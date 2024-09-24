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Сборная Чехии сыграла вничью с Украиной в Лиге Наций

Новости и статьи
15 октября 2024
15:00
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Лукаш Черв забил гол за сборную Чехии. Украина сравняла счет благодаря пенальти, исполненному Довбиком.
Украина уже встречалась с Чехией в матче-реванше Лиги Наций. Команды играли в сентябре в «Эдене», и тогда чешская сборная победила со счетом 3:2. Павел Шульц забил два гола, а Томаш Соучек забил с пенальти и показал счет 3:1.

На этот раз Украина проводила матч во Вроцлаве (Польша) в качестве домашней команды из-за российской оккупации и в итоге сыграла вничью 1:1 с командой Ивана Гашека.

Матч начался с равных возможностей для обеих сторон, но впервые счет изменился на 18-й минуте, когда Лукаш Черв забил за сборную Чехии после подачи углового. 

В конце первого тайма, на 43-й минуте, Украина провела атаку. Михаил Мудрик нанес удар, но Матей Коварж вовремя среагировал. Несколько минут спустя забил Мартин Витик, однако испанский арбитр Куадра не засчитал гол из-за офсайда.

На 51-й минуте Украина сравняла счет. Чешский защитник Ладислав Крейчи сыграл рукой в штрафной площади, и судья назначил пенальти. Пенальти легко реализовал украинский футболист Артем Довбик.

Когда на 94-й минуте Мудрик не попал в ворота Коваржа, матч завершился вничью 1:1.
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