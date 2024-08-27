Украинцы в Праге чувствуют себя как дома. «Страшно, люди отказались от нас, жаль футболистов»

«Нам жаль, что люди нас подвели. Мы играли матч на открытом воздухе в Праге», — прокомментировали чешские футболисты украинское засилье на трибунах.



«Я был удивлен, но перед матчем увидел, сколько людей с флагами пришло на стадион. Конечно, я очень благодарен болельщикам, которые нашли время», — поблагодарил Сергей Ребров, тренер сборной Украины.



Когда трамвай подъехал к «Эдену», было слышно, как пассажиры переговариваются на украинском языке. Вокруг стадиона уличные продавцы предлагали украинские флаги и шарфы, а лицо можно было раскрасить в чешский триколор, а также в желтый и синий цвета.



Перед игрой футболки красного цвета утопали в море желто-голубых цветов украинских болельщиков. И дело было не только во впечатлении от происходящего перед ареной. Украинцев, укутанных в национальные флаги, на трибунах было явно больше, чем болельщиков чешской команды.



Пожалуй, только известная «Трибуна Север» обеспечила равную борьбу, периодически повторяя традиционные кричалки.



«Кто не скачет, тот не чех!».



«У — кра — и — на!».



Выездной сектор, где преобладали баннеры с надписями «Плен убивает» и «Free Azov», был явно самой активной и шумной частью стадиона. Ее утихомирили только возгласы после трех чешских голов.



«Мне все равно, как на меня смотрят. Но это страшно. Мы не можем допустить, чтобы билеты продавались таким образом. Я бы предпочел играть на пустом стадионе. Это сборная Чехии, и мы находимся в Праге. Мы все видели, как это выглядит. Ужасно», — сетует Черны.



Преобладание украинских болельщиков в «Эдене» говорит о двух вещах. Украинцы стали большой общиной в стране с тех пор, как Путин развязал войну. А также о том, что чешская сборная в последнее время не привлекает много домашних болельщиков.



Уже когда чехи вышли на разминку, диктор попытался взбодрить своих граждан на трибунах. «Покажите, кто здесь дома», — кричал он в микрофон.



Но с переполненных трибун доносились лишь слабые рукоплескания. Так же было и в ходе матча. «Мы, по сути, играли на чужом поле. Мы предполагали, что украинцев будет три четверти стадиона, но ничего хорошего в этом не было. Меня это не радует», — сказал стоппер Мартин Витик.



«Мне жаль, что люди нас подвели. Я знал, что украинцев будет много, но думал, что, может быть, половина на половину, как на финале Кубка МОЛ. Мне было жаль, что болельщики отказались от нас после одной ошибки», — размышляет забивший два гола Павел Шульц.



Хотя результат свидетельствует в пользу Чехии, трибуны были захвачены приезжими болельщиками, которые смешались с домашними фанатами. Хорошо, что обошлось без массовых конфликтов на трибунах.



Украинская футбольная сборная недавно играла в Праге дважды в течение нескольких дней. В первом матче, который проходил в субботу в рамках Лиги Наций, она играли на стадионе «Спарты», расположенном на другом берегу реки Влтавы, как «домашняя» команда, но проиграли Албании со счетом 1:2 перед 15 000 зрителей. Во втором матче украинцы играли на стадионе «Славии», но уже как гости. Однако, несмотря на то, что они считались гостевой командой, из-за поддержки украинских болельщиков им, вероятно, казалось, что они играют как хозяева.



«Я благодарен всем болельщикам, которые пришли на игру против Албании и Чехии», — сказал тренер Ребров.



Чехи снова встретятся с украинцами в Лиге Наций в октябре. В качестве площадки чешские соперники выбрали польский Вроцлав. И будет интересно посмотреть, кто возьмет верх на этот раз недалеко от чешской границы.