенно для некоторых небольших фитнес-центров, которые работают на рынке уже много лет, это стало причиной потери иллюзий и выгорания. С другой стороны, рынок после пандемии развивается полным ходом, имеет сильную тенденцию к росту, и многие игроки находятся на допандемических показателях», — говорит она.
Помимо приобретений, строятся новые фитнес-центры. Их открывает не только Form Factory, но и сеть Max Fitness или сети, ориентированные на стимуляцию мышц с помощью электрических импульсов, такие как франчайзинговая концепция Body Express. Технология, называемая EMS, давно используется в реабилитационных целях, но в последнее время получила распространение в фитнесе для коррекции фигуры.
Фитнес также привлекает инвесторов из-за перспективы соединить традиционные силовые тренировки с заботой о здоровье. Специалисты в области здравоохранения и общественность все больше осознают, что физическая активность является неотъемлемой частью профилактики и здорового образа жизни.
«Когда у вас повышается уровень холестерина, врач должен не только давать вам таблетки, но и рекомендовать физические упражнения. Для диабета 2-го типа, а также для пациентов с психологическими проблемами регулярные физические упражнения — это дешевая и эффективная часть лечения», — считает Хаврд.
Пожалуй, самым большим фитнес-центром на Виноградах является фитнес-центр Form Factory площадью 4 000 квадратных метров.
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